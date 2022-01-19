Vũ trụ cung đấu Như Ý Truyện chuẩn bị có phần mới, mỹ nhân nào 'nặng ký' đến mức 'đá phăng' được cả Triệu Lệ Dĩnh?

Sao quốc tế 19/01/2022 17:03

Hình ảnh mới nhất của mỹ nhân này trong tạo hình cổ trang đã khiến cho netizen một phen "dậy sóng", cho rằng Triệu Lệ Dĩnh còn lâu mới "có cửa" đọ lại cô kể về nhan sắc lẫn diễn xuất, nhất là vai diễn trong vũ trụ Như Ý Truyện.

Từ sau lệnh cấm chiếu dòng phim cung đấu được Cục Điện ảnh Trung Hoa ban hành vào cuối năm 2019, nhiều bộ phim cung đấu đình đám đã bị gỡ bỏ, trong đó có tác phẩm Như Ý Truyện. Cũng vì vậy mà dự á Đức Phi Truyện cũng thuộc vũ trụ điện ảnh này không còn nhiều hy vọng lên sóng nhưng người hâm mộ luôn nuôi hy vọng về việc được đón xem trong tương lai không xa.

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Đức Phi Truyện là tác phẩm tiếp theo chung vũ trụ điện ảnh với Như Ý Truyện và Chân Hoàn Truyện - Ảnh: Internet

Kể từ khi dự án phim này bị rò rỉ thông tin, rất nhiều cái tên đã được đưa vào tầm ngắm như Triệu Lệ Dĩnh, Lý Băng Băng,... sẽ đảm nhận vai nữ chính. Tuy nhiên, mới đây người hâm mộ đã phát hiện được một mỹ nhân hợp với vai diễn này vô cùng.

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Ban đầu, vai này được cho là sẽ thể hiện bởi Triệu Lệ Dĩnh (khi trẻ) và Lý Băng Băng (khi đến tuổi trung niên) - Ảnh: Internet

Cụ thể, mới đây khi đóng tiểu phẩm Đồng Phi Truyện, tạo hình phi tần nhà Thanh của "Cô Cô" Lý Nhược Đồng đã khiến MXH được phen bùng nổ. Được biết, đây là lần đầu mà khán giả có dịp nhìn thấy Lý Nhược Đồng trong tạo hình một nương nương Thanh Triều nhưng lại vô cùng cuốn hút với thần thái đỉnh cao lẫn khí chất bất phàm.

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Tạo hình kiều diễm, đoan trang và vô cùng khí chất của Lý Nhược Đồng trong vai một phi tần nhà Thanh - Ảnh: Sina
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Có thể thấy, ở tuổi 56, nữ diễn viên vẫn vô cùng xinh đẹp và diễm lệ - Ảnh: Sina

Sau khi được chiêm ngưỡng loạt ảnh này, netizen đã để lại hàng loạt lời khen "có cánh" dành cho Lý Nhược Đồng, đồng thời ai cũng hy vọng cô sẽ tham gia vào tác phẩm sắp tới thuộc vũ trụ Như Ý Truyện nếu được mời. Có thể thấy, ở tuổi 56, nữ diễn viên vẫn vô cùng xinh đẹp và diễm lệ, cộng đồng mạng càng thêm phần tin chắc cô sẽ đảm nhận tốt vai Ô Nhã Thành Bích (Đức phi).

Được biết, Đức Phi Truyện hiện vẫn đang trong quá trình sáng tác và vẫn chưa có thông báo sẽ tiến hành quay. Theo đó, tác phẩm này sẽ là phần tiền truyện của Chân Hoàn Truyện, cụ thể là thời vua Khang Hy và xoay quanh nhân vật Đức phi Ô Nhã thị cũng là vị thái hậu trong Chân Hoàn Truyện.

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Từ khóa:   Triệu Lệ Dĩnh Lý Nhược Đồng Như Ý Truyện sao Hoa ngữ phim Hoa ngữ

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