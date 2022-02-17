Tin tức dưa Cbiz ngày 17/2: Mối quan hệ giữa Dương Dương và Triệu Lộ Tư, Trương Tử Phong và Yên Hủ Gia?

Tin tức “dưa” Cbiz ngày hôm nay (17/2) liên quan đến Lưu Diệc Phi, Ngô Thiến, Dương Dương, Triệu Lộ Tư, Trương Tử Phong...

1. Na Trát đã trở thành đối tượng được rất nhiều đoàn làm phim yêu thích, muốn hợp tác. Cô ấy không kén chọn kịch bản, cũng chấp nhận đóng phim thần tượng. Sắp tới Na Trