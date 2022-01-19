Vũ trụ cung đấu Như Ý Truyện chuẩn bị có phần mới, mỹ nhân nào 'nặng ký' đến mức 'đá phăng' được cả Triệu Lệ Dĩnh?

Từ sau lệnh cấm chiếu dòng phim cung đấu được Cục Điện ảnh Trung Hoa ban hành vào cuối năm 2019, nhiều bộ phim cung đấu đình đám đã bị gỡ bỏ, trong đó có tác phẩm Như Ý Truyện. Cũng vì vậy mà dự á Đức Phi Truyện cũng thuộc vũ trụ điện ảnh này không còn nhiều hy vọng lên sóng nhưng người hâm mộ luôn nuôi hy vọng về việc được đón xem trong tương lai không xa.

Đức Phi Truyện là tác phẩm tiếp theo chung vũ trụ điện ảnh với Như Ý Truyện và Chân Hoàn Truyện - Ảnh: Internet

Kể từ khi dự án phim này bị rò rỉ thông tin, rất nhiều cái tên đã được đưa vào tầm ngắm như Triệu Lệ Dĩnh, Lý Băng Băng,... sẽ đảm nhận vai nữ chính. Tuy nhiên, mới đây người hâm mộ đã phát hiện được một mỹ nhân hợp với vai diễn này vô cùng.