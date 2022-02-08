Đối thủ một thời của Địch Lệ Nhiệt Ba nghi lộ clip nóng với Huỳnh Hiểu Minh, có quá khứ làm tuesday, gạ gẫm ông chủ đã có gia đình?

Vì có nhan sắc và xuất thân tương tự như Địch Lệ Nhiệt Ba, 'mỹ nữ Tân Cương' này cũng từng được kỳ vọng sẽ làm nên chuyện trong giới giải trí, nhưng vì những thói hư tật xấu của mình mà sự nghiệp của cô lại lao đao vô cùng, thậm chí còn từng bị nghi là "tiểu tam" trong cuộc hôn nhân của Huỳnh Hiểu Minh và Angelababy.

Sau khi cuộc hôn nhân của Angelababy và Huỳnh Hiểu Minh chính thức tan vỡ, nhiều người đã đưa ra các đồn đoán về lý do thật sự vì sao cặp đôi quyền lực này lại quyết định ly hôn. Trong nhiều lý do được liệt kê, có ý kiến cho rằng Huỳnh Hiểu Minh vốn có tính trăng hoa nên việc cả hai chia tay chỉ là chuyện sớm muộn, quả thật là vậy khi trong quá khứ nam tài tử này từng bị nghi qua lại với diễn viên dưới trướng quản lý của mình - Cáp Ni Khắc Tư. Nhiều người cho rằng lý do mà cuộc hôn nhân của Huỳnh Hiểu Minh và Angelababy tan vỡ chính là vì người thứ 3 Cáp Ni Khắc Tư là một nữ diễn viên sinh năm 1996 đến từ tộc Ô Lỗ Mộc Tề ở Tân Cương. Vào tối ngày 1/1/2018, sau khi biểu diễn điệu múa truyền thống trong chương trình Quốc Phong Mỹ Thiếu Niên, Cáp Ni Khắc Tư được nhiều người ví như "tiên nữ hạ phàm", nhan sắc của cô từng được so sánh trên kèo cả Địch Lệ Nhiệt Ba và Cổ Lực Na Trát - 2 mỹ nhân đình đám khác cũng xuất thân từ Tân Cương.

Cáp Ni Khắc Tư từng được ví như 'tiên nữ hạ phàm' và có nhan sắc pha trộn giữa Chương Tử Di, Địch Lệ Nhiệt Ba, Cổ Lực Na Trát, Đồng Lệ Á Tuy được kỳ vọng nhiều nhưng sau hơn 3 năm trong làng giải trí, Cáp Ni Khắc Tư vẫn không để lại được dấu ấn gì nổi bật mà còn dính vào vô số thị phi. Đầu tiên phải kể đến "phốt" là người thứ 3 trong hôn nhân của vợ chồng nam diễn viên Trần Hách khi cô còn trực thuộc công ty của anh. Sau đó vụ việc này bị vợ của Trần Hách phát hiện và đã "trảm" một phát vào sự nghiệp của Cáp Ni Khắc Tư trước khi "bán" cô sang công ty của Huỳnh Hiểu Minh. Nữ diễn viên từng vướng vào lùm xùm 'tuesday' với nam tài tử Trần Hách Tuy nhiên, sau khi về nhà mới, Cáp Ni Khắc Tư lại tiếp tục vướng vào tin đồn có quan hệ mập mờ, lộ clip nóng với Huỳnh Hiểu Minh, thậm chí còn từng bị Angelababy bắt ghen tại trận. Tuy nhiên, tại thời điểm đó cả 3 đã phủ nhận sự việc và cho biết đây chỉ là tin đồn mà thôi.

Sau hơn 3 năm hoạt động nghệ thuật, Cáp Ni Khắc Tư vẫn chưa ghi được dấu ấn gì ngoài đời tư không mấy vẻ vang Tính đến thời điểm hiện tại, Cáp Ni Khắc Tư vẫn chưa có một vai diễn nào nên hồn, nữ diễn viên cũng từng tham gia vào các dự án nổi tiếng như Thiên Cổ Quyết Trần, Thiên Vũ Kỷ, Ngọc Lâu Xuân,... nhưng chỉ toàn vai phụ, vai lướt qua nên chẳng có gì đặc sắc. Từ một đối thủ đáng gờm của Địch Lệ Nhiệt Ba, giờ đây Cáp Ni Khắc Tư cũng chỉ là một gương mặt vô danh với đời tư rối rắm mà thôi. Ảnh: Internet

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