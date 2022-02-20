Lộ ảnh cận mặt 'ông hoàng ngôn tình' Chung Hán Lương diện trang phục cưới đỏ rực

Cư dân mạng xứ Trung phấn khích trước loạt hình ảnh "ông hoàng ngôn tình" Chung Hán Lương mặc trang phục áo cưới trên trường quay "Khuynh thành Diệc Thanh Hoan".

Mới đây, trên mạng xã hội rộn ràng chia sẻ những hình ảnh của Chung Hán Lương mặc trang phục áo cưới trên trường quay "Khuynh thành Diệc Thanh Hoan". Trong tạo hình Tân lang lần này, nam diễn viên lan toả khí chất ngút ngàn, hình dáng oai phong. Đồng thời với ánh mắt, từng đường nét trên khuôn mặt tỏ ra dáng vẻ lạnh lùng của nam thần dù đã bước qua ngưỡng U50.

Người hâm mộ trầm trồ bởi vẻ điển trai của Chung Hán Lương khi mặc trang phục áo cưới trên trường quay - Ảnh: Internet Từ trước đến nay, Chung Hán Lương là nam diễn viên có diễn xuất thực lực của màn ảnh Hoa ngữ, lại trẻ trung hơn so với tuổi thật, phim của anh cũng thu hút đông đảo khán giả nên nhà sản xuất vẫn mời anh đóng ngôn tình. Bên cạnh đó, từ khóa "Tạo hình tân nương của Viên Băng Nghiên" cũng gây xôn xao trên mạng xã hội weibo. Nhiều khán giả nhận xét nữ diễn viên thêm phần diễm lệ và xinh đẹp khi khoác lên mình y phục cổ trang màu đỏ, mỹ nhân "Lưu ly mỹ nhân sát" xinh đẹp ngây ngất, kiêu sa và khí chất ngời ngời.

Viên Băng Nghiên đẹp ngây ngất khi mặc y phục đỏ trong Khuynh thành Diệc Thanh Hoan - Ảnh: Internet "Khuynh thành Diệc Thanh Hoan" được chuyển thể từ tiểu thuyết Nữ nhân của vương ai dám động của tác giả Niên Hoa Nhạ Tiếu. Nội dung phim có nhiều tình tiết về vương triều tranh giành quyền lực. Vai Chiến Khuynh Thành mà Chung Hán Lương đóng được miêu tả là Chiến thần của Bắc Mộ Quốc. Còn Viên Nghiên Băng thì đóng vai nữ y Thanh Hoan xinh đẹp, tài giỏi, hết lòng hành hiệp trượng nghĩa. Một người thông minh mưu lược, cộng với người dịu dàng, tốt tính, 2 nhân vật hứa hẹn tạo nên chuyện yêu đương ngọt ngào, cảm động, gây nức lòng khán giả màn ảnh nhỏ. Hiện tại, bộ phim cổ trang vẫn đang trong quá trình ghi hình và chưa có lịch chiếu chính thức.

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