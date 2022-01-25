Mỹ nhân Cbiz đọ khí chất bắn cung: Nhiệt Ba bản lĩnh, Lệ Dĩnh oai phong nhưng thần thái của sao này mới gọi là “đỉnh của đỉnh”

Sao quốc tế 25/01/2022 18:15

Loạt mỹ nhân Hoa ngữ đọ nhan sắc trong các cảnh bắn cung khiến khán giả phải nín thở vì quá đẹp.

Địch Lệ Nhiệt Ba

Trong Tam sinh tam thế chẩm thượng thư, Địch Lệ Nhiệt Ba đảm nhận vai Bạch Phượng Cửu. Cô nàng sinh năm 1992 không ít lần trổ tài bắn cung và thể hiện được khí chất đầy mạnh mẽ, bản lĩnh không thua kém các nam nhân.  

Mỹ nhân Cbiz đọ khí chất bắn cung: Nhiệt Ba bản lĩnh, Lệ Dĩnh oai phong nhưng thần thái của sao này mới gọi là “đỉnh của đỉnh” - Ảnh 1 

Ngoài ra, Địch Lệ Nhiệt Ba còn thể hiện được khí chất đầy mạnh mẽ trong cảnh giương nỏ, giương cung trong Tần thời Lệ Nhân Minh Nguyệt Tâm cũng gây ấn tượng nhờ vẻ đẹp đầy ma mị.

Mỹ nhân Cbiz đọ khí chất bắn cung: Nhiệt Ba bản lĩnh, Lệ Dĩnh oai phong nhưng thần thái của sao này mới gọi là “đỉnh của đỉnh” - Ảnh 2

Bành Tiểu Nhiễm 

Nàng Tiểu Phong của Đông cung đã có không ít phân cảnh bắn cung trong phim. Với chiếc cung thần của mình, Bành Tiểu Nhiễm đã hạ gục bao đối thủ, đồng thời khoe được nhan sắc xinh đẹp, đầy khí chất mạnh mẽ, cương trực của mình.

Mỹ nhân Cbiz đọ khí chất bắn cung: Nhiệt Ba bản lĩnh, Lệ Dĩnh oai phong nhưng thần thái của sao này mới gọi là “đỉnh của đỉnh” - Ảnh 3

Mỹ nhân Cbiz đọ khí chất bắn cung: Nhiệt Ba bản lĩnh, Lệ Dĩnh oai phong nhưng thần thái của sao này mới gọi là “đỉnh của đỉnh” - Ảnh 4

Nhờ webdrama Đông cung, cặp đôi Bành Tiểu Nhiễm - Trần Tinh Húc đã lọt vào danh sách những cái tên được tìm kiếm, quan tâm nhiều nhất làng phim Hoa ngữ thời điểm phim lên sóng.

Mỹ nhân Cbiz đọ khí chất bắn cung: Nhiệt Ba bản lĩnh, Lệ Dĩnh oai phong nhưng thần thái của sao này mới gọi là “đỉnh của đỉnh” - Ảnh 5

Triệu Lệ Dĩnh

Những ai là fan cứng của Sở kiều truyện chắc chắn sẽ không thể nào rời mắt trước những tạo hình xinh như mộng của nàng Sở Kiều thông minh, tài giỏi và vô cùng xinh đẹp, đáng yêu. 

Mỹ nhân Cbiz đọ khí chất bắn cung: Nhiệt Ba bản lĩnh, Lệ Dĩnh oai phong nhưng thần thái của sao này mới gọi là “đỉnh của đỉnh” - Ảnh 6

Ngoài vẻ xinh đẹp, đáng yêu Triệu Lệ Dĩnh cũng có những lúc toả ra khí chất ngút ngàn khi hóa thân thành tướng quân, giương cung lên bắn, khiến nhiều người mê mẩn.  

Mỹ nhân Cbiz đọ khí chất bắn cung: Nhiệt Ba bản lĩnh, Lệ Dĩnh oai phong nhưng thần thái của sao này mới gọi là “đỉnh của đỉnh” - Ảnh 7

 Mỹ nhân Cbiz đọ khí chất bắn cung: Nhiệt Ba bản lĩnh, Lệ Dĩnh oai phong nhưng thần thái của sao này mới gọi là “đỉnh của đỉnh” - Ảnh 8

Đường Yên

Trong Yến Vân Đài, Đường Yên hóa thân vào vai nữ chính Tiêu Yến Yến, cô gái xuất thân từ một bộ tộc du mục có tính tình hoạt bát, phóng khoáng và đem lòng yêu thanh mai trúc mã Hàn Đức Nhượng (Đậu Kiêu). 

Thế nhưng vì nhiều biến cố mà cô phải trở thành hoàng hậu của Liêu Cảnh Tông (Kinh Siêu). Phải chia cắt người mình yêu, chia cắt chị em thân thiết để trở thành mẫu nghi thiên hạ khiến tâm lý của nhân vật Tiêu Yến Yến có nhiều thay đổi. 

