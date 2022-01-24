Hé lộ loạt ảnh quá khứ của Hồ Ca, dân tình xuýt xoa bởi nhan sắc chuẩn 'gừng càng già càng cay'

Sao quốc tế 24/01/2022 12:30

Mới đây, trang Sohu đã khiến nam thần Hồ Ca muốn xấu hổ khi khui lại loạt ảnh thuở xấu xí của anh chàng.

Nổi đình nổi đám ngay từ bộ phim "Tiên Kiếm Kỳ Hiệp", Hồ Ca nhận được sự yêu thích của đông đảo khán giả với dáng vẻ thư sinh hào hoa. Giờ đây, khi gần bước sang tuổi 40, nam diễn viên đã có vài đổi khác về mặt ngoại hình. Nhan sắc của nam diễn viên lại càng lên hương về nhan sắc với gương mặt góc cạnh, đầy cuốn hút, nét phong độ đậm chất quý ông khiến biết bao trái tim phải lỡ nhịp.

Song, mới đây, trang Sohu đã khiến tài tử Lang Nha Bang muốn "đội quần" khi khui lại loạt ảnh thuở xấu xí của anh chàng.

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Loạt ảnh xấu hổ của Hồ Ca - Ảnh: Internet
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Hồ Ca là một trong những nam diễn viên được ái mộ nhờ kỹ năng diễn xuất tuyệt vời của mình - Ảnh: Internet

Được biết, nhiều năm trước, Hồ Ca bị tai nạn phải khâu 100 mũi trên mặt, suýt bị hủy hoại dung mạo. Nhưng sau khi bị cuộc đời ngược đãi một lần, nam diễn viên đã nỗ lực và ngày một tốt hơn. Tất cả mọi sự cố gắng đều được đền đáp. Ban đầu, công chúng có thể thích Hồ Ca vì vẻ ngoài điển trai nhưng sau đó, họ còn nhận thấy tính cách hấp dẫn hơn cả khuôn mặt.

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Hồ Ca từng bị tai nạn phải khâu 100 mũi trên mặt - Ảnh: Internet

Dù vụ tai nạn khiến nam diễn viên không còn được tuấn tú như thời trẻ nhưng con người anh lại hội tụ nhiều thăng trầm của thời gian, khiến người ta càng mê đắm hơn. Anh toát ra một khí chất phong độ mà các ngôi sao trẻ không thể có được.

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Hiện tại, Hồ Ca có được vẻ đẹp trầm ổn của một người đàn ông trường thành - Ảnh: Internet

Người ta thường nói, nghề diễn viên là "ăn cơm thanh xuân", bởi lẽ, theo tuổi tác nhan sắc của họ sẽ dần xuống dốc, không còn sức hút như ngày trẻ nữa. Thế nhưng, Hồ Ca lại trái ngược với điều này, "gừng càng già càng cay" về mặt ngoại hình.

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