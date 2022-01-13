Trương Bá Chi khẳng định: 'Tôi chưa từng tiêu một đồng nào của Tạ Đình Phong sau ly hôn'

Dù số tiền mà Tạ Đình Phong chu cấp cho Trương Bá Chi mỗi tháng là khá lớn nhưng cô vẫn quyết đứng vững trên đôi chân của mình, không tiêu một đồng nào từ tiền của chồng cũ.

Từ thuở mới quen nhau rồi kết hôn, Tạ Đình Phong và Trương Bá Chi luôn được khen ngợi hết lời về độ đẹp đôi. Tuy vậy, chỉ sau 6 năm hôn nhân, họ lại quyết định chia tay. Lý do cho sự đổ vỡ này được đồn đoán là do bộ ảnh nóng của Trương Bá Chi và Trần Quán Hy, ngoài ra còn có nhiều thông tin cho rằng người tình Vương Phi là nguyên nhân chủ chốt để nam tài tử họ Tạ kết thúc mối nhân duyên với vợ mình.

Con trai lớn tiết lộ Trương Bá Chi chưa từng tiêu tiền của Tạ Đình Phong sau khi hai người Ly hôn

Mới đây, một bài viết trên trang Sohu đã tiết lộ về thái độ của Tạ Đình Phong đối với vợ và hai con sau khi ly hôn. Theo đó, mỗi tháng Tạ Đình Phong luôn gửi cho Trương Bá Chi 8 triệu NDT để chu cấp cho các con vì thật ra dù đã chia tay nhưng anh vẫn vô cùng thương yêu hai cậu con trai của mình. Tuy vậy, nếu nam tài tử họ Tạ gửi nhiều tiền đến thế thì vì sao vợ cũ của anh lại luôn bận rộn kiếm tiền?

Thật ra, từ khá lâu về trước, con trai lớn của Tạ Đình Phong đã tiết lộ trên sóng truyền hình rằng: "Tiền mà bố đưa, mẹ không hề tiêu một đồng nào cả.". Khi biết được thông tin này, netizen đã vô cùng khâm phục và khen ngợi bản lĩnh của Trương Bá Chi.

Ông Tạ Hiền đã một mực phản đối việc Tạ Đình Phong đưa Vương Phi về nhà

Nói về mối tình của Tạ Đình Phong và Vương Phi, cách đây không lâu từng có thông tin được tiết lộ rằng ông Tạ Hiền - bố ruột Tạ Đình Phong đã một mực phản đối việc con trai đưa người tình hơn tuổi về nhà. Ông Tạ Hiền còn khẳng định, bản thân chỉ có một mình Trương Bá Chi là con dâu và có duy nhất hai cháu nội là con trai của Trương Bá Chi và Tạ Đình Phong.

Ảnh: Internet

Trương Bá Chi đáp trả đầy ẩn ý khi được hỏi liệu có quay lại với Tạ Đình Phong hay không Câu trả lời đầy ẩn ý này của Trương Bá Chí đồng thời cũng nêu lên quan điểm của cô về một cuộc hôn nhân tan vỡ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/truong-ba-chi-khang-dinh-toi-chua-tung-tieu-mot-dong-nao-cua-ta-dinh-phong-sau-ly-hon-445825.html