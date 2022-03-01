Tái hiện lại Tiểu Phong trong Đông Cung, Bành Tiểu Nhiễm khiến dân tình xao xuyến không nguôi

Sao quốc tế 01/03/2022 12:59

Xuất hiện trên chương trình Snowy Day, Bành Tiểu Nhiễm đã tái hiện lại hình ảnh của Tiểu Phong trong "Đông Cung" được cư dân mạng hết lời khen ngợi.

Mới đây, xuất hiện trên chương trình Snowy Day, Bành Tiểu Nhiễm đã mang tạo hình của nhân vật Tiểu Phong trong "Đông Cung" khiến khán giả hết lời khen ngợi.

Trong khung hình, nữ diễn viên ăn vận giống như nhân vật Tiểu Phong. Thần thái và diện mạo xinh đẹp của nữ chính năm nào được tái hiện khiến dân tình không khỏi xao xuyến khi nhớ về Tiểu Phong năm xưa, đã từng "làm mưa làm gió" khắp các diễn đàn vì nhan sắc kiều diễm và xinh đẹp vô cùng.

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Bành Tiểu Nhiễm hóa thân thành Tiểu Phong một lần nữa - Ảnh: Internet

Kể từ khi "Đông Cung" trở nên thành công, bộ phim đã giúp Bành Tiểu Nhiễm từ cái tên vô danh vụt sáng thành sao chỉ sau một đêm. Nụ cười tươi, lúm đồng tiền duyên dáng cùng đôi mắt lanh lợi của nữ diễn viên được cho là rất phù hợp với hình ảnh một công chúa sống trên thảo nguyên, tự do và phóng khoáng. Nhan sắc của cô nàng trong trang phục hồng y cũng khiến nhiều người phải choáng ngợp.

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Thành công của Đông Cung đã giúp Bành Tiểu Nhiễm từ cái tên vô danh vụt sáng thành sao - Ảnh: Internet

Đông Cung là bộ phim cổ trang Hoa ngữ, nội dung xoay quanh chuyện tình trắc trở của 2 nhân vật Tiểu Phong (Bành Tiểu Nhiễm) và Lý Thừa Ngân (Trần Tinh Húc). Ngày cả hai thành thân là ngày Bành Tiểu Nhiễm không thể ngờ đến rằng Vương tộc của mình đã bị tàn sát. Đau đớn hơn chủ mưu đằng sau lại chính là vị hôn phu Lý Thừa Ngân của của nàng. Không thể chấp nhận sự thật, nàng đã nhảy xuống sông Quên. 

Lý Thừa Ngân cũng đã nhảy xuống theo Tiểu Phong, sau khi cả hai tỉnh lại đều mất trí nhớ và tiếp tục sống bên nhau. Đến lúc nàng hồi phục trí nhớ thì bao nhiêu đoạn ký ức về Vương tộc bị gặp nạn khiến Tiểu Phong oán hận đã lựa chọn ra đi ngay trước mặt Lý Thừa Ngân. Còn nam chính đã sống trong đau khổ cho tới ngày lìa đời.

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Từ khóa:   Bành Tiểu Nhiễm sao Hoa ngữ Tiểu Phong Đông Cung phim Trung Quốc

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