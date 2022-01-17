Tạ Đình Phong dùng 1000 tỷ để giành quyền nuôi con, Trương Bá Chi bật khóc vì lời khẳng định của quý tử

Sau khi ly hôn, Trương Bá Chi được Tạ Đình Phong giao lại toàn quyền nuôi dưỡng hai con trai là Lucas và Quintus. Tuy nam tài tử vì công việc bận rộn và ít có thời gian đến thăm hai con, nhưng anh vẫn chu cấp đầy đủ và quan tâm con cái rất sát sao.

Tạ Đình Phong cùng bố mẹ nửa đêm sang nhà Trương Bá Chi để giành quyền nuôi con - Ảnh: Sina

Vào ngày 16/1 vừa qua, tren trang Sohu có đăng tải một bài viết lật lại câu chuyện cũ của gia đình thị phi này. Theo đó, có một lần vào lúc nửa đêm, Tạ Đình Phong đã cùng với bố mẹ ruột tới tận nhà của Trương Bá Chi và đề nghị sẽ dùng 300 triệu tệ (khoảng 1000 tỷ đồng) để đổi lấy quyền nuôi cậu con trai Lucas mà nguyên nhân chính của việc này lại là do mẹ ruột của Tạ Đình Phong.