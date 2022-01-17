Danh xưng 'Thần Tiên Tỷ Tỷ' suýt tí không thuộc về Lưu Diệc Phi mà là một sao nữ khác 'ăn đứt' từ nhan sắc đến body?

Sao quốc tế 17/01/2022 09:41

Hóa ra vai diễn Vương Ngữ Yên trong Thiên Long Bát Bộ vốn ban đầu không hề được giao cho Lưu diệc Phi.

Nhân vật Vương Ngữ Yên trong Thiên Long Bát Bộ là một cô nương có nhan sắc động lòng người cùng với sự thông minh hiếm có. Cô thuộc hết hầu như tất cả kinh sách võ thuật trong thiên hạ, đến nỗi khi có một chiêu thức được tung ra thì cô sẽ có thể ngay lập tức gọi đúng tên chiêu thức đó và biết luôn cách phá giải.

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Nhân vật Vương Ngữ Yên trong Thiên Long Bát Bộ là một cô nương có nhan sắc động lòng người cùng với sự thông minh hiếm có

Tuy Thiên Long Bát Bộ có rất nhiều phiên bản phim nhưng quả thật vai Vương Ngữ Yên trong phần phim vào năm 2003 của Lưu Diệc Phi là có thần thái bất phàm và được đánh giá là phù hợp nhất.

Được biết, khi được mời đóng vai này thì Lưu Diệc Phi mới chỉ có 16 tuổi và là một gương mặt hoàn toàn xa lạ với công chúng, nhưng khi phim được phát sóng thì vẻ đẹp thanh thuần của cô đã nhanh chóng "hạ gục" khán giả. Cũng từ đó mà Lưu Diệc Phi được gọi là Thần Tiên Tỷ Tỷ - điều mà các hậu bối vẫn chưa thể vượt qua được.

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Khi Thiên Long Bát Bộ được phát sóng thì vẻ đẹp thanh thuần và sự kiều diễm của Lưu Diệc Phi đã nhanh chóng 'hạ gục' khán giả

Tuy nhiên, ít ai biết rằng, Lưu Diệc Phi chẳng phải là cái tên đầu tiên được lựa chọn cho vai diễn này. Trong thời gian casting cho bộ phim Thiên Long Bát Bộ, có rất nhiều sao nữ cũng đã "dòm ngó" vai diễn Vương Ngữ Yên, trong đó có Nhan Đan Thần.

Diễn viên Nhan Đan Thần cũng là mộ ngôi sao phim của trang của màn ảnh Hoa ngữ. Tuy vậy, khi tới vòng tuyển chọn cuối cùng và gần như nắm chắc được vai diễn Vương Ngữ Yên thì nữ diễn viên lại quyết định từ chối vì cảm thấy bản thân không phù hợp với một vai diễn si tình. Vì vậy, đạo diễn Trương Kỷ Trung đã giao vai diễn này lại cho Lưu Diệc Phi.

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Ít ai biết rằng vai diễn Vương Ngữ Yên đáng lý thuộc về Nhan Đan Thần
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Nhan Đan Thần cũng là một mỹ nhân cổ trang nổi tiếng của làng giải trí Hoa ngữ

Khi nghe tin này, nhiều người đã vô cùng tiếc nuối vì Nhan Đan Thần nếu xét về nhan sắc lẫn diễn xuất đều "trên cơ" Lưu Diệc Phi. Tuy vậy, cũng không thể phủ nhận được việc Lưu Diệc Phi đã hoàn thành xuất sắc vai diễn này, đến nỗi cố nhà văn Kim Dung - cha đẻ của tác phẩm Thiên Long Bát Bộ và nhiều tiểu thuyết cổ trang khác - cũng dành lời khen cho cô.

"Nếu không phải Lưu Diệc Phi đóng Vương Ngữ Yên, hàng nghìn, hàng vạn khán giả sẽ cho rằng Kim Dung nói điều không tưởng. Sau khi cô ấy đóng, mọi người sẽ biết trên đời thực sự có một mỹ nhân sống động như vậy." - Kim Dung gửi những lời khen "có cánh" đến Lưu Diệc Phi.

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'Nếu không phải Lưu Diệc Phi đóng Vương Ngữ Yên, hàng nghìn, hàng vạn khán giả sẽ cho rằng Kim Dung nói điều không tưởng'

 Ảnh: Internet

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Từ khóa:   Lưu Diệc Phi Thiên Long Bát Bộ Nhan Đan Thần phim Hoa ngữ sao Hoa ngữ

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