Hé lộ loạt ảnh quá khứ của Hồ Ca, dân tình xuýt xoa bởi nhan sắc chuẩn 'gừng càng già càng cay'

Mới đây, trang Sohu đã khiến nam thần Hồ Ca muốn xấu hổ khi khui lại loạt ảnh thuở xấu xí của anh chàng.
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Nổi đình nổi đám ngay từ bộ phim "Tiên Kiếm Kỳ Hiệp", Hồ Ca nhận được sự yêu thích của đông đảo khán giả với dáng vẻ thư sinh hào hoa. Giờ đây, khi gần bước sang tuổi 40, nam diễn viên đã có vài đổi khác về mặt ngoại hình. Nhan sắc của nam diễn viên lại càng lên hương về nhan sắc với gương mặt góc cạnh, đầy cuốn hút, nét phong độ đậm chất quý ông khiến biết bao trái tim phải lỡ nhịp.
Song, mới đây, trang Sohu đã khiến tài tử Lang Nha Bang muốn "đội quần" khi khui lại loạt ảnh thuở xấu xí của anh chàng.
Được biết, nhiều năm trước, Hồ Ca bị tai nạn phải khâu 100 mũi trên mặt, suýt bị hủy hoại dung mạo. Nhưng sau khi bị cuộc đời ngược đãi một lần, nam diễn viên đã nỗ lực và ngày một tốt hơn. Tất cả mọi sự cố gắng đều được đền đáp. Ban đầu, công chúng có thể thích Hồ Ca vì vẻ ngoài điển trai nhưng sau đó, họ còn nhận thấy tính cách hấp dẫn hơn cả khuôn mặt.
Dù vụ tai nạn khiến nam diễn viên không còn được tuấn tú như thời trẻ nhưng con người anh lại hội tụ nhiều thăng trầm của thời gian, khiến người ta càng mê đắm hơn. Anh toát ra một khí chất phong độ mà các ngôi sao trẻ không thể có được.
Người ta thường nói, nghề diễn viên là "ăn cơm thanh xuân", bởi lẽ, theo tuổi tác nhan sắc của họ sẽ dần xuống dốc, không còn sức hút như ngày trẻ nữa. Thế nhưng, Hồ Ca lại trái ngược với điều này, "gừng càng già càng cay" về mặt ngoại hình.