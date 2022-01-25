Trong Tam sinh tam thế chẩm thượng thư, Địch Lệ Nhiệt Ba đảm nhận vai Bạch Phượng Cửu. Cô nàng sinh năm 1992 không ít lần trổ tài bắn cung và thể hiện được khí chất đầy mạnh mẽ, bản lĩnh không thua kém các nam nhân.

Ngoài ra, Địch Lệ Nhiệt Ba còn thể hiện được khí chất đầy mạnh mẽ trong cảnh giương nỏ, giương cung trong Tần thời Lệ Nhân Minh Nguyệt Tâm cũng gây ấn tượng nhờ vẻ đẹp đầy ma mị.

Bành Tiểu Nhiễm

Nàng Tiểu Phong của Đông cung đã có không ít phân cảnh bắn cung trong phim. Với chiếc cung thần của mình, Bành Tiểu Nhiễm đã hạ gục bao đối thủ, đồng thời khoe được nhan sắc xinh đẹp, đầy khí chất mạnh mẽ, cương trực của mình.

Nhờ webdrama Đông cung, cặp đôi Bành Tiểu Nhiễm - Trần Tinh Húc đã lọt vào danh sách những cái tên được tìm kiếm, quan tâm nhiều nhất làng phim Hoa ngữ thời điểm phim lên sóng.

Triệu Lệ Dĩnh

Những ai là fan cứng của Sở kiều truyện chắc chắn sẽ không thể nào rời mắt trước những tạo hình xinh như mộng của nàng Sở Kiều thông minh, tài giỏi và vô cùng xinh đẹp, đáng yêu.

Ngoài vẻ xinh đẹp, đáng yêu Triệu Lệ Dĩnh cũng có những lúc toả ra khí chất ngút ngàn khi hóa thân thành tướng quân, giương cung lên bắn, khiến nhiều người mê mẩn.

Đường Yên

Trong Yến Vân Đài, Đường Yên hóa thân vào vai nữ chính Tiêu Yến Yến, cô gái xuất thân từ một bộ tộc du mục có tính tình hoạt bát, phóng khoáng và đem lòng yêu thanh mai trúc mã Hàn Đức Nhượng (Đậu Kiêu).

Thế nhưng vì nhiều biến cố mà cô phải trở thành hoàng hậu của Liêu Cảnh Tông (Kinh Siêu). Phải chia cắt người mình yêu, chia cắt chị em thân thiết để trở thành mẫu nghi thiên hạ khiến tâm lý của nhân vật Tiêu Yến Yến có nhiều thay đổi.

Trong giai đoạn hoá thân nhân vật Tiêu Yến Yến trong Yên Vân Đài, Đường Yên rất tỉ mỉ và nhẹ nhàng vì thời điểm này, nữ diễn viên đang mang thai. Dù vậy, Đường Yên vẫn nỗ lực đóng những cảnh phim khó, trong đó có cả cảnh bắn cung, cô không ngại khó khăn mà ngược lại thể hiện rất tốt và thực hiện nhanh cảnh quay này.

Cúc Tịnh Y

Cúc Tịnh Y có một phân cảnh giả trai gây ấn tượng với phân cảnh bắn cung trong Nam sinh xinh đẹp. Nữ diễn viên cầm cung bắn đầy khí phách đã khiến nhiều khán giả phải ngưỡng mộ.

Hoàng Mộng Oánh

Trong Tuý Lung Linh, Hoàng Mộng Oánh khiến bao người ngây ngất bởi vẻ đẹp tuyệt sắc của mình ở phân cảnh giương cung lên bắn.

Cáp Ni Khắc Tư

Trong Thiên vũ kỷ, Cáp Ni Khắc Tư đảm nhận vai Vân Sam - công chúa có tính cách dễ thương, thẳng thắn, võ công cao cường. Tạo hình cổ trang xinh đẹp và gương mặt có đường nét như lai Tây của Cáp Ni Khắc Tư nhận được nhiều lời khen. Đặc biệt, màn thể hiện phân cảnh bắn cung của Cáp Ni Khắc Tư khiến bao nhiêu khán giả phải "chết mê chết mệt".

Cô nàng đã thể hiện thành công khí chất uy nghiêm, thần thái ngút ngàn khi giương cung đầy bản lĩnh.

Dương Mịch

Tạo hình giả trai của Dương Mịch ở những tập đầu Hộc Châu phu nhân tuy không được đánh giá cao nhưng cô nhận được nhiều lời khen của khán giả bởi diễn xuất ấn tượng. Ngôi sao Tam sinh tam thế thập lý đào hoa đã thể hiện được thần thái, ánh mắt đầy sát khí của mình ở phân cảnh giương cung, hướng mũi tên về phía những kẻ gian tà.

Ngay sau tập phim có khoảnh khắc bắn cung của Dương Mịch, những hagtag liên quan đến nhân vật Phương Hải Thị bắn cung tên trong Hộc Châu phu nhân liền leo lên hotsearch và thu hút hàng triệu lượt quan tâm của khán giả, rất nhiều netizen để lại lời khen cho khí chất của Dương Mịch trong phân cảnh này.