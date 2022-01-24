Từng đề nghị để con gái qua chỗ Dương Mịch sống, Lưu Khải Uy bị từ chối chỉ vì điều này

Sau khi Dương Mịch và Lưu Khải Uy ly hôn vào năm 2018, họ chia sẻ quyền nuôi con gái chung. Vì cho rằng cả hai đều bận rộn với sự nghiệp của mình, cô bé 7 tuổi đã được ông bà nội là nam diễn viên Lưu Đan và vợ của ông đưa về nuôi dưỡng ở Hong Kong. Khi Khải Uy không đóng phim, anh thường được phát hiện tham dự các sự kiện ở trường cùng con gái nhưng Dương Mịch lại bị chỉ trích là bà mẹ lơ là với con. Kể từ khi ly hôn, rất hiếm khi thấy Dương Mịch xuất hiện bên con gái.

Mới đây, trang Sohu dẫn nguồn tin từ bài đăng trên mạng xã hội liên quan tới thỏa thuận ly hôn giữa cặp đôi. Theo đó, Lưu Khải Uy từng có khoảng thời gian đề nghị cho con gái Tiểu Gạo Nếp qua Đại Lục sống cũng vợ cũ, dù sao cô bé cũng đã xa mẹ quá lâu.