Dàn 'đỉnh lưu' quốc dân của Hoa ngữ: Hồ Ca xứng danh 'phái thực lực', Chung Hán Lương U50 vẫn đóng ngôn tình

Được biết đến là một trong "Tứ đại thiên vương", Lưu Đức Hoa nhận được rất nhiều sự yêu mến của khán giả của thập niên 80-90, thậm chí còn được duy trì đến nay nhờ tài năng vượt bậc trên mọi lĩnh vực âm nhạc , vũ đạo, diễn xuất… cùng vẻ ngoài điển trai và nhân cách hoàn hảo của mình. Đặc biệt, anh được đánh không chỉ là một ca sĩ tài năng, mà còn là một nam diễn viên thực lực. Nam tài tử đã từng giành được giải Kim Tượng và Kim Mã cho các vai diễn của mình.

Dù đã gia nhập được giới giải trí hơn 40 năm, anh vẫn hàng trăm tác phẩm truyền hình lẫn điện ảnh, cùng nhiều giải thưởng cao quý khác. Những buổi concert do anh tổ chức đều cháy vé trong vòng một nốt nhạc, 60 tuổi vẫn là "đỉnh lưu hàng thật giá thật" của làng giải trí Hoa ngữ.

Lê Minh cũng được biết đến là một trong "Tứ đại thiên vương" của Hong Kong, giống như Lưu Đức Hoa. Anh được xem là thiên vương đẹp trai nhất, sở hữu gương mặt thư sinh, khí chất quý tộc, phong cách hào hoa, anh đã khiến bao cô nàng thời đó phải say mê như điếu đổ.

Tại thời kỳ sự nghiệp phát triển nhất, độ nổi tiếng của Lê Minh phải nói là đỉnh cao. Trong thời đại của những ngôi sao chói lọi đó, Lê Minh nổi bật nhờ tài năng và vẻ ngoài điển trai của mình. Không chỉ ở Trung Quốc, anh chàng còn nổi tiếng tại Hàn Quốc. Tuy nhiên, hiện tại, so với ba thiên vương còn lại thì tên tuổi của Lê Minh lại có phần lép vế hơn.

Hoắc Kiến Hoa

Được bình chọn là một trong “Thiên nhai tứ mỹ” (tứ đại mỹ nam cổ trang) chính là sự công nhận lớn nhất về nhan sắc của nam diễn viên trong quá trình hoạt động nghệ thuật, với hai tác phẩm vô cùng thành công là Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 3 và Khuynh Thế Hoàng Phi.

Kể từ sau ngày thành gia lập thất, Hoắc Kiến Hoa cũng dần rút lui khỏi giới giải trí, dành nhiều thời gian cho gia đình bé nhỏ của mình. Tuy danh tiếng không còn được biết đến rộng rãi như trước nhưng những vai diễn có sự góp mặt của anh vẫn trở thành kinh điển, khó ai thay thế.

Chung Hán Lương

Với ngoại hình nổi bật, anh nhanh chóng được đạo diễn phát hiện và mời tham gia các bộ phim truyền hình. Kể từ đó, anh trở thành "hoàng tử quyến rũ" trong tâm trí nhiều cô gái. Chung Hán Lương vòn luôn được biết đến là nam thần không tuổi của giới giải trí Hoa ngữ, dù đã bước vào tuổi tứ tuần nhưng trông anh vẫn cứ điển trai, trẻ trung như năm nào.

Gần đây, Chung Hán Lương tiếp tục khẳng định thực lực cũng như sức hút của mình khi hóa thân vào bác sĩ Nhiếp Vũ Thịnh trong Đời Này Có Em, phim bùng nổ về rating, xứng danh là "ông hoàng ngôn tình".

Hồ Ca

Nhắc đến Hồ Ca không thể không nhắc đến sự thành công của những vai diễn như Lý Tiêu Dao trong Tiên Kiếm Kỳ Hiệp hay Quách Tĩnh trong Tân Anh Hùng Xạ Điêu và Mai Trường Tô trong Lang Nha Bảng – đều là những tác phẩm kinh điển.

Tuy nhiên, những năm gần đây, Hồ Ca không đóng nhiều phim điện ảnh và truyền hình nhưng chỉ cần diễn xuất là đều xuất sắc. Có thể thấy, anh cũng như những sao nam khác trong danh sách này dù thành công nhờ ngoại hình đỉnh cao nhưng không thể phủ nhận họ có tài năng không mai một theo năm tháng.