Mỹ nhân Cbiz đọ khí chất bắn cung: Nhiệt Ba bản lĩnh, Lệ Dĩnh oai phong nhưng thần thái của sao này mới gọi là “đỉnh của đỉnh” - Ảnh 9

Trong giai đoạn hoá thân nhân vật Tiêu Yến Yến trong Yên Vân Đài, Đường Yên rất tỉ mỉ và nhẹ nhàng vì thời điểm này, nữ diễn viên đang mang thai. Dù vậy, Đường Yên vẫn nỗ lực đóng những cảnh phim khó, trong đó có cả cảnh bắn cung, cô không ngại khó khăn mà ngược lại thể hiện rất tốt và thực hiện nhanh cảnh quay này.

Mỹ nhân Cbiz đọ khí chất bắn cung: Nhiệt Ba bản lĩnh, Lệ Dĩnh oai phong nhưng thần thái của sao này mới gọi là “đỉnh của đỉnh” - Ảnh 10

Cúc Tịnh Y

Cúc Tịnh Y có một phân cảnh giả trai gây ấn tượng với phân cảnh bắn cung trong Nam sinh xinh đẹp. Nữ diễn viên cầm cung bắn đầy khí phách đã khiến nhiều khán giả phải ngưỡng mộ.

Mỹ nhân Cbiz đọ khí chất bắn cung: Nhiệt Ba bản lĩnh, Lệ Dĩnh oai phong nhưng thần thái của sao này mới gọi là “đỉnh của đỉnh” - Ảnh 11
Mỹ nhân Cbiz đọ khí chất bắn cung: Nhiệt Ba bản lĩnh, Lệ Dĩnh oai phong nhưng thần thái của sao này mới gọi là “đỉnh của đỉnh” - Ảnh 12

Hoàng Mộng Oánh

Trong Tuý Lung Linh, Hoàng Mộng Oánh khiến bao người ngây ngất bởi vẻ đẹp tuyệt sắc của mình ở phân cảnh giương cung lên bắn.

Mỹ nhân Cbiz đọ khí chất bắn cung: Nhiệt Ba bản lĩnh, Lệ Dĩnh oai phong nhưng thần thái của sao này mới gọi là “đỉnh của đỉnh” - Ảnh 13

 Mỹ nhân Cbiz đọ khí chất bắn cung: Nhiệt Ba bản lĩnh, Lệ Dĩnh oai phong nhưng thần thái của sao này mới gọi là “đỉnh của đỉnh” - Ảnh 14

Cáp Ni Khắc Tư

Trong Thiên vũ kỷ, Cáp Ni Khắc Tư đảm nhận vai Vân Sam - công chúa có tính cách dễ thương, thẳng thắn, võ công cao cường. Tạo hình cổ trang xinh đẹp và gương mặt có đường nét như lai Tây của Cáp Ni Khắc Tư nhận được nhiều lời khen. Đặc biệt, màn thể hiện phân cảnh bắn cung của Cáp Ni Khắc Tư khiến bao nhiêu khán giả phải "chết mê chết mệt". 

Mỹ nhân Cbiz đọ khí chất bắn cung: Nhiệt Ba bản lĩnh, Lệ Dĩnh oai phong nhưng thần thái của sao này mới gọi là “đỉnh của đỉnh” - Ảnh 15

Cô nàng đã thể hiện thành công khí chất uy nghiêm, thần thái ngút ngàn khi giương cung đầy bản lĩnh.

Mỹ nhân Cbiz đọ khí chất bắn cung: Nhiệt Ba bản lĩnh, Lệ Dĩnh oai phong nhưng thần thái của sao này mới gọi là “đỉnh của đỉnh” - Ảnh 16

Dương Mịch

Tạo hình giả trai của Dương Mịch ở những tập đầu Hộc Châu phu nhân tuy không được đánh giá cao nhưng cô nhận được nhiều lời khen của khán giả bởi diễn xuất ấn tượng. Ngôi sao Tam sinh tam thế thập lý đào hoa đã thể hiện được thần thái, ánh mắt đầy sát khí của mình ở phân cảnh giương cung, hướng mũi tên về phía những kẻ gian tà. 

Mỹ nhân Cbiz đọ khí chất bắn cung: Nhiệt Ba bản lĩnh, Lệ Dĩnh oai phong nhưng thần thái của sao này mới gọi là “đỉnh của đỉnh” - Ảnh 17

 Mỹ nhân Cbiz đọ khí chất bắn cung: Nhiệt Ba bản lĩnh, Lệ Dĩnh oai phong nhưng thần thái của sao này mới gọi là “đỉnh của đỉnh” - Ảnh 18

Ngay sau tập phim có khoảnh khắc bắn cung của Dương Mịch, những hagtag liên quan đến nhân vật Phương Hải Thị bắn cung tên trong Hộc Châu phu nhân liền leo lên hotsearch và thu hút hàng triệu lượt quan tâm của khán giả, rất nhiều netizen để lại lời khen cho khí chất của Dương Mịch trong phân cảnh này. 

