Tạ Đình Phong dùng 1000 tỷ để giành quyền nuôi con, Trương Bá Chi bật khóc vì lời khẳng định của quý tử

Lời đề nghị bất ngờ của Tạ Đình Phong đã khiến cho Trương Bá Chi đứng hình nhưng sau đó lại rơi nước mắt đầm đìa vì câu nói của con trai lớn.
- Trương Bá Chi khẳng định: 'Tôi chưa từng tiêu một đồng nào của Tạ Đình Phong sau ly hôn'
- Trương Bá Chi đáp trả đầy ẩn ý khi được hỏi liệu có quay lại với Tạ Đình Phong hay không
Sau khi ly hôn, Trương Bá Chi được Tạ Đình Phong giao lại toàn quyền nuôi dưỡng hai con trai là Lucas và Quintus. Tuy nam tài tử vì công việc bận rộn và ít có thời gian đến thăm hai con, nhưng anh vẫn chu cấp đầy đủ và quan tâm con cái rất sát sao.
Vào ngày 16/1 vừa qua, tren trang Sohu có đăng tải một bài viết lật lại câu chuyện cũ của gia đình thị phi này. Theo đó, có một lần vào lúc nửa đêm, Tạ Đình Phong đã cùng với bố mẹ ruột tới tận nhà của Trương Bá Chi và đề nghị sẽ dùng 300 triệu tệ (khoảng 1000 tỷ đồng) để đổi lấy quyền nuôi cậu con trai Lucas mà nguyên nhân chính của việc này lại là do mẹ ruột của Tạ Đình Phong.
Theo đó, từ sau khi Tạ Đình Phong và Trương Bá Chi chia tay, mẹ ruột của nam tài tử vô cùng nhớ thương các cháu, đặc biệt là cháu trai lớn Lucas. Thấy mẹ như vậy, Tạ Đình Phong mới nghĩ ra cách lấy 300 triệu tệ ra để đổi lấy quyền nuôi con trai lớn.
Sau khi nghe xong những lời của Tạ Đình Phong, Trương Bá Chi đã không kìm được ngọn lửa giận nên dẫn đến cuộc tranh cãi nảy lửa với chồng cũ. Được biết, quyền nuôi hai con là thứ duy nhất mà Trương Bá Chi quan tâm và mong muốn khi chia tay với Tạ Đình Phong, với cô thì hai con hiện giờ là tất cả.
Trong khi Trương Bá Chi và Tạ Đình Phong đang tranh cãi vô cùng kịch liệt thì phản ứng của con trai lớn Lucas đã khiến cho Trương Bá Chi phải òa khóc nức nở. Cụ thể, cậu bé đã nói: "Người mà con yêu nhất đó chính là mẹ". Nghe Lucas nói như vậy, Tạ Đình Phong biết bản thân cũng không thể làm gì thêm, đành ngậm ngùi ra về.