Phùng Thiệu Phong hé lộ lý do cưới Triệu Lệ Dĩnh chứ không phải Nghê Ni, dân tình bật ngửa vì điều này

Nói về tình ái của sao nam Cung tỏa tâm ngọc, có người đã dùng một câu để tổng kết: "Cùng Nghê Ni mua nhà nhưng Triệu Lệ Dĩnh lại là người ở lại". Tuy nhiên, cuộc hôn nhân của Phùng Thiệu Phong với mỹ nhân họ Triệu cũng kết thúc sau 3 năm chung sống khiến nhiều người tiếc nuối.

Nhắc đến Phùng Thiệu Phong , chẳng ai có thể phủ nhận được việc nam diễn viên là một ngôi sao đào hoa với tình sử dài dằng dặc. Hai người phụ nữ được nhắc đến nhiều nhất trong tình sử của Phùng Thiệu Phong chính là Triệu Lệ Dĩnh và Nghê Ni , đó là còn chưa kể đến dàn mỹ nhân vướng tin đồn với anh như Dương Mịch, Tống Thiến, Quách Bích Đình.

Mới đây, trang QQ có 1 bài viết nhận được sự quan tâm lớn của công chúng khi bất ngờ chia sẻ bài phỏng vấn cũ của Phùng Thiệu Phong. Tài tử họ Phùng nhận được câu hỏi hóc búa và khá nhạy cảm: "Vì sao anh lại cưới Triệu Lệ Dĩnh chứ không phải Nghê Ni?". Có thể nói, đây chính là tình huống khó, đòi hỏi tài tử họ Phùng cần phải khéo léo xử lý.

Không hề đắn đo, mỹ nam Minh Lan Truyện bộc bạch một cách thẳng thắn: "Chính tính cách thoải mái, tự nhiên của Triệu Lệ Dĩnh đã khiến tôi rung động. Cô ấy phản ứng cực nhanh nhạy, tư duy cũng vô cùng rõ ràng. Dù gặp bất cứ chuyện gì, Triệu Lệ Dĩnh đều suy nghĩ thông suốt và quyết đoán".

Đây chính là những lời nhận xét hết sức thật lòng của Phùng Thiệu Phong dành cho vợ cũ với sự trân trọng tuyệt đối. Chính những nét tính cách mạnh mẽ đối lập với hình ảnh ngọt ngào của Triệu Lệ Dĩnh đã giúp cô chiếm được trái tim của chồng cũ.

Vậy nhưng kết cục cho chuyện tình cảm của 2 người lại khiến cho bao fan phải buồn lòng và xót xa. Vẫn có không ít người hâm mộ mong đợi rằng cặp đôi sẽ trở về bên nhau, xây dựng lại tổ ấm cho trọn vẹn, tuy nhiên có lẽ chỉ có người trong cuộc mới hiểu rõ mối quan hệ này sẽ đi đâu, về đâu.

Sau khi chia tay với cuộc sống hôn nhân, cả Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh đều có sự quay trở lại với công việc nhằm thúc đẩy sự nghiệp một cách rất mạnh mẽ. Triệu Lệ Dĩnh liên tiếp dự các hoạt động quảng bá, thần sắc rạng rỡ, nhan sắc nổi trội, giá trị hình ảnh tăng vọt. Trong khi đó, Phùng Thiệu Phong có phần chậm hơn so với vợ.