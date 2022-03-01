Từng để lộ vòng eo kém thon, đôi chân đầy mỡ, liệu Địch Lệ Nhiệt Ba có gầy trơ xương như lời đồn?

Sao quốc tế 01/03/2022 10:57

Cách đây không lâu, Địch Lệ Nhiệt Ba bỗng bị "đào lại" những bức ảnh từ năm ngoái với chi tiết vòng 2 kém thon gọn và đôi chân lộ rõ ngấn mỡ.

Địch Lệ Nhiệt Ba vốn được biết đến là một đại mỹ nhân với vóc dáng thon gọn, cân đối, được người trong giới công nhận từ lâu. Song, nữ diễn viên bất ngờ bị một blogger "đào lại" những bức hình từ năm ngoái với chi tiết vòng 2 kém thon gọn và đôi chân lộ rõ ngấn mỡ khi cô nàng đang tạo dáng chụp hình trên phim trường.

Blogger chia sẻ: "Những bức ảnh làm việc trong studio của Địch Lệ Nhiệt Ba, ngồi trên một chiếc mô tô để quay quảng cáo. Hình chụp thì vẫn rất ổn, nhưng dáng người thì không được đẹp cho lắm, không chỉ vòng bụng kém thon thả mà chân còn ngấn mỡ rõ rệt".

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Bài đăng chia sẻ những hình ảnh của Nhiệt Ba gây chú ý - Ảnh: Internet
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Sau khi bài viết đăng tải, số lượng người truy cập bài viết đã vượt 8.7 triệu lượt, số bình luận cũng quá 8.000. Có thể thấy, sự quan tâm của công chúng dành cho mỹ nhân Tân Cương vô cùng đông đảo. Nhiều người cảm thấy nữ diễn viên vẫn rất xinh đẹp và rạng rỡ. Chất lượng ảnh hơi thấp nhưng không thể che giấu được nhan sắc thần thánh đó.

Song, không ít người đã thừa nhận rằng blogger nói có phần đúng. Có thể thấy, đôi chân khi duỗi ra có những vết lõm xuống rõ ràng, hơn nữa đường cong ở lưng cũng không được đẹp mắt cho lắm, cảm giác Nhiệt Ba tăng cân so với trước. Tuy nhiên, xét về tổng thể thì tỷ lệ cơ thể của nữ diễn viên vẫn được nhiều người khen ngợi.

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Bên cạnh đó, người hâm mộ cũng lên tiếng bảo vệ Địch Lệ Nhiệt Ba. Theo đó, không phải do vóc dáng của cô nàng không đẹp, mà chính xác là đến từ cách ăn mặc, trang phục. Và nếu như, nữ diễn viên có tăng cân một chút, thì họ còn vui và mừng hơn là khi nhìn thấy thần tượng mình gầy đến mức da bọc xương.

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