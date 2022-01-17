Tạ Đình Phong dùng 1000 tỷ để giành quyền nuôi con, Trương Bá Chi bật khóc vì lời khẳng định của quý tử

Sao quốc tế 17/01/2022 14:58

Lời đề nghị bất ngờ của Tạ Đình Phong đã khiến cho Trương Bá Chi đứng hình nhưng sau đó lại rơi nước mắt đầm đìa vì câu nói của con trai lớn.

Sau khi ly hôn, Trương Bá Chi được Tạ Đình Phong giao lại toàn quyền nuôi dưỡng hai con trai là Lucas và Quintus. Tuy nam tài tử vì công việc bận rộn và ít có thời gian đến thăm hai con, nhưng anh vẫn chu cấp đầy đủ và quan tâm con cái rất sát sao.

Tạ Đình Phong dùng 1000 tỷ để giành quyền nuôi con, Trương Bá Chi bật khóc vì lời khẳng định của quý tử - Ảnh 1
Tạ Đình Phong cùng bố mẹ nửa đêm sang nhà Trương Bá Chi để giành quyền nuôi con - Ảnh: Sina

Vào ngày 16/1 vừa qua, tren trang Sohu có đăng tải một bài viết lật lại câu chuyện cũ của gia đình thị phi này. Theo đó, có một lần vào lúc nửa đêm, Tạ Đình Phong đã cùng với bố mẹ ruột tới tận nhà của Trương Bá Chi và đề nghị sẽ dùng 300 triệu tệ (khoảng 1000 tỷ đồng) để đổi lấy quyền nuôi cậu con trai Lucas mà nguyên nhân chính của việc này lại là do mẹ ruột của Tạ Đình Phong.

Theo đó, từ sau khi Tạ Đình Phong và Trương Bá Chi chia tay, mẹ ruột của nam tài tử vô cùng nhớ thương các cháu, đặc biệt là cháu trai lớn Lucas. Thấy mẹ như vậy, Tạ Đình Phong mới nghĩ ra cách lấy 300 triệu tệ ra để đổi lấy quyền nuôi con trai lớn.

Tạ Đình Phong dùng 1000 tỷ để giành quyền nuôi con, Trương Bá Chi bật khóc vì lời khẳng định của quý tử - Ảnh 2
Trương Bá Chi vô cùng tức giận vì chồng cũ lại muốn nuôi con trai sau ly hôn - Ảnh: Sina

Sau khi nghe xong những lời của Tạ Đình Phong, Trương Bá Chi đã không kìm được ngọn lửa giận nên dẫn đến cuộc tranh cãi nảy lửa với chồng cũ. Được biết, quyền nuôi hai con là thứ duy nhất mà Trương Bá Chi quan tâm và mong muốn khi chia tay với Tạ Đình Phong, với cô thì hai con hiện giờ là tất cả.

Tạ Đình Phong dùng 1000 tỷ để giành quyền nuôi con, Trương Bá Chi bật khóc vì lời khẳng định của quý tử - Ảnh 3
Hai cậu con trai của Trương Bá Chi và Tạ Đình Phong - Ảnh: Internet

Trong khi Trương Bá Chi và Tạ Đình Phong đang tranh cãi vô cùng kịch liệt thì phản ứng của con trai lớn Lucas đã khiến cho Trương Bá Chi phải òa khóc nức nở. Cụ thể, cậu bé đã nói: "Người mà con yêu nhất đó chính là mẹ". Nghe Lucas nói như vậy, Tạ Đình Phong biết bản thân cũng không thể làm gì thêm, đành ngậm ngùi ra về.

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Sau scandal lộ ảnh nóng cùng Trần Quán Hy, lo sợ hôn nhân sẽ tan vỡ, Trương Bá Chi từng quỳ xuống mong ông Tạ Hiền - bố ruột Tạ Đình Phong sẽ tha thứ vì cô vẫn còn tình cảm với chồng.

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