Từng là “Thần tiên tỷ tỷ” với vẻ đẹp cuốn hút khó cưỡng, nhưng hiện tại con đường sự nghiệp của Lưu Diệc Phi không còn tốt như trước khi mất đi nhiều tài nguyên mà có thể giúp tầm ảnh hưởng của mỹ nhân tiến xa hơn nữa. Lý do cho sự tuột dốc trên con đường sự nghiệp này có thể thấy là do người cha nuôi Trần Kim Phi đã “buông tay” Lưu Diệc Phi sau 6 năm nâng đỡ.

Nhận thấy tiềm năng ẩn giấu ở cô bé xinh xắn, đáng yêu Lưu Diệc Phi, Trần Kim Phi đã đưa tay giúp đỡ mẹ con cô, ông còn bày tỏ mong muốn có một cô con gái như Lưu Diệc Phi. Mẹ của người đẹp cũng nhận thấy khối tài sản khổng lồ cùng thế lực và uy quyền của ông Kim ở Trung Quốc nên đã đồng ý để Lưu Diệc Phi nhận ông làm cha nuôi.

Về hoàn cảnh gia đình mỹ nhân họ Lưu, bố mẹ cô ly hôn khi cô còn nhỏ, sau đó, mẹ Lưu Diệc Phi là bà Lưu Hiểu Lợi đã đưa con gái sang Mỹ định cư. Cũng trong khoảng thời gian này, Lưu Diệc Phi đã gặp Trần Kim Phi, lúc này ông đang là nhân vật có máu mặt của giới bất động sản Trung Quốc.

Lưu Diệc Phi nhận được vô số tài nguyên tốt từ cha nuôi Trần Kim Phi của mình

Khi lớn lên, Lưu Diệc Phi có ý định theo con đường diễn viên, cha nuôi Trần Kim Phi đã giúp con gái “chắp cánh ước mơ”. Với sự trợ giúp từ cha nuôi, mỹ nhân họ Lưu được tuyển thẳng vào Học viện Điện ảnh Bắc Kinh, từ điểm xuất phát này, cô cũng có cơ hội đóng một số bộ phim kinh điển như Kim Phấn Thế gia, Thiên Long Bát Bộ.

Khi vừa mới ra mắt, cô đã có trong tay những tác phẩm kinh điển

Để sự nghiệp của con gái nuôi rực rỡ hơn, Trần Kim Phi tạo đủ mọi điều kiện để danh tiếng của Lưu Diệc Phi tiến xa hơn nữa trong giới showbiz. Ông thậm chí còn thành lập một công ty và chỉ quản lý cho mỗi một mình “thần tiên tỷ tỷ”. 3 năm sau đó, tên tuổi của Lưu Diệc Phi lên như diều gặp gió khi hàng loạt các dự án lớn nhỏ hay các hợp đồng quảng cáo đến tìm cô. Sau Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 1 và Thần Điêu Đại Hiệp, tầm ảnh hưởng của Lưu Diệc Phi ngày càng phủ sóng rộng rãi. Cô nhanh chóng vươn lên và trở thành ngôi sao hàng đầu showbiz Hoa ngữ mặc dù có không ít người cho rằng tài năng của cô có hạn.

Trần Kim Phi còn mở hẳn công ty quản lý cho một mình cô và tháp tùng Lưu Diệc Phi trong mọi sự kiện

Không chỉ về diễn xuất, Lưu Diệc Phi cũng muốn thể hiện bản thân trong mảng âm nhạc, và chỉ cần cô muốn thì cha nuôi sẽ là người đứng sau hậu thuẫn và đem lại những tài nguyên tốt nhất cho cô con gái nuôi của mình. Giới truyền thông còn thường xuyên đưa tin Trần Kim Phi đích thân tháp tùng Lưu Diệc Phi khi cô tham gia các sự kiện hay thậm chí là chỉ đi mua sắm bình thường. Khi Lưu Diệc Phi tròn 18 tuổi, vị tỷ phú này cũng không ngần ngại chi ra 1,8 triệu Nhân dân tệ (khoảng 6,4 tỷ đồng) để tổ chức cho con gái mình một bữa tiệc hoành tráng. Khi đó, giới truyền thông từng cho rằng mối quan hệ của Lưu Diệc Phi và Trần Kim Phi không đơn thuần chỉ là mối quan hệ cha – con như bình thường.

