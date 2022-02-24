Bộ phim của Lý Thấm và Trương Nhất Sơn đóng máy đã 1 năm nhưng chưa phát sóng, phải chăng 'bom xịt'?

Đã 1 năm kể từ ngày đóng máy phim "Bạn thân yêu", cư dân mạng bất ngờ chia sẻ lại những hình ảnh của Lý Thấm trên trường quay. Dù dự án phim đã hoàn thành từ lâu nhưng vẫn chưa có bất cứ thông tin gì về lịch phát sóng. Do đó, không ít người đồn đoán rằng nhiều khả năng bộ phim này sẽ bị "lưu kho" vì chất lượng phim không đảm bảo cho việc phát sóng.

Những hình ảnh của Lý Thấm trên trường quay - Ảnh: Internet

Hiện người hâm mộ của Trương Nhất Sơn và Lý Thấm đang mong chờ ekip sản xuất "Bạn thân yêu" sớm có động thái liên quan đến việc tuyên truyền và phát sóng. Lịch chiếu của tác phẩm này cứ im ỉm từ ngày này qua tháng nọ thật là khiến cho cư dân mạng ngày càng sốt ruột và nảy sinh đồn đoán bộ phim "xịt thảm hại" nên không thể ra mắt như dự định.