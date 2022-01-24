Bị hỏi liệu có buồn khi trượt Tứ tiểu hoa đán sau 90, Triệu Lệ Dĩnh trả lời như 'dội nước lạnh' vào phóng viên

Thời gian gần đây, phát ngôn liên quan đến bảng xếp hạng "Tứ tiểu hoa đán sau 90" của Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ bị cư dân mạng "đào lại". Tuy nhiên, phát ngôn này của nữ diễn viên lại nhận được nhiều lời khen ngợi.

Ngoại trừ "Tứ đại hoa đán" đã quá kiên cố, danh sách những mỹ nhân lọt vào "Tứ tiểu hoa đán" thì mỗi năm lại mỗi khác. Vào năm 2016, danh sách "Tân Tứ tiểu hoa đán sau 90" do Nam Đô bầu chọn gồm Trịnh Sảng, Châu Đông Vũ, Quan Hiểu Đồng và Dương Tử. Do đó, trong một sự kiện, Triệu Lệ Dĩnh đã được hỏi về vụ việc "Tân Tứ tiểu hoa đán" vừa được bầu chọn. Người phóng viên đã hỏi cô rất to rõ rằng: "Lần này không được chọn vào Tân Tứ tiểu hoa đán sau 90 thì có tiếc nuối không?".

Tuy nhiên, những tưởng sẽ nhận được lời chia sẻ cảm động và chân thành, song phóng viên này bị Triệu Lệ Dĩnh "dội gáo nước lạnh": "Cái này thì có liên quan gì đến tôi? Đúng rồi, cái đó chẳng liên quan gì đến tôi cả". Sau đó, nữ diên viên liền cười tươi rồi rời đi. Tưởng rằng sau câu trả lời này, Triệu Lệ Dĩnh sẽ chắc chắn "ăn phốt", song nhiều người đã ngộ ra ngay lập tức rằng câu trả lời của nữ diễn viên không hề sai tí nào. Bà xã Phùng Thiệu Phong và Tân Tứ tiểu hoa đán "sau 90" chẳng liên quan gì nhau vì Triệu Lệ Dĩnh sinh năm 1987. Vốn dĩ Triệu Lệ Dĩnh thuộc hàng ngũ tiểu hoa "sau 85", thế nên việc Tân Tứ tiểu hoa đán "sau 90" biến động thế nào chưa bao giờ là việc của cô.

Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh: Internet Đáng chú ý hơn là, cư dân mạng lại một lần nữ đặt lên bàn cân so sánh giữa Triệu Lệ Dĩnh và "Tân Tứ tiểu hoa đán sau 90" năm đó. Giờ đây sau hơn 5 năm, Trịnh Sảng "rớt đài" vì scandal tai tiếng không thể quay trở lại Cbiz, Dương Tử có một năm 2021 đầy vận xui với nhiều bộ phim không "bùng nổ", Châu Đông Vũ tái xuất mảng truyền hình thất bại, Quan Hiểu Đồng cứ vùng vẫy mãi chẳng nổi. Riêng Triệu Lệ Dĩnh, người từng cười vui vì được người ta xem như tiểu hoa sau 90 lại có sự nghiệp vững bền và đang có bước chuyển hình mang tính cột mốc.

Hậu trường quảng cáo 'bóc sạch' nhan sắc thật của 'nữ hoàng rating' Triệu Lệ Dĩnh Từ sau khi sinh nở, nhan sắc và thần thái của Triệu Lệ Dĩnh còn ngày càng thăng hạng, ấn tượng hơn hẳn trước kia.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bi-hoi-lieu-co-buon-khi-truot-tu-tieu-hoa-dan-sau-90-trieu-le-dinh-tra-loi-nhu-doi-nuoc-lanh-vao-phong-vien-447651.html