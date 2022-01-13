Sau 15 năm, bộ ảnh cưỡi ngựa dưới mưa đẹp kinh điển của Lưu Diệc Phi được 'đào lại'

Nhờ vẻ đẹp trong trẻo, gương mặt hài hoà, đặc biệt là khí chất thần tiên, Lưu Diệc Phi trở thành "tượng đài nhan sắc" của làng giải trí Hoa ngữ.

Tham gia làng giải trí từ năm 15 tuổi, Lưu Diệc Phi nhận được sự quan tâm và yêu mến của đông đảo khán giả châu Á. Khán giả không khỏi trầm trồ trước vẻ đẹp trong trẻo, gương mặt hài hoà, đặc biệt là khí chất thần tiên của cô nàng. Kể từ đó, Lưu Diệc Phi trở thành "tượng đài nhan sắc" của Cbiz và là "thần tiên tỷ tỷ" trong lòng người hâm mộ. Mới đây, bộ ảnh được thực hiện từ 15 năm trước của mỹ nhân họ Lưu khi đóng Thiên Long Bát Bộ lại một lần nữa được "đào lại". Đây là bộ ảnh từng "làm mưa làm gió" một thời, và bây giờ lại trở thành chủ đề bàn tán rầm rộ trên mạng xã hội một lần nữa.

Cụ thể, Khung hình cưỡi ngựa dưới mưa của nàng "Thần tiên tỷ tỷ" làm toát lên vẻ đẹp băng thanh ngọc khiết cùng khí chất thanh thuần, thần tiên. Người hâm mộ lại được dịp xuýt xoa trước vẻ đẹp choáng ngợp của cô nàng. Đáng chú ý là những cảnh quay dưới mưa kia đều đã bị cắt bỏ khỏi phim. Lý do là bởi đây là 1 cảnh quay bột phát, nhà sản xuất cho rằng hình ảnh này không phù hợp với nhân vật Tiểu Long Nữ. Vì lớp áo mỏng thấm nước mưa nên vô tình lộ nội y bên trong. Chính vì lẽ đó, Lưu Diệc Phi phải quay 1 phân cảnh khác tương tự nhưng dưới trời nắng. Các fan đều vô cùng tiếc nuối vì cho rằng, những tấm hình cưỡi ngựa dưới mưa mang vẻ đẹp trong trẻo và thuần khiết.

Nhiều năm về sau, dù có các phiên bản do các diễn viên khác đóng nhưng đạo diễn Trương Kỳ Trung vẫn luôn khẳng định lựa chọn Lưu Diệc Phi là quyết định đúng đắn nhất trong sự nghiệp của mình. Bởi Lưu Diệc Phi có ngoại hình và khí chất tương đồng với nhân vật được miêu tả trong truyện của Kim Dung. Nàng tiểu thư được trời phú cho vẻ đẹp sắc nước hương trời.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/sau-15-nam-bo-anh-cuoi-ngua-duoi-mua-dep-kinh-dien-cua-luu-diec-phi-duoc-dao-lai-445726.html