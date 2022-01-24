Những mỹ nhân Hoa ngữ kiếm tiền giỏi hơn chồng: Tôn Lệ, Chương Tử Di hiển nhiên góp mặt

Tôn Lệ và Đặng Siêu hiện là "cặp đôi vàng" trong làng giải trí Hoa ngữ. Dù Đặng Siêu đang rất nổi tiếng trong giới nhưng chắc chắn rằng danh tiếng không thể bằng bà xã của mình. Nhắc đến Tôn Lệ bây giờ người ta sẽ nghĩ ngay đến "Hậu Cung Chân Hoàn Truyện". Sau thành công của vai diễn Chân Hoàn, Tôn Lệ tiếp tục nhận thêm nhiều kịch bản và luôn được khán giả yêu thương.

Nữ diễn viên là nàng hoa đán duy nhất của thập niên 1980 đã giành được ba giải thưởng cao quy nhất mà bất kì diễn viên nào cũng đều mơ ước, đó là Giải Kim Ưng, Bạch Ngọc Lan và Phi Thiên. Tuy không còn xuất hiện dày đặc ở mảng phim truyền hình như nhiều năm về trước nhưng cái tên Tôn Lệ chưa bao giờ hạ nhiệt, cô vẫn là tấm vé "bảo chứng rating" cho nhiều bộ phim.

Nữ diễn viên sinh năm 1978 này vô cùng nổi tiếng trên màn ảnh Trung Quốc thông qua các bộ phim như "Hoàn Châu cách cách 3", "Bạch Xà truyện", "Thiên long bát bộ", "Hoan lạc tụng",… Cô thuộc nhóm diễn viên thực lực, vừa có ngoại hình, vừa có kỹ năng diễn xuất tốt.

Khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, Lưu Đào kết hôn với Vương Kha, một thiếu gia giàu có của Bắc Kinh. Vào thời điểm đó, vì tiếng gọi của tình yêu nên dù bị mỉa mai là hám tiền, cô vẫn tuyên bố giải nghệ để theo chàng về dinh. Nhưng cuộc đời không như mơ, sau một thời gian thì sự nghiệp kinh doanh của Vương Kha trục trặc. Anh bị đối tác lừa dối, thua lỗ tới mức phá sản. Lúc này, nữ diễn viên đã quay trở lại đóng phim để kiếm tiền trả nợ cho chồng. Những người năm xưa mắng Lưu Đào hám tiền có lẽ đã nhìn thấu được tình yêu chân thành mà nữ diễn viên dành cho chồng.

Thái Thiếu Phân

Cái tên tiếp theo trong danh sách nữ cường nhân này chính là "hoàng hậu" Thái Thiếu Phân. Cô nàng được xem là một trong những diễn viên nổi tiếng nhất của đế chế phim ảnh TVB những năm 1990, 2000. Đặc biệt, năm 2012, nữ diễn viên gây sốt khắp châu Á nhờ màn diễn xuất đỉnh cao trong phim cung đấu "Hậu cung Chân Hoàn truyện". Tác phẩm không chỉ giúp Thái Thiếu Phân khẳng định lại đẳng cấp của đại hoa đán nổi danh một thời mà còn khiến tên tuổi của cô “tăng nhiệt” trở lại.

Khi đã là người phụ nữ đi qua những năm tháng đẫm nước mắt nhưng cũng trải đầy hào quang, giờ đây, cuộc sống của Thái Thiếu Phân chỉ xoay quanh các con và người chồng thấu hiểu. Từ lúc kết hôn với Trương Tấn, người đẹp có thể cảm nhận được niềm hạnh phúc của một gia đình đúng nghĩa và an tâm khi có một người để dựa dẫm. Cách mà cô và ông xã Trương Tấn thể hiện tình cảm ở chốn đông người luôn khiến dân tình phải ghen tị "đỏ mắt". Tuy nhiên, thu nhập của Thái Thiếu Phân chắc chắn vẫn "ăn đứt" Trương Tấn.

Chương Tử Di

Bất ngờ nhất trong danh sách này chính là Chương Tử Di. Nữ diễn viên được biết đến là một trong những minh tinh đắt giá nhất của điện ảnh Hoa ngữ và đã có gần ba thập niên cống hiến cho bộ môn nghệ thuật thứ 7. Với việc sở hữu gia tài điện ảnh đồ sộ, những vai diễn chất lượng được khán giả lẫn giới mộ điệu từ trong nước đến quốc tế đánh giá cao, cô được xếp vào hàng "tứ đại hoa đán" bên cạnh Châu Tấn, Triệu Vy và Từ Tịnh Lôi.

Ông xã là Uông Phong có địa vị cao trong lĩnh vực nhạc Rock của Trung Quốc nhưng khả năng kiếm tiền vẫn kém vợ một chút. Độ nổi tiếng của Chương Tử Di đã vươn tầm quốc tế, khả năng hút vàng của cô ấy dĩ nhiên cao hơn chồng. Tuy nhiên, dù chênh lệch thu nhập khá lớn nhưng cặp đôi vẫn yêu thương nhau rất mực, khiến nhiều người phải ghen tị.