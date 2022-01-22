Né ống kính máy ảnh, Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ để lộ nhẫn kim cương 'đáng ngờ'

Sao quốc tế 22/01/2022 16:07

Mới đây, Triệu Lệ Dĩnh xuất hiện tham gia buổi tổng duyệt cho một chương trình chào năm mới. Song, chiếc nhẫn kim cương mà nữ diễn viên đeo trên tay lại gây chú ý với mọi người.

Mới đây, Triệu Lệ Dĩnh là khách mời sẽ xuất hiện trong chương trình "Gala Lễ hội mùa xuân chào năm mới". Nữ diễn viên xuất hiện trong buổi tổng duyệt đã nhanh chóng nhận được sự quan tâm. Có thể thấy, cô diện một bộ trang phục khá giản dị với áo khoác da và áo phông. Cô choàng chiếc khăn len to bản màu xanh, đeo khẩu trang nhưng vẫn toát lên thần thái ngọt ngào và dáng vẻ xinh đẹp.

Tuy nhiên, k bước vào bên trong hội trường buổi tổng duyệt, có nhiều phóng viên và khán giả đã chờ đợi nữ diễn viên, liên tục chụp hình cô. Điều này khiến Triệu Lệ Dĩnh tỏ ra không mấy thoải mái. Cô đã dùng tay để che mặt, tránh ống kính và tiến nhanh vào hội trường để tránh bị chụp ảnh. Đồng thời, cô vô tình để lộ chiếc nhẫn kim cương to bản đeo ở ngón giữa ở bàn tay phải.

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Triệu Lệ Dĩnh xuất hiện trong buổi tổng duyệt chương trình 'Gala Lễ hội mùa xuân chào năm mới' - Ảnh Internet

Theo Sohu, việc đeo nhẫn ở ngón giữa ở nước này mang những ý nghĩa đặc biệt. Đó là thể hiện sự hạnh phúc và người đeo đang ngọt ngào trong tình yêu. Điều này đã khiến nhiều người đặt nghi vấn nữ diễn viên họ Triệu đang trong một mối quan hệ mới, kể từ sau khi công khai ly hôn Phùng Thiều Phong vào tháng 4/2021. Từ khi ly hôn, cô luôn khá kín tiếng trong chuyện đời tư của mình, chưa bao giờ lên tiếng về chuyện tình cảm, bất chấp có nhiều đồn đoán.

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Nữ diễn viên né tránh ống kính - Ảnh: Internet
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Chiến nhẫn kim cương to bản khiến nữ diễn viên bị nghi ngờ đang hẹn hò - Ảnh Internet

Mặc những ồn ào, "tiểu hoa đán 8x" cho thấy mình chỉ tập trung cho công việc, thay đổi hình ảnh, liên tục nhận nhiều dự án phim mới và tham gia các chương trình truyền hình, quảng cáo,... Hiện tại, bộ phim "Ai là hung thủ" của Triệu Lệ Dĩnh đã lên sóng. Cô cũng đang ghi hình, đóng cặp cùng đàn em kém tuổi Âu Hào trong phim "Dã man sinh trưởng".

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