Triệu Lộ Tư khoe nhan sắc 'tiên tử' khiến người hâm mộ 'đứng ngồi không yên'

Cách đây không lâu, người hâm mộ xứ Trung không khỏi trầm trồ và dành "cơn mưa" lời khen trước hình ảnh hậu trường khoe nhan sắc xinh đẹp như "tiên tử" của Triệu Lộ Tư. Cụ thể, nữ diễn viên xuất hiện với chiếc váy bồng bềnh và gây ấn tượng mạnh với tạo hình hình long lanh và tỏa sáng. Bên cjanh đó, cô nàng còn khiến dân tình u mê nhờ vẻ đẹp trong trẻo, thuần khiết, đặc biệt là góc nghiêng không tì vết.

Ngoài ra, loạt ảnh quảng cáo mà cô nàng chụp cho thương hiệu cũng được tung ra ngay sau đó. Dù Triệu Lộ Tư vướng nhiều lùm xùm liên quan đến tính cách, vậy nhưng không ai có thể phủ nhận rằng cô nàng sở hữu nét đẹp mà rất nhiều cô gái mơ ước, từ đôi mắt to, gương mặt nhỏ cho tới sống mũi cao đáng ngưỡng mộ.