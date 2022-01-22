Mỹ nhân thay thế Lưu Diệc Phi trong 'Tiên kiếm kỳ hiệp': Nhan sắc thế nào mà netizen lắc đầu ngán ngẩm

Mới đây, những khoảnh khắc Dương Vũ Đồng trên phim trường Tân Tiên kiếm kỳ hiệp truyện được chia sẻ rầm rộ. Qua loạt ảnh, tạo hình của người đẹp 23 tuổi khi hóa thân thành nhân vật Triệu Linh Nhi gây chú ý. Theo Sohu, trang phục trắng viền màu đơn giản cùng kiểu tóc búi hai bên giúp Dương Vũ Đồng toát lên vẻ đáng yêu hồn nhiên, phù hợp với nhân vật.

Sau nhiều tranh cãi, bộ phim remake Tiên kiếm kỳ hiệp cũng đã chính thức khởi quay với tên gọi Tân tiên kiếm kỳ hiệp , do Hà Dữ và Dương Vũ Đồng đảm nhận vai chính.

Tuy nhiên, phần lớn dân mạng Trung Quốc nhận xét nhan sắc của Dương Vũ Đồng có phần kém cạnh, chưa đủ xinh đẹp thoát tục và khí chất không trong trẻo như Triệu Linh Nhi do Lưu Diệc Phi từng thể hiện trong Tiên kiếm kỳ hiệp truyện 2005. Một số ý kiến còn mỉa mai Triệu Linh Nhi của Dương Vũ Đồng trông quá tầm thường và giống nha hoàn.

Hầu hết bình luận trên Weibo đều cho rằng ngoại hình của Dương Vũ Đồng khi vào vai Triệu Linh Nhi thua xa Lưu Diệc Phi. Thậm chí nhiều khán giả lo sợ Tân Tiên Kiếm Kỳ Hiệp sẽ là một bước lùi tiếp theo, làm hỏng danh tiếng đã có sẵn của "tượng đài" đi trước.

Phía dưới bài đăng so sánh Dương Vũ Đồng và Lưu Diệc Phi, nhiều khán giả bày tỏ: “Thất vọng khi thấy Triệu Linh Nhi phiên bản mới quá”, “Nhìn Triệu Linh Nhi của Tân Tiên kiếm kỳ hiệp truyện giống hầu gái hơn là công chúa nước Nam Chiếu”, “Thôi đừng đem cả hai diễn viên ra so sánh nữa. Tôi phải đi xem lại Tiên kiếm kỳ hiệp truyện 2005 có Lưu Diệc Phi đây”…

Tiên kiếm kỳ hiệp ra mắt khán giả năm 2005, khi Lưu Diệc Phi mới tròn 18 tuổi. Đây cũng là thời kỳ nhan sắc đỉnh cao của mỹ nhân sinh năm 1987, giúp cô trở thành Triệu Linh Nhi xinh đẹp ghi dấu ấn không thể nào quên. Do đó, thật khó để ai đó có thể vượt qua cái bóng của Lưu Diệc Phi trong bộ phim này.

Tiên kiếm kỳ hiệp truyện chuyển thể từ trò chơi nhập vai Tiên kiếm kỳ hiệp. Theo nội dung phiên bản đầu tiên ra mắt năm 2005, Triệu Linh Nhi (Lưu Diệc Phi) là công chúa nước Nam Chiếu sống trên đảo tiên ẩn náu sự truy bắt của kẻ thù. Trên đảo, cô tình cờ gặp và nảy sinh tình cảm với Lý Tiêu Dao (Hồ Ca). Tiên kiếm kỳ hiệp truyện phát sóng đầu năm 2005 đã tạo nên cơn sốt lớn tại Trung Quốc và nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ khác.

Không chỉ Dương Vũ Đồng, nhân vật nam chính do Hà Dữ thủ vai cũng bị nhận xét là kém sắc hơn so với Hồ Ca ở bản cũ. Ngoài ra, các diễn viên khác tham gia bộ phim Hồ Ý Hoàn, Từ Hảo, Lý Xuyên, Diệp Thịnh Giai,... đều là những tên tuổi trẻ ít nổi tiếng.