Ngay cả những lúc đi mua sắm bình thường, Trần Kim Phi cũng tháp tùng con gái nuôi

Không quan tâm tới điều tiếng được đồn thổi, Trần Kim Phi vẫn cố gắng giúp Lưu Diệc Phi chạm ngõ “kinh đô điện ảnh thế giới” Hollywood, đem lại cho cô nhiều tài nguyên lớn khi hợp tác với những minh tinh hàng đầu như Thành Long, Lý Liên Kiệt, Châu Nhuận Phát, Lê Minh hay Cổ Thiên Lạc… Tại khoảng thời gian đỉnh cao của sự nghiệp, nhiều người vô cùng ngưỡng mộ Thần tiên tỷ tỷ khi tên tuổi của cô chỉ xếp sau “Tứ đán – song Băng – Kỳ Duy”. Nếu so sánh giữa tài nguyên của Dương Mịch hay Triệu Lệ Dĩnh bây giờ thì hoàn toàn không bằng Lưu Diệc Phi ngày trước.

Lưu Diệc Phi còn có cơ hội hợp tác với nhiều minh tinh hàng đầu

Tuy nhiên, đến năm 2015 Lưu Diệc Phi công khai hẹn hò tài tử Song Seung Hun điển trai của xứ củ sâm. Nam tài tử xứ Hàn khá để ý đến mối quan hệ của bạn gái với cha nuôi nên cô bắt đầu giữ khoảng cách với Trần Kim Phi. Nhận thấy điều này, ông cũng dần dần buông tay và không muốn níu kéo con gái làm gì. Không lâu sau đó, Trần Kim Phi cũng tuyên bố hẹn hò với nữ diễn viên trẻ Dương Thái Ngọc.

Sau khi hẹn hò với tài tử xứ Hàn, Lưu Diệc Phi bắt đầu giữ khoảng cách với cha nuôi

Trần Kim Phi cũng công khai hẹn hò bạn gái Dương Thái Ngọc

Sauk hi nới lỏng mối quan hệ với cha nuôi, không ít người nhận ra tài nguyên phim ảnh của Lưu Diệc Phi không còn nhiều và “chất lượng” như trước. Tên tuổi của cô cũng dần dần bị đàn em lấn lướt và không có nhiều tác phẩm “bạo hồng”. Thay vào đó, bạn gái của cha nuổi Dương Thái Ngọc lại nhận được rất nhiều tài nguyên tốt từ Trần Kim Phi, điều này đồng nghĩa với việc Lưu Diệc Phi không còn được ưu ái như trước đây.

Những tưởng mối quan hệ của Lưu Diệc Phi sẽ kéo dài, nhưng chuyện tình cảm của cô với Song Seun Hun cũng nhanh chóng kết thúc. Nhận thấy rõ sự nghiệp của mình ngày càng đi xuống, Thần tiên tỷ tỷ chỉ còn có thể tự thân vận động dựa vào tầm ảnh hưởng ngày trước của mình để lấy được tài nguyên. Tuy nhiên, những dự án phim điện ảnh của cô liên tiếp thất bại, không gặt hái được nhiều thành công như mong đợi, Lưu Diệc Phi đành bắt buộc quay về đóng phim truyền hình.

Hiện tại Lưu Diệc Phi đang tự mình xây dựng sự nghiệp khi không còn sự nâng đỡ từ Trần Kim Phi

Sau 6 năm “buông tay” cha nuôi quyền lực, Lưu Diệc Phi hiện đang tự xây dựng sự nghiệp dựa trên chính đôi chân của mình. Hiện tại, 2 dự án phim của cô là Nam Yên Trai Bút Lực và Mộng Hoa Lục đang chờ lên sóng. Cư dân mạng cũng vô cùng mong chờ nàng Thần tiên tỷ tỷ với vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành sẽ lấy lại được hào quang như năm xưa.