Mỹ nhân Cbiz đọ khí chất bắn cung: Nhiệt Ba bản lĩnh, Lệ Dĩnh oai phong nhưng thần thái của sao này mới gọi là “đỉnh của đỉnh” - Ảnh 19

Dương Mịch bất ngờ bị đào lại ảnh quảng cáo, dân mạng chê “rẻ tiền”, kém sang, thực hư thế nào?

Dương Mịch bất ngờ bị đào lại ảnh quảng cáo, dân mạng chê “rẻ tiền”, kém sang, thực hư thế nào?

Những tấm ảnh quảng cáo của Dương Mịch nhiều năm về trước bất ngờ gây tranh cãi trong cộng đồng mạng.

Xem thêm
Từ khóa:   Dương Mịch Đường Yên Địch Lệ Nhiệt Ba Triệu Lệ Dĩnh sao cbiz bắn cung sao hoa ngữ

TIN LIÊN QUAN

Dương Mịch bất ngờ bị đào lại ảnh quảng cáo, dân mạng chê “rẻ tiền”, kém sang, thực hư thế nào?

Dương Mịch bất ngờ bị đào lại ảnh quảng cáo, dân mạng chê “rẻ tiền”, kém sang, thực hư thế nào?

Từng bị tố ngâm tiền từ thiện, Dương Mịch chịu cảnh tiếng xấu theo muôn đời

Từng bị tố ngâm tiền từ thiện, Dương Mịch chịu cảnh tiếng xấu theo muôn đời

Là mỹ nhân đình đám nhưng Dương Mịch lại lộ sạch mọi khuyết điểm khi chung khung hình với Chương Tử Di

Là mỹ nhân đình đám nhưng Dương Mịch lại lộ sạch mọi khuyết điểm khi chung khung hình với Chương Tử Di

Từng đề nghị để con gái qua chỗ Dương Mịch sống, Lưu Khải Uy bị từ chối chỉ vì điều này

Từng đề nghị để con gái qua chỗ Dương Mịch sống, Lưu Khải Uy bị từ chối chỉ vì điều này

Những sao nữ C-biz sở hữu đôi mắt đẹp nhất: Dương Mịch, Angelababy ngậm ngùi nhìn nhân vật xếp thứ nhất

Những sao nữ C-biz sở hữu đôi mắt đẹp nhất: Dương Mịch, Angelababy ngậm ngùi nhìn nhân vật xếp thứ nhất

Những mỹ nhân Hoa ngữ 'đổi đời' nhờ làm răng: Phạm Băng Băng lên sao hạng A, Dương Mịch 'rửa phèn' thành công

Những mỹ nhân Hoa ngữ 'đổi đời' nhờ làm răng: Phạm Băng Băng lên sao hạng A, Dương Mịch 'rửa phèn' thành công

TIN MỚI NHẤT

Mừng 3 con giáp trúng số trong ngày 7/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh bừng sáng số mệnh, tiền bạc bùng nổ khoe sắc, Tài Lộc nở rộ như hoa

Mừng 3 con giáp trúng số trong ngày 7/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh bừng sáng số mệnh, tiền bạc bùng nổ khoe sắc, Tài Lộc nở rộ như hoa

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 37 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 48 phút trước
Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 51 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (7/10-8/10), 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (7/10-8/10), 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 52 phút trước
Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đời sống 2 giờ 1 phút trước
Lợi ích sức khỏe và giá trị dinh dưỡng dồi dào từ loại củ quen thuộc

Lợi ích sức khỏe và giá trị dinh dưỡng dồi dào từ loại củ quen thuộc

Dinh dưỡng 2 giờ 7 phút trước
Trong 3 ngày 27, 28, 29 tháng 8 âm lịch, 3 con giáp ‘mắc lưới’ vận may, vẫy vùng trong BIỂN TIỀN, trôi dạt đến miền đất 'cực thịnh’

Trong 3 ngày 27, 28, 29 tháng 8 âm lịch, 3 con giáp ‘mắc lưới’ vận may, vẫy vùng trong BIỂN TIỀN, trôi dạt đến miền đất 'cực thịnh’

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 37 phút trước
Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đời sống 3 giờ 4 phút trước
Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 7/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 7/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 7 phút trước
Vận rủi lùi xa, hào quang rực rỡ trong 9 ngày tới, 3 con giáp tha hồ làm giàu, sự nghiệp thăng tiến bất ngờ

Vận rủi lùi xa, hào quang rực rỡ trong 9 ngày tới, 3 con giáp tha hồ làm giàu, sự nghiệp thăng tiến bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 37 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đàm Tùng Vận từng không phải lựa chọn đầu tiên cho vai nữ chính 'Lan Hương như cố'

Đàm Tùng Vận từng không phải lựa chọn đầu tiên cho vai nữ chính 'Lan Hương như cố'

Lý Nhất Đồng gây chú ý khi tiết lộ từng bị lừa cả tiền lẫn tình

Lý Nhất Đồng gây chú ý khi tiết lộ từng bị lừa cả tiền lẫn tình

Hoắc Kiến Hoa không kìm được nước mắt khi xem bộ phim này

Hoắc Kiến Hoa không kìm được nước mắt khi xem bộ phim này

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào