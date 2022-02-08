Bị dân tình đồn hẹn hò Lý Thấm, Tiêu Chiến phản ứng cực gắt

Tin đồn tình ái của Lý Thấm và Tiêu Chiến một lần nữa rộ lên khiến dân tình không khỏi xôn xao.

Mới đây, các blogger đưa tin Tiêu Chiến và Lý Thấm hiện đang bí mật hẹn hò với nhau. Ngay sau đó phòng làm việc của Tiêu Chiến đã đăng bài phủ nhận tin đồn hẹn hò của cặp đôi. Theo đó, bên phía phòng làm việc của Tiêu Chiến lên tiếng phản bác lại tin đồn vô căn cứ: "Là tin giả. Làm ơn đừng tung tin đồn!".

Theo Sina đưa tin, cả 2 đang có 1 dự án hợp tác chung mang tên Vùng biển trong mơ, vì những dữ liệu trên mà tin đồn hẹn hò của họ được lan truyền trên khắp các diễn đàn mạng xã hội, netizen "đoán già đoán non" đây sẽ là cặp đôi phim giả tình thật "mở bát" cho năm Nhâm Dần của màn ảnh Hoa ngữ. Là ngôi sao 9X nổi tiếng bậc nhất Cbiz, Tiêu Chiến thường xuyên vướng vào những tin đồn tình ái, tuy nhiên Lý Thấm là người bị đồn với anh nhiều nhất.

Kể từ khi ra mắt tới nay, 2 ngôi sao được cho là rất có duyên khi nhiều lần hợp tác từ điện ảnh cho tới truyền hình, với các tác phẩm Lang Điện Hạ, Khánh Dư Niên, Tru Tiên 1, Đấu Phá Thương Khung. Có thể nói, mối quan hệ giữa Tiêu Chiến và Lý Thấm rất thân thiết và nhiều lần bị bắt gặp những khoảnh khắc tình tứ hậu trường. Tiêu Chiến không ngại ngần ôm bạn diễn, đồng thời dành ánh mắt tình cảm cho mỹ nhân Như Ý Truyện. Tháng 6/2021, Lý Thấm tới xem sân khấu kịch Như Mộng Chi Mộng có sự tham gia của Tiêu Chiến. Sau đó, cả hai cùng đi ăn với bạn bè, Lý Thấm ngồi đối diện Tiêu Chiến. Vào năm 2019, cặp đôi cũng từng vướng nghi án hẹn hò bí mật. Thời điểm đó, 2 nghệ sĩ một mực khẳng định mối quan hệ đơn giản chỉ là bạn bè, đồng nghiệp. Lý Thấm sinh năm 1990, hơn Tiêu Chiến 1 tuổi. Cô được biết tới là người đẹp có cả tài lẫn sắc của showbiz Hoa ngữ. Trước đó, nữ diễn viên cũng vướng nhiều tin đồn tình ái với các nam thần như Dương Dương, Đặng Luân…, song cô đều phủ nhận chuyện hẹn hò.

Cung Tuấn liên tiếp lập thành tích khủng, ‘vượt mặt’ cả Tiêu Chiến Từ dự án phim ảnh cho đến sản phẩm âm nhạc, mỹ nam "Sơn hà lệnh" đều đạt được kết quả đáng ngưỡng mộ.

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