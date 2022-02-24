Bộ phim của Lý Thấm và Trương Nhất Sơn đóng máy đã 1 năm nhưng chưa phát sóng, phải chăng 'bom xịt'?

Đã 1 năm trôi qua nhưng bộ phim mà Lý Thấm đóng cùng Trương Nhất Sơn vẫn chưa có dấu hiệu được phát sóng.
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Đã 1 năm kể từ ngày đóng máy phim "Bạn thân yêu", cư dân mạng bất ngờ chia sẻ lại những hình ảnh của Lý Thấm trên trường quay. Dù dự án phim đã hoàn thành từ lâu nhưng vẫn chưa có bất cứ thông tin gì về lịch phát sóng. Do đó, không ít người đồn đoán rằng nhiều khả năng bộ phim này sẽ bị "lưu kho" vì chất lượng phim không đảm bảo cho việc phát sóng.
Hiện người hâm mộ của Trương Nhất Sơn và Lý Thấm đang mong chờ ekip sản xuất "Bạn thân yêu" sớm có động thái liên quan đến việc tuyên truyền và phát sóng. Lịch chiếu của tác phẩm này cứ im ỉm từ ngày này qua tháng nọ thật là khiến cho cư dân mạng ngày càng sốt ruột và nảy sinh đồn đoán bộ phim "xịt thảm hại" nên không thể ra mắt như dự định.
Trương Nhất Sơn là diễn viên quen mặt với khán giả màn ảnh nhỏ, tuy nhiên anh chàng đã hứng chịu nhiều chỉ trích vì đóng vai Vi Tiểu Bảo trong "Tân Lộc Đỉnh Ký". Nhiều khán giả cho rằng nam diễn viên xấu trai, lại thường xuyên làm lố. Vậy nên đóng cùng Lý Thấm, anh cũng gây nghi ngại sẽ làm cho bộ phim chịu "tai tiếng" lây.
Trong "Bạn thân yêu", Lý Thấm vào vai Điền Điền và đóng cặp với Trương Nhất Sơn. Bộ phim lấy bối cảnh hiện đại, là câu chuyện thấm đẫm mùi chia tay, ly biệt sau đó lại tương phùng rồi yêu lại từ đầu của các nhân vật chính. Hứa Tiên (Trương Nhất Sơn) - chàng trai mồ cô, có dấu hiệu bi tự kỷ được sắp xếp đi xem mắt Điền Diền (Lý Thấm). Biết Hứa Tiên muốn tìm kiếm người tên Châu Đồng, Điền Điền sẵn sàng giúp đỡ. Thế rồi 2 người khăn gói lên đường đi Bắc Kinh rồi mua vé vào xem 1 vở ba lê có nghệ sĩ trẻ Văn Tiểu Dao biểu diễn. Văn Tiểu Dao lại là bạn gái của Châu Đồng.
Vì muốn về sớm gặp bạn gái nên Châu Đồng đã gặp tai nạn giao thông. Những rắc rối liên quan đến Châu Đồng - Văn Tiểu Dao đột ngột đổ vào Hứa Tiên - Điền Điền làm cho 2 người chịu cú sốc lớn. Sau này, Điền Điền và Hứa Tiên tiếp tục trải qua nhiều thử thách mới có thể đến được với nhau.