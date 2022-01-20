Hậu trường quảng cáo của Triệu Lệ Dĩnh: Khí chất ngút trời, nhan sắc như tuổi đôi mươi

Sao quốc tế 20/01/2022 21:24

Không phải tiểu thư xuất thân từ “trâm anh thế phiệt”, Triệu Lệ Dĩnh từng bị chê bai vì thần thái, khí chất không có gì nổi bật, thế nhưng giờ đây ai cũng phải xuýt xoa vì visual “không phải dạng vừa” của mỹ nhân họ Triệu.

Nàng tiểu hoa đán sinh năm 85 từng là chủ đề khiến cư dân mạng tranh cãi khi không ngừng khi xuất hiện trên trang bìa tạp chí hay bất kỳ sự kiện nào Triệu Lệ Dĩnh cũng không được đánh giá cao về nhan sắc và thần thái. Không ít người cho rằng, nàng "Sam Sam" thiếu khí chất và thần thái, kém nổi bật hơn hẳn so với đồng nghiệp.

Tuy nhiên mới đây, một bộ ảnh hậu trường chụp quảng cáo của Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ hot trên mạng xã hội. Nữ diễn viên khiến người hâm mộ xuýt xoa trầm trồ bởi nhan sắc thuần khiết, visual ngày càng trẻ trung và quyến rũ. Một vài bình luận cho rằng, Triệu Lệ Dĩnh chẳng kém gì đàn em 20 tuổi nhờ những tấm hình này.

Hậu trường quảng cáo của Triệu Lệ Dĩnh: Khí chất ngút trời, nhan sắc như tuổi đôi mươi - Ảnh 1
Hậu trường quảng cáo của Triệu Lệ Dĩnh khiến fan hâm mộ không ngừng xuýt xoa vì thần thái "đỉnh của chóp"

Được biết bộ ảnh cùng visual “xinh xỉu” này là tại hậu trường quảng cáo pizza. Mỹ nhân “Sở Kiều truyện” cột tóc cao cộng thêm lối trang điểm tự nhiên, nhẹ nhàng nhưng không kém phần mặn mà, giúp tôn được khí chất đỉnh cao của bà mẹ một con.

Hậu trường quảng cáo của Triệu Lệ Dĩnh: Khí chất ngút trời, nhan sắc như tuổi đôi mươi - Ảnh 2

Hậu trường quảng cáo của Triệu Lệ Dĩnh: Khí chất ngút trời, nhan sắc như tuổi đôi mươi - Ảnh 3

Dù chỉ chụp hình quảng cáo thế nhưng mỹ nhân họ Triệu thể hiện được khí chất "ngút trời" trong từng thước phim

Diện sườm xám dân tộc, bộ váy bó sát giúp mỹ nhân họ Triệu tôn được vóc dáng mảnh mai, thon gọn. Màn hất tóc sang chảnh càng làm cho khí chất của Triệu Lệ Dĩnh “lên hương”, chứ không còn thất thần như trước. Đẹp mọi góc độ, nàng “Sam Sam” được nhiều người nhận xét càng ngày càng dạn dĩ trước ống kính, đến nỗi dân tình phải thốt lên rằng: “Chỉ là chụp ảnh quảng cáo đồ ăn thôi, có cần phải xinh hết nấc thế này không?”

Hậu trường quảng cáo của Triệu Lệ Dĩnh: Khí chất ngút trời, nhan sắc như tuổi đôi mươi - Ảnh 4
Triệu Lệ Dĩnh được khen ngợi thần thái và khí chất hơn khi chụp hình quảng cáo

Thời gian gần đây, Triệu Lệ Dĩnh thường xuyên tung những bộ ảnh với vô vàn phong cách khác nhau. Từ quý cô sang chảnh tới thiếu nữ ngọt ngào, nhan sắc nàng tiểu Hoa đán cứ như “lão hóa ngược” chứng minh 1 câu: "Phụ nữ đẹp nhất khi không thuộc về ai".

Hậu trường quảng cáo của Triệu Lệ Dĩnh: Khí chất ngút trời, nhan sắc như tuổi đôi mươi - Ảnh 5

Hậu trường quảng cáo của Triệu Lệ Dĩnh: Khí chất ngút trời, nhan sắc như tuổi đôi mươi - Ảnh 6

"Cân" được mọi tạo hình, visual của Triệu Lệ Dĩnh ngày càng "lên hương"

 

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