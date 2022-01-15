'Nữ hoàng rating' Dương Mịch khiến dân tình chao đảo với loạt ảnh 'hở bạo' hiếm thấy

Sao quốc tế 15/01/2022 18:19

Không chỉ khoe đôi chân nuột nà như xưa, Dương Mịch giờ đây còn tích cực khoe eo, khoe vòng một đầy quyến rũ và ấn tượng.

Sở hữu nhan sắc và vóc dáng nóng bỏng, Dương Mịch trở thành nữ thần nhan sắc của làng giải trí xứ Trung. Dù có thân hình mảnh mai nhưng vòng một của nữ diễn viên gây ấn tượng bởi độ khủng và quyến rũ ngút ngàn. 

Mới đây, "tiểu hoa đán 8x" đã có màn lộ diện đầy ấn tượng trong một quảng cáo của Victoria's Secret, thương hiệu nội y nổi tiếng. Khoác lên mình những thiết kế nội y thời thượng nhất, vẻ đẹp của cô nàng khiến bao người xao xuyến bởi thần thái sang chảnh cùng vóc dáng cực "đỉnh của chóp". 

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Nữ thần hạng A xứ Trung khoe vẻ đẹp quyến rũ trong quảng cáo nội y - Ảnh: Internet
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Nữ diễn viên hút hồn dân tình qua bộ ảnh mới - Ảnh: Internet

Ngay sau khi loạt hình này được tung ra, cư dân mạng xứ Trung không khỏi xôn xao, chao đảo trước sắc vóc của bà mẹ một con đình đám bậc nhất Cbiz. Mỹ nhân chọn cho mình những bộ nội y màu đen đầy quyền lực và quyến rũ. Đồng thời, những bộ trang phục này đã tôn lên vóc dáng nóng bỏng, đôi gò bồng đảo gợi cảm nhất nhì Cbiz của tình cũ Lưu Khải Uy.

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Ảnh hậu trường không kém phần nóng bỏng của Dương Mịch - Ảnh: Internet

Sau khi ly hôn, sự nghiệp của Dương Mịch "lên như diều gặp gió". Đa phần phim cô đóng đều đạt rating cao dù còn nhiều tranh cãi về diễn xuất, giá trị thương mại của cô thuộc hàng top trong showbiz Hoa ngữ. Bên cạnh đó, công ty giải trí của cô cũng ăn nên làm ra khi sở hữu trong tay loạt ngôi sao đình đám như Địch Lệ Nhiệt Ba, Cao Vĩ Quang...

Dương Mịch vừa đã có màn hâm nóng tên tuổi sau vai diễn trong bộ phim "Hộc Châu phu nhân". Cô luôn cố gắng cân bằng cả mảng thời trang, phim ảnh để duy trì sức hút với khán giả. Sắp tới đây, cô nàng sánh đôi với "tình trẻ" Hứa Khải trong bộ phim "Định Luật Tình Yêu 80/20".

Ảnh đẹp kinh điển của Dương Mịch ở Kim Tượng bị bất ngờ 'đào lại'

Ảnh đẹp kinh điển của Dương Mịch ở Kim Tượng bị bất ngờ 'đào lại'

Hình ảnh cũ của Dương Mịch ở Kim Tượng bất ngờ xuất hiện trở lại trên khắp các trang mạng xã hội.

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