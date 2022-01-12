Địch Lệ Nhiệt Ba khoe vai trần nuột hết cỡ nhưng mọi sự chú ý lại đổ dồn về điều này

Mới đây, Địch Lệ Nhiệt Ba nhận lời mời tham gia sự kiện livestream, giao lưu cùng khán giả của 1 thương hiệu mỹ phẩm. Nàng “mỹ nhân Tân Cương" thu hút sự chú ý rất lớn từ người hâm mộ với visual cực đỉnh.

Nói về mỹ nhân 9X sở hữu nhan sắc và vóc dáng đẹp nhất làng giải trí xứ Trung hiện nay, chắc chắn nhiều người sẽ nghĩ đến Địch Lệ Nhiệt Ba . Mang nét đẹp phương Tây ấn tượng, nàng "Mỹ nhân Tân Cương" luôn biết cách biến mình trở thành tâm điểm chú ý. Chính vì vậy, cô nàng dễ dàng thu hút sự quan tâm của dư luận, đồng thời cũng là đề tài tranh cãi trên MXH với những lần xuất hiện công khai.

Tuy nhiên, mọi sự chú ý lại đổ dồn về những khung hình không sử dụng filter (bộ lọc) của Nhiệt Ba. Gương mặt người đẹp lộ rõ nếp nhăn quanh vùng miệng cùng bọng mắt khá lớn.

Những hình ảnh này khiến visual của người đẹp Tam Sinh Tam Thế trở nên "dừ" hơn hẳn, không hề trẻ trung và ngọt ngào như những tấm hình đã được chỉnh sửa.

Trước đó, nàng tiểu hoa cũng vấp phải không ít ý kiến chê bai vì để lộ cằm nọng, làn da lão hóa, nếp nhăn "rãnh cười" trong một số bức ảnh chưa được photoshop.

Theo giới truyền thông, các nghệ sĩ thường có thời gian biểu không khoa học. Việc quay phim qua đêm gây ảnh hưởng lớn tới làn da. Bên cạnh đó, họ còn sử dụng nhiều lớp trang điểm khi quay phim hoặc dự sự kiện để có hình ảnh chỉn chu nhất. Hóa chất từ mỹ phẩm cũng là một trong những nguyên nhân chính khiến làn da bị chảy xệ. Đặc biệt với nữ minh tinh nổi tiếng như Địch Lệ Nhiệt Ba thì lịch làm việc vô cùng bận rộn.

Ngoài diễn xuất, nữ diễn viên còn dự sự kiện, show giải trí, hiếm có thời gian thư giãn nghỉ ngơi. Cô thường phải dựa vào trang điểm hoặc công cụ chỉnh sửa để che đi trạng thái mệt mỏi.