Loạt khoảnh khắc cực phẩm của Địch Lệ Nhiệt Ba đốn tim khán giả: Quả không hổ danh "nữ hoàng thảm đỏ" thế hệ mới

Sao quốc tế 12/02/2022 20:47

Loạt ảnh của Địch Lệ Nhiệt Ba tại các sự kiện khiến dân tình phải trầm trồ bởi nhan sắc quá đỗi ấn tượng.

 

Nói về mỹ nhân 9X sở hữu nhan sắc và vóc dáng đẹp nhất làng giải trí xứ Trung hiện nay, chắc chắn nhiều người sẽ nghĩ đến Địch Lệ Nhiệt Ba. Mang nét đẹp phương Tây ấn tượng, nàng "Mỹ nhân Tân Cương" luôn biết cách biến mình trở thành tâm điểm chú ý.

Mỗi lần xuất hiện, cô nàng luôn gây sốt mạng xã hội với hình ảnh vô cùng xinh đẹp. Từ việc tham gia các lễ trao giải đến các sự kiện lớn nhỏ khác "mỹ nhân Tân Cương" đều khiến cư dân mạng và người hâm mộ trầm trồ về nhan sắc xinh đẹp của mình.

Loạt khoảnh khắc cực phẩm của Địch Lệ Nhiệt Ba đốn tim khán giả: Quả không hổ danh 'nữ hoàng thảm đỏ' thế hệ mới - Ảnh 1

Mới đây, khi xuất hiện tại Lễ hội nghe nhìn Internet, Địch Lệ Nhiệt Ba khiến dân tình phải ngất ngây bởi visua quá đỗi ấn tượng. Diện trang phục đuôi cá bó eo, nàng “Mỹ nhân Tân Cương” khiến khán giả không thể rời mắt.

Loạt khoảnh khắc cực phẩm của Địch Lệ Nhiệt Ba đốn tim khán giả: Quả không hổ danh 'nữ hoàng thảm đỏ' thế hệ mới - Ảnh 2

Tại thảm đỏ Tinh Quang Đại Thưởng năm 2020, Địch Lệ Nhiệt Ba chinh phục trái tim của người hâm mộ  với nhan sắc kinh diễm của mình. Đây vẫn luôn là khoảnh khắc được coi là huyền thoại thảm đỏ. Cũng vì vậy mà người hâm mộ đặt cho cô danh xưng là "Công chúa hoa hồng".

Loạt khoảnh khắc cực phẩm của Địch Lệ Nhiệt Ba đốn tim khán giả: Quả không hổ danh 'nữ hoàng thảm đỏ' thế hệ mới - Ảnh 3

Tại thảm đỏ GQ năm 2021, Địch Lệ Nhiệt Ba khiến netizen phải "đổ rầm rầm". Bộ váy hoa rực rỡ nổi bật tôn lên nhan sắc mỹ miều của cô nàng trên bãi cát trắng của bờ biển Tam Á thơ mộng.

Loạt khoảnh khắc cực phẩm của Địch Lệ Nhiệt Ba đốn tim khán giả: Quả không hổ danh 'nữ hoàng thảm đỏ' thế hệ mới - Ảnh 4

Khoảnh khắc này của Địch Lệ Nhiệt Ba từng được ví như công chúa Lọ Lem bước ra từ truyện cổ tích. Mỹ nhân Tân Cương làm cho tất cả khán giả có mặt tại hội trường lúc đó không thể rời mắt. 

Loạt khoảnh khắc cực phẩm của Địch Lệ Nhiệt Ba đốn tim khán giả: Quả không hổ danh 'nữ hoàng thảm đỏ' thế hệ mới - Ảnh 5

Thần thái tự tin "ngút ngàn" của cô nàng khi sải bước trên thảm đỏ lễ trao giải.

 Loạt khoảnh khắc cực phẩm của Địch Lệ Nhiệt Ba đốn tim khán giả: Quả không hổ danh 'nữ hoàng thảm đỏ' thế hệ mới - Ảnh 6

 Nhan sắc tựa nữ thần của nàng "Mỹ nhân Tân Cương" khiến bao trái tim phải lỗi nhịp.

Loạt khoảnh khắc cực phẩm của Địch Lệ Nhiệt Ba đốn tim khán giả: Quả không hổ danh 'nữ hoàng thảm đỏ' thế hệ mới - Ảnh 7

Nhờ nhan sắc đỉnh cao, thần thái sang chảnh ngút ngàn, Địch Lệ Nhiệt Ba luôn tỏa sáng và khẳng định đẳng cấp trong các sự kiện. Chính nhờ những ưu điểm ngoại hình này mà cô nàng trở thành đối thủ nhan sắc đáng gờm của Cbiz.

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