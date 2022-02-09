Chỉ một bức ảnh đã chứng minh nhan sắc của Địch Lệ Nhiệt Ba “đè bẹp” bạn gái Lộc Hàm

Địch Lệ Nhiệt Ba đã chứng minh nhan sắc bất bại của mình trước đàn em đình đám chỉ bằng một bức ảnh.

Địch Lệ Nhiệt Ba không còn là cái tên xa lạ với người hâm mộ showbiz Trung Quốc. Nữ diễn viên sở hữu vẻ đẹp thanh tú với nhiều đường nét lai tây cùng thần thái sang chảnh ngút ngàn. Đây cũng là lý do cô được mọi người ưu ái với cái tên “Mỹ nhân Tân Cương”. Mới đây, 1 tài khoản MXH bất ngờ chia sẻ lại khoảnh khắc đắt giá của Địch Lệ Nhiệt Ba khi ngồi cạnh Quan Hiểu Đồng. Bức ảnh góc nghiêng của 2 mỹ nhân khiến cho dân tình phải ngưỡng mộ.

Nhiều người nhận xét rằng, cả Nhiệt Ba và Quan Hiểu Đồng đều cực kỳ xuất sắc, không ai chịu kém ai khi khoe nhan sắc trên thảm đỏ. Nữ diễn viên sinh năm 1997 khiến netizen không khỏi trầm trồ vì góc nghiêng thần thánh. Mọi đường nét trên gương mặt Quan Hiểu Đồng đều có tỷ lệ khá chuẩn, đặc biệt là chiếc mũi xứng đáng gọi là "cực phẩm", không những cao mà còn thanh mảnh.

Quan Hiểu Đồng là một trong những nữ diễn viên trẻ nổi bật bậc nhất làng giải trí Hoa ngữ, đồng thời là bạn gái của Lộc Hàm nên càng thường xuyên bị chú ý về ngoại hình hơn. Mặc dù gu thời trang từng bị khen chê nhiều lần nhưng xét về nhan sắc, Quan Hiểu Đồng được đánh giá khá cao, nhất là qua những hình ảnh để mặt mộc. Tuy nhiên, đi chung khung hình với Địch Lệ Nhiệt Ba, bạn gái Luhan vẫn phải "ngả mũ" trước mỹ nhân Tân Cương. Sống mũi cao, gương mặt sắc nét của Nhiệt Ba hoàn toàn khiến Quan Hiểu Đồng có phần lép vế hơn.

Đối thủ một thời của Địch Lệ Nhiệt Ba nghi lộ clip nóng với Huỳnh Hiểu Minh, có quá khứ làm tuesday, gạ gẫm ông chủ đã có gia đình? Vì có nhan sắc và xuất thân tương tự như Địch Lệ Nhiệt Ba, 'mỹ nữ Tân Cương' này cũng từng được kỳ vọng sẽ làm nên chuyện trong giới giải trí, nhưng vì những thói hư tật xấu của mình mà sự nghiệp của cô lại lao đao vô cùng, thậm chí còn từng bị nghi là "tiểu tam" trong cuộc hôn nhân của Huỳnh Hiểu Minh và Angelababy.

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