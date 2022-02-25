Dàn sao nữ Hoa ngữ ám ảnh khi bị bắt nạt học đường: Mã Tư Thuần bị ép uống nước giẻ lau, Địch Lệ Nhiệt Ba âm thầm chịu đựng

Sao quốc tế 25/02/2022 20:20

Mặc dù sở hữu nhan sắc xinh đẹp, nhưng Mã Tư Thuần, Địch Lệ Nhiệt Ba, Lưu Đào, Dương Siêu Việt đều từng trải qua quá khứ bị bắt nạt học đường.

Mã Tư Thuần

Trong một chương trình tạp kỹ, Mã Tư Thuần tiết lộ cô bị các bạn nữ trong lớp bắt nạt khi còn học cấp 2. Lúc ấy, vì ngoại hình hơi mập nên cô bị bạn học chế giễu, thậm chí ép uống nước giặt giẻ lau, nước vo gạo, pha phấn... Lúc đầu, cô nàng không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình và chỉ biết chấp nhận mù quáng. Nhưng những kẻ bắt nạt thì ngày càng hung hãn, hành động quá đáng. Trong lúc tuyệt vọng, Mã Tư Thuần chỉ biết nói với cô giáo và khi ấy mọi chuyện mới dừng lại.

ma tu thuan

Dù sự việc đã qua đi nhưng nó khiến tâm lý Mã Tư Thuần bị tổn thương nặng nề. Thậm chí, hơn chục năm sau, quá khứ ám ảnh này vẫn thỉnh thoảng tái hiện khiến Mã Tư Thuần tự ti, nghi ngờ bản thân mình. Bên cạnh đó, nữ diễn viên từng có khoảng thời gian rất thiếu tự tin, thậm chí bị ám ảnh một thời gian dài, phải dùng thuốc điều trị do bị bắt nạt ở trường trung học. 

Địch Lệ Nhiệt Ba

Thời đi học, Địch Lệ Nhiệt Ba đã rất cao ráo, xinh xắn nên trở thành cái gai trong mắt nhiều cô gái. Có lần, vì không chú ý nên Nhiệt Ba đã bị bạn cùng lớp đẩy xuống mương nước ven đường. Khi ấy, mỹ nhân Tân Cương đã bật khóc ngay tại chỗ.

dich le nhiet ba

Giờ đây, Địch Lệ Nhiệt Ba là mỹ nhân chiếm được sự quan tâm nhiều nhất. Nhờ vẻ đẹp sắc sảo cùng gu thời trang ấn tượng, người đẹp trở thành nhân vật được mong chờ, liên tục lên top tìm kiếm tại các sự kiện lớn nhỏ.

Lưu Đào

Chuyện phân chia bàn, ghế thời đi học không còn là chuyện xa lạ và nữ diễn viên Lưu Đào cũng trải qua chuyện này. Dù hiện tại là một người phụ nữ mạnh mẽ thì thời đi học, Lưu Đào cũng từng chịu cảnh bạo lực. Khi ấy, cô bị bạn học phân chia bàn và nhận về một phần nhỏ xíu. Đến khi Lưu Đào lấn vạch, cô đã bị người bạn đó đánh không tiếc tay.

luu dao

Dương Siêu Việt

Trong một chương trình phát sóng trực tiếp, cô nàng đã chia sẻ cho biết ngày bé học ở trường làng và trong trường có rất nhiều thành phần bất hảo. Trên xe buýt trở về nhà, những "tay anh chị" này không cho Siêu Việt ngồi mà dùng chân đá cô. Nữ ca sĩ cũng "không phải dạng vừa", đã quay lại đánh trả quyết liệt.

duong sieu viet

Khi đối mặt với chuyện này, Dương Siêu Việt rất dũng cảm. Chính vì không lùi bước như vậy mà những kẻ côn đồ luôn bắt nạt cô phải lùi bước, không dám tái diễn nữa. Dương Siêu Việt thường xuất hiện với vẻ ngoài bất cần và vô tâm. Trên thực tế, khi còn đi học cô cũng từng bị bắt nạt.

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Từ khóa:   Mã Tư Thuần Địch Lệ Nhiệt Ba Lưu Đào Dương Siêu Việt Sao Hoa ngữ

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