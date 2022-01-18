Dù thiếu thốn tình cha từ nhỏ, cậu ấm Lucas của Trương Bá Chi và Tạ Đình Phong vẫn luôn nuôi hy vọng ba mẹ sẽ tái hợp vào một ngày không xa.

Sau khi kết hôn, Tạ Đình Phong và Trương Bá Chi chỉ bên nhau được 6 năm, nhưng cặp đôi cũng đã có với nhau 2 cậu con ngoan ngoãn là Lucas và Quintus. Kể từ khi ly hôn, Trương Bá Chi nhận toàn quyền nuôi con, cô chấp nhận việc tạm xa hào quang sân khấu mà toàn tâm toàn lực nuôi dạy các con.

Ngược lại, Tạ Đình Phong lại thường xuyên bị lên án vì không đoái hoài tới các con. Tuy nhiên, cũng có nguồn tin cho hay, nam tài tử họ Tạ đã dành số tiền 948 triệu tệ (hơn 3.100 tỷ đồng) tài sản của mình để lập quỹ riêng, người hưởng lợi là 2 cậu con trai.

Tạ Đình Phong lại thường xuyên bị lên án vì không đoái hoài tới các con

Theo một bài viết mới đây trên trang iXinGua, 1 tình tiết đáng chú ý về mối quan hệ giữa Tạ Đình Phong và cậu con trai lớn Lucas đã gây ra nhiều chú ý. Cụ thể, có 1 lần, Lucas đã gọi điện đến cho cha và nói rằng: “Bố mẹ tái hôn đi”. Câu nói này của con trai đã khiến Tạ Đình Phong sững người và khi Trương Bá Chi hay tin cũng không biết phải giải thích như thế nào với con về sự thật là mình và chồng cũ chẳng thể nào tái hợp được.

Trang iXiGua cho biết, dù Tạ Đình Phong có đều đặn gửi tiền phụ cấp cho Trương Bá Chi để chăm sóc 2 con nhưng đối với 2 cậu bé thì tiền bạc không phải là thứ quan trọng nhất. Có thể dễ dàng nhận thấy, suốt thời gian sống chung với mẹ, cả Lucas và Quintus đều thiếu vắng tình thương của cha ruột. Vậy nên, có lẽ điều mà Lucas và Quintus mong muốn nhất đó chính là 1 gia đình hoàn chỉnh, có cả cha và mẹ bên cạnh hàng ngày.

Gia đình hạnh phúc của Trương Bá Chi và Tạ Đình phong thuở hai người còn bên nhau

Trang iXiGua nhận định về khả năng tái hợp của Tạ Đình Phong và Trương Bá Chi rằng, vì hiện tại nam tài tử họ Tạ đang vô cùng hạnh phúc bên người tình hơn tuổi - Vương Phi nên dù cho Tạ Đình Phong có biết nguyện vọng của con trai nhưng việc quay lại với Trương Bá Chi là điều gần như không thể.

Ảnh: Internet

Tạ Đình Phong dùng 1000 tỷ để giành quyền nuôi con, Trương Bá Chi bật khóc vì lời khẳng định của quý tử Lời đề nghị bất ngờ của Tạ Đình Phong đã khiến cho Trương Bá Chi đứng hình nhưng sau đó lại rơi nước mắt đầm đìa vì câu nói của con trai lớn.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/con-trai-bay-to-y-muon-bo-me-tai-hop-ta-dinh-phong-bat-ngo-truong-ba-chi-chet-dung-446754.html