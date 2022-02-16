Lý Thấm bị bắt gặp vào khách sạn cùng 'tình tin đồn' Đặng Luân

Lý Thấm quả là sao nữ có mệnh đào hoa bậc nhất làng giải trí Hoa ngữ đầu năm nay khi mà hết Tiêu Chiến có tin đồn hẹn hò cùng cô thì nay lại có thông tin cô đã vào khách sạn cùng nam thần Đặng Luân.
- Xôn xao Lý Thấm 'nên duyên' cùng 'bạn trai quốc dân' Lý Hiện trong phim tình cảm lãng mạn mới
- Tin tức dưa Cbiz ngày 19/01: Phim mới của Triệu Lệ Dĩnh sắp lên sóng, Lý Hiện sẽ hợp tác với Lưu Diệc Phi hay Lý Thấm?
Theo thông tin từ một blogger vô cùng nổi tiếng tại Trung Quốc, ngoài cặp đôi Triệu Lộ Tư - Dương Dương vừa bị bắt gặp tại Tam Á thì cũng chính nơi đây, có sự xuất hiện của một cặp đôi khác có chữ viết tắt là D.L và L.Q. Trùng hợp thay, Đặng Luân và Lý Thấm có tên viết tắt theo phiên âm tiếng Hoa cũng là D.L và L.Q nên nhiều người đang vô cùng bất ngờ với tin tức trên.
Điều đáng chú ý hơn là ở dưới phần bình luận có một người đã khẳng định chắc nịch rằng bản thân tận mắt thấy Đăng Luân và Lý Thấm tay trong tay vào một khách sạn tại Tam Á nhưng do vội quá nên không kịp chụp lại ảnh làm bằng chứng.
Ngoài ra, vào năm 2020, netizen từng soi ra được sự việc hai ngôi sao trẻ này có dùng nhẫn đôi khi tham gia show giải trí. Thậm chí, paparazzi còn từng ghi lại khoảnh khắc Đặng Luân đi dạo cùng một cô gái có ngoại hình tương đối giống với Lý Thấm.
Đăng Luân và Lý Thấm được nhiều người đồng lòng "đẩy thuyền" sau màn tương tác tự nhiên trong show giải trí Bố Ơi Mình Đi Đâu Thế bản Trung. Tuy vậy, cho đến thời điểm hiện tại thì cả hai vẫn chưa một lần thừa nhận chuyện tình cảm của mình.
Ảnh: Internet