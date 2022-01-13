Trương Bá Chi từng vứt bỏ sĩ diện, quỳ gối cầu xin sự tha thứ từ bố chồng vì còn yêu Tạ Đình Phong

Sao quốc tế 13/01/2022 16:44

Sau scandal lộ ảnh nóng cùng Trần Quán Hy, lo sợ hôn nhân sẽ tan vỡ, Trương Bá Chi từng quỳ xuống mong ông Tạ Hiền - bố ruột Tạ Đình Phong sẽ tha thứ vì cô vẫn còn tình cảm với chồng.

Vào năm 2008, khi đang trên đỉnh sự nghiệp, Trần Quán Hy vô tình để lộ file chứa hơn 1400 bức ảnh nhạy cảm của mình và những người tình cũng là người nổi tiếng trong giới giải trí. Scandal này không chỉ khiến cho Trần Quán Hy phải giải nghệ sớm, mất đi cả sự nghiệp mà còn làm cho nhiều sao nữ khác như Chung Hân Đồng, Trương Bá Chi,... bị vạ lây.

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Trương Bá Chi bị vạ lây sau khi hơn 1400 bức ảnh nóng của Trần Quán Hy bị phát tán

Thời điểm đó, Trương Bá Chi đã kết hôn với Tạ Đình Phong được 2 năm, cả hai vô cùng hạnh phúc. Vì scandal trên, hình tượng của cô bị sụp đổ, hôn nhân đứng trên bờ vực tan vỡ. Tuy vậy, Tạ Đình Phong chưa từng quay lưng lại với cô, anh nhỏ nhẹ nói: "Đừng sợ, đã có chồng ở đây". Cũng từ giây phút đó mà Trương Bá Chi nguyện yêu Tạ Đình Phong suốt đời suốt kiếp.

Tuy nhiên, bố chồng của Trương Bá Chi - ông Tạ Hiền lại là một đại minh tinh có quyền lực trong ngành giải trí nên cô đã vô cùng lo sợ sẽ bị ông đuổi ra khỏi nhà, ép ly hôn nhưng Tạ Đình Phong lại mạnh mẽ cùng vợ đến gặp bố mình, cầu mong ông tha thứ.

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Ông Tạ Hiền bỏ qua quá khứ của Trương Bá Chi, thật lòng đón nhận cô như một người con dâu

Khi đến gặp bố chồng, Trương Bá Chi đã không kìm được nước mắt, quỳ xuống và rót một ly trà dâng lên xin ông tha thứ. Tưởng chừng ông Tạ Hiền sẽ vô cùng tức giận nhưng ông lại vô cùng hiểu chuyện, ông cho rằng đó là chuyện khi chưa kết hôn, nam nữ yêu nhau như vậy cũng là quá bình thường: "Tất cả đều là chuyện của quá khứ, sau này con và Đình Phong hãy sống thật tốt".

Tuy được chồng lẫn bố chồng yêu thương nhưng cuộc hôn nhân của Trương Bá Chi vẫn kết thúc sau 6 năm bên nhau. Sau đó, quyền nuôi con thuộc về phía nữ diễn viên và Tạ Đình Phong thì quay về bên người tình, cũng từ đó mà ông Tạ Hiền ít đến thăm con trai hơn. Được biết, đến thời điểm hiện tại, bố ruột Tạ Đình Phong vẫn thương yêu con dâu cũ và ông cũng đã di chúc lại toàn bộ tài sản cho hai cháu nội là con của Trương Bá Chi.

Ảnh: Internet

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Dù số tiền mà Tạ Đình Phong chu cấp cho Trương Bá Chi mỗi tháng là khá lớn nhưng cô vẫn quyết đứng vững trên đôi chân của mình, không tiêu một đồng nào từ tiền của chồng cũ.

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