Thời trẻ Vương Phi đẹp thế nào mà khiến Tạ Đình Phong tìm mọi cách nối lại tình xưa?

Mới đây, những thước phim ngày trẻ của nàng thiên hậu nổi tiếng Cpop bất ngờ được netizen đào lại và thu hút sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ. Chẳng hề kém cạnh tình địch Trương Bá Chi, mỹ nhân họ Vương khiến dân tình ngẩn ngơ vì những khoảnh khắc khoe visual thuần khiết, khí chất khác biệt cùng đôi mắt vô cùng quyến rũ.

Suốt hai thập kỷ qua, chuyện tình tan rồi lại hợp của Tạ Đình Phong và Vương Phi khiến báo chí tốn không ít giấy mực khi cả hai đều là những ngôi sao nổi đình nổi đám của showbiz Hoa ngữ. Thêm vào đó, mối tình tay ba giữa nam tài tử Hong Kong và 2 người đẹp Vương Phi – Trương Bá Chi khiến công chúng không thể nào không quan tâm. Vô vàn bài viết so sánh nhan sắc, tài năng và độ nổi tiếng của 2 người đẹp, kéo theo rất nhiều lời bình luận từ netizen.

Với chiều cao nổi bật, người đẹp họ Vương còn sở hữu thần thái vô cùng quyến rũ, sang chảnh, thể hiện đúng đẳng cấp của một ngôi sao nổi tiếng. Ở độ tuổi đôi mươi, Vương Phi đã toát lên khí chất kiêu kỳ, sang chảnh, đầy sức sống của lứa tuổi thanh xuân. Từng đường nét trên gương mặt của nữ ca sĩ cũng thể hiện được sự cá tính riêng, ánh mắt có chút kiêu ngạo và pha thêm nụ cười có chút lém lỉnh khiến biết bao nhiêu người phải đổ rạp trước nhan sắc đỉnh cao này.

Toát lên vẻ đẹp thuần khiết nhưng không kém phần sắc sảo, Vương Phi còn khiến dân tình choáng ngợp với thần thái, khí chất đỉnh cao

Dù chỉ một ánh nhìn, một nụ cười hay đơn giản chỉ là nghiêng đầu thôi nhưng Vương Phi khiến dân tình không khỏi xuýt xoa vì quá đẹp. Sở hữu vẻ đẹp trong trẻo, thuần khiết thế nhưng thần thái của Vương Phi cũng “không đùa” được đâu. Chỉ cần mỗi khi bước lên sân khấu là thần thái của Thiên hậu không thể nào bị lu mờ mà ngày càng tỏa sáng rực rỡ.

Cần sang chảnh có sang chảnh, cần dễ thương có dễ thương, bảo sao fan boy kém 11 tuổi Tạ Đình Phong không mê mệt nàng Thiên hậu của Cbiz

Ở thời điểm hiện tại, Vương Phi không còn hoạt động nhiều trong làng giải trí nhưng tên tuổi của nữ ca sĩ vẫn liên tục được nhắc tới trong các bài viết liên quan tới Tạ Đình Phong và Trương Bá Chi.

Hiện tại Tạ Đình Phong và Vương Phi vẫn đang đắm chìm trong hạnh phúc được ở bên nhau

Tuy nhiên, điều khiến người hâm mộ khâm phục đó chính là sức hút bền bỉ của nàng Thiên hậu với chàng fanboy kém 11 tuổi. Dù rằng có nhiều tin đồn hợp tan song cặp đôi hiện vẫn đang chìm đắm trong hạnh phúc được ở bên nhau, mặc mọi điều tiếng dư luận.