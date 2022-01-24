Từng đề nghị để con gái qua chỗ Dương Mịch sống, Lưu Khải Uy bị từ chối chỉ vì điều này

Hậu ly hôn, những thông tin liên quan đến Dương Mịch và Lưu Khải Uy vẫn thu hút sự quan tâm của cư dân mạng.
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Sau khi Dương Mịch và Lưu Khải Uy ly hôn vào năm 2018, họ chia sẻ quyền nuôi con gái chung. Vì cho rằng cả hai đều bận rộn với sự nghiệp của mình, cô bé 7 tuổi đã được ông bà nội là nam diễn viên Lưu Đan và vợ của ông đưa về nuôi dưỡng ở Hong Kong. Khi Khải Uy không đóng phim, anh thường được phát hiện tham dự các sự kiện ở trường cùng con gái nhưng Dương Mịch lại bị chỉ trích là bà mẹ lơ là với con. Kể từ khi ly hôn, rất hiếm khi thấy Dương Mịch xuất hiện bên con gái.
Mới đây, trang Sohu dẫn nguồn tin từ bài đăng trên mạng xã hội liên quan tới thỏa thuận ly hôn giữa cặp đôi. Theo đó, Lưu Khải Uy từng có khoảng thời gian đề nghị cho con gái Tiểu Gạo Nếp qua Đại Lục sống cũng vợ cũ, dù sao cô bé cũng đã xa mẹ quá lâu.
Tuy nhiên, khi đứng trước lời đề nghị này của chồng, Dương Mịch lại lập tức từ chối. Nguyên nhân được đưa ra là do nữ diễn viên quá bận với lịch trình công việc dày đặc nên không thể dành thời gian ở bên con. Chính vì lẽ đó mà suốt thời gian qua, Tiểu Gạo Nếp luôn được bố cùng ông bà nội chăm sóc, nuôi dưỡng. Đối với thông tin này, nhiều người lại bày tỏ sự không tin tưởng. Đồng thời cho rằng, đây chỉ là tin đồn thất thiệt, hoàn toàn không có bằng chứng cụ thể.
Dương Mịch liên tục bị đặt câu hỏi về trách nhiệm chăm sóc con gái. Vì tình hình dịch bệnh phức tạp và công việc bận rộn, suốt hơn 1 năm rưỡi, nữ diễn viên không gặp bé Tiểu Gạo Nếp. Thực tế, cô nàng luôn chú trọng bảo vệ sự riêng tư của con gái, dù trước hay sau khi ly hôn nữ diễn viên đều không để lộ mặt, nói về con trước truyền thông.
Thời gian qua, Dương Mịch liên tục tập trung phát triển sự nghiệp với tần suất xuất hiện dày đặc trên truyền hình. Mặc mọi thị phi, "tiểu hóa đán 8x" này vẫn là ngôi sao được săn đón nhất Cbiz.