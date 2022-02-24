Triệu Lộ Tư khoe nhan sắc 'tiên tử' khiến người hâm mộ 'đứng ngồi không yên'

Sao quốc tế 24/02/2022 20:00

Mới đây, người hâm mộ không khỏi trầm trồ trước hình ảnh hậu trường khoe nhan sắc lộng lẫy của Triệu Lộ Tư. 

Cách đây không lâu, người hâm mộ xứ Trung không khỏi trầm trồ và dành "cơn mưa" lời khen trước hình ảnh hậu trường khoe nhan sắc xinh đẹp như "tiên tử" của Triệu Lộ Tư. Cụ thể, nữ diễn viên xuất hiện với chiếc váy bồng bềnh và gây ấn tượng mạnh với tạo hình hình long lanh và tỏa sáng. Bên cjanh đó, cô nàng còn khiến dân tình u mê nhờ vẻ đẹp trong trẻo, thuần khiết, đặc biệt là góc nghiêng không tì vết.

Ngoài ra, loạt ảnh quảng cáo mà cô nàng chụp cho thương hiệu cũng được tung ra ngay sau đó. Dù Triệu Lộ Tư vướng nhiều lùm xùm liên quan đến tính cách, vậy nhưng không ai có thể phủ nhận rằng cô nàng sở hữu nét đẹp mà rất nhiều cô gái mơ ước, từ đôi mắt to, gương mặt nhỏ cho tới sống mũi cao đáng ngưỡng mộ.

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Vẻ đẹp 'tiên tử' của Triệu Lộ Tư khiến người hâm mộ trầm trồ - Ảnh: Internet

Triệu Lộ Tư là một trong những sao nữ tích cực khoe các bức hình không trang điểm hoặc trang điểm nhẹ nhàng nhất. Chính vì thế mà cô chiếm trọn cảm tình của người hâm mộ với nét đẹp tự nhiên, làn da trắng mịn như em bé và khuôn mặt bầu bĩnh dễ thương. Hiện nay, nữ diễn viên được đánh giá là một trong những "tiểu hoa đán 9x" có sự nghiệp đầy triển vọng nhất nhì làng giải trí Hoa ngữ.

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Ảnh hậu trường cũng 'xinh phát ngất' của nữ diễn viên - Ảnh: Internet

Sau sự thành công của "Ôi hoàng đế bệ hạ của ta", "nàng Lạc Phi Phi" tiếp tục đảm nhận vai chính trong nhiều bộ phim khác như "Lắng nghe điều cảm động nhất", "Thiên lôi nhất bộ chi xuân hoa thu nguyệt",... "Tam Thiên Nha Sát" là tác phẩm thay đổi hình tương năng động, cá tính thường thấy của Triệu Lộ Tư trên màn ảnh. Trong phim này, nữ diễn viên lột tả được chiều sâu hơn trong tâm lý nhân vật, giúp khán giả được thấy thêm hình tượng mới của cô nàng.

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