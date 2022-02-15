Lộ cảnh cưỡi ngựa cực ngầu, Chung Hán Lương khiến dân tình 'tròn mắt' vì không tin đây là 'Ông chú U50'

Sao quốc tế 15/02/2022 16:17

Chung Hán Lương khiến người hâm mộ 'không rời mắt khỏi màn hình' với cảnh cưỡi ngựa đánh trận cực ngầu trong phim cổ trang "Khuynh thành Diệc Thanh Hoan".

Mới đây, nhà sản xuất phim cổ trang "Khuynh thành Diệc Thanh Hoan" vừa hé lộ hình ảnh Chung Hán Lương cưỡi ngựa đánh trận cực ngầu. Cụ thể, khi quay cảnh đánh trận trên sa trường, "nam thần U50" tự mình cưỡi ngựa. Anh gây ấn tượng khi cầm cây thương dài, chĩa về hướng kẻ địch với ánh mắt vô cùng sắc lạnh.

Cũng giống như những lần rò rỉ hình ảnh trước, lần này Chung Hán Lương tiếp tục mặc trang phục đen. Có vẻ như với Khuynh thành Diệc Thanh Hoan thì vai diễn của Chung Hán Lương gắn liền với màu tối. Nhìn gương mặt, thần thái toát ra từ Chung Hán Lương, nhiều người không khỏi bất ngờ khi thốt lên rằng chẳng khác gì so với 10 năm trước. Ở làng giải trí Hoa ngữ thời điểm hiện tại, anh là 1 trong số những ngôi sao gần như bị thời gian quên lãng.

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Chung Hán Lương lộ cảnh cưỡi ngựa cực ngầu - Ảnh: Internet

Trên mạng xã hội, cư dân mạng không ngừng khen ngợi Chung Hán Lương đẹp trai, cuốn hút. Tuy nhiên, từ cách cầm thương cho đến cưỡi ngựa, nam diễn viên lại gợi nhớ đến hình ảnh Dương Gia Tướng quyết liệt chống giặc ngoại xăm. Có thể vì tạo hình tướng quân của Chung Hán Lương quá giống với tạo hình các thành viên Dương Gia Tướng từng xuất hiện rầm rộ trên màn ảnh nhỏ.

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Chung Hán Lương vô cùng điển trai trên poster phim - Ảnh: Internet

"Khuynh thành Diệc Thanh Hoan" được chuyển thể từ tiểu thuyết Nữ nhân của vương ai dám động của tác giả Niên Hoa Nhạ Tiếu. Nội dung phim có nhiều tình tiết về vương triều tranh giành quyền lực.

Vai Chiến Khuynh Thành mà Chung Hán Lương đóng được miêu tả là Chiến thần của Bắc Mộ Quốc. Còn Viên Băng Nghiên thì đóng vai nữ y Thanh Hoan xinh đẹp, tài giỏi, hết lòng hành hiệp trượng nghĩa. Một người thông minh mưu lược, cộng với người dịu dàng, tốt tính, 2 nhân vật hứa hẹn tạo nên chuyện yêu đương ngọt ngào, cảm động, gây nức lòng khán giả màn ảnh nhỏ.

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Mới đây, Viên Băng Nghiên bị soi cảnh có cả đoàn người chăm sóc khi quay "Khuynh thành Diệc Thanh Hoan".

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