Làm đại diện cho thương hiệu đồng hồ cao cấp, Lưu Diệc Phi tung bộ ảnh gây thương nhớ với vẻ đẹp tựa tiên nữ dù đã U40

Sao quốc tế 24/01/2022 10:56

Nhan sắc cũng thần thái của Lưu Diệc Phi khiến nhiều người phải xuýt xoa.

Mới đây, Lưu Diệc Phi xuất hiện trong bộ ảnh mới của hãng đồng hồ cao cấp Tissot - Thương hiệu do cô làm người đại diện toàn cầu. Tạo hình đẹp như tiên tử của “Thần tiên tỷ tỷ” nhận được cơn mưa lời khen của khán giả. 

Làm đại diện cho thương hiệu đồng hồ cao cấp, Lưu Diệc Phi tung bộ ảnh gây thương nhớ với vẻ đẹp tựa tiên nữ dù đã U40 - Ảnh 1

 Làm đại diện cho thương hiệu đồng hồ cao cấp, Lưu Diệc Phi tung bộ ảnh gây thương nhớ với vẻ đẹp tựa tiên nữ dù đã U40 - Ảnh 2

Ngôi sao 35 tuổi gây thổn thức với hình ảnh một cô nàng tiểu thư đài các, đẹp thanh lịch, dịu dàng. Với bộ ảnh lần này, nhiều người hâm mộ bày tỏ phong cách nhẹ nhàng, tinh tế rất phù hợp với mỹ nhân Thần điêu đại hiệp. 

Làm đại diện cho thương hiệu đồng hồ cao cấp, Lưu Diệc Phi tung bộ ảnh gây thương nhớ với vẻ đẹp tựa tiên nữ dù đã U40 - Ảnh 3

Phải công nhận rằng, dù đã nhiều năm trôi qua nhưng Lưu Diệc Phi vẫn luôn là tượng đài nhan sắc trong lòng công chúng. Có thể nói, không sao nữ nào của C-Biz có thể xứng với danh xưng 'thần tiên tỷ tỷ' như Lưu Diệc Phi.

Làm đại diện cho thương hiệu đồng hồ cao cấp, Lưu Diệc Phi tung bộ ảnh gây thương nhớ với vẻ đẹp tựa tiên nữ dù đã U40 - Ảnh 4

Lưu Diệc Phi sinh năm 1987, là một trong những người đẹp hút fan nhất làng giải trí Trung Quốc hiện nay. Cô được tung hê là "thần tiên tỷ tỷ" nhờ dung nhan thoát tục, mong manh sau khi đóng phim Thiên Long Bát Bộ, Thần Điêu đại hiệp,... Nhiều người không tiếc lời khen Lưu Diệc Phi được khen đẹp từ trứng nước, sở hữu nhan sắc "ngàn năm có một" của cô.

Làm đại diện cho thương hiệu đồng hồ cao cấp, Lưu Diệc Phi tung bộ ảnh gây thương nhớ với vẻ đẹp tựa tiên nữ dù đã U40 - Ảnh 5

Làm đại diện cho thương hiệu đồng hồ cao cấp, Lưu Diệc Phi tung bộ ảnh gây thương nhớ với vẻ đẹp tựa tiên nữ dù đã U40 - Ảnh 6

Những năm gần đây, Lưu Diệc Phi dành nhiều thời gian nghỉ ngơi, mỗi năm chỉ quay một phim, dự sự kiện, không tham gia show giải trí.

Người hâm mộ đang vô cùng mong chờ sự trở lại của Lưu Diệc Phi trên màn ảnh Hoa ngữ với bộ phim cổ trang Mộng Hoa Lục, đóng cùng nam diễn viên Trần Hiểu. Bộ phim hiện đang ở giai đoạn hậu kỳ và dự định sẽ sớm được lên sóng trong năm nay.

Sau khi hoàn thành vai diễn trong phim cổ trang Mộng hoa lục, Lưu Diệc Phi dành thời gian cho những hợp đồng quảng cáo, chụp ảnh tạp chí. 

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Trong phim Tân Tiên kiếm kỳ hiệp truyện, Dương Vũ Đồng đảm nhận vai Triệu Linh Nhi, nhân vật từng gắn liền với tên tuổi của Lưu Diệc Phi.

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