Lý Thấm bị bắt gặp vào khách sạn cùng 'tình tin đồn' Đặng Luân

Sao quốc tế 16/02/2022 11:31

Lý Thấm quả là sao nữ có mệnh đào hoa bậc nhất làng giải trí Hoa ngữ đầu năm nay khi mà hết Tiêu Chiến có tin đồn hẹn hò cùng cô thì nay lại có thông tin cô đã vào khách sạn cùng nam thần Đặng Luân.

Theo thông tin từ một blogger vô cùng nổi tiếng tại Trung Quốc, ngoài cặp đôi Triệu Lộ Tư - Dương Dương vừa bị bắt gặp tại Tam Á thì cũng chính nơi đây, có sự xuất hiện của một cặp đôi khác có chữ viết tắt là D.L và L.Q. Trùng hợp thay, Đặng LuânLý Thấm có tên viết tắt theo phiên âm tiếng Hoa cũng là D.L và L.Q nên nhiều người đang vô cùng bất ngờ với tin tức trên.

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Lý Thấm và Đặng Luân từng bị bắt gặp đeo nhẫn đôi trên show giải trí

Điều đáng chú ý hơn là ở dưới phần bình luận có một người đã khẳng định chắc nịch rằng bản thân tận mắt thấy Đăng Luân và Lý Thấm tay trong tay vào một khách sạn tại Tam Á nhưng do vội quá nên không kịp chụp lại ảnh làm bằng chứng.

Ngoài ra, vào năm 2020, netizen từng soi ra được sự việc hai ngôi sao trẻ này có dùng nhẫn đôi khi tham gia show giải trí. Thậm chí, paparazzi còn từng ghi lại khoảnh khắc Đặng Luân đi dạo cùng một cô gái có ngoại hình tương đối giống với Lý Thấm.

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Caption của 2 người đều là 'Phiền lòng, uống một ly mojito'

Đăng Luân và Lý Thấm được nhiều người đồng lòng "đẩy thuyền" sau màn tương tác tự nhiên trong show giải trí Bố Ơi Mình Đi Đâu Thế bản Trung. Tuy vậy, cho đến thời điểm hiện tại thì cả hai vẫn chưa một lần thừa nhận chuyện tình cảm của mình.

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Đăng Luân và Lý Thấm được nhiều người ghép đôi sau khi tham gia show Bố Ơi Mình Đi Đâu Thế bản Trung

 Ảnh: Internet

Bị dân tình đồn hẹn hò Lý Thấm, Tiêu Chiến phản ứng cực gắt

Bị dân tình đồn hẹn hò Lý Thấm, Tiêu Chiến phản ứng cực gắt

Tin đồn tình ái của Lý Thấm và Tiêu Chiến một lần nữa rộ lên khiến dân tình không khỏi xôn xao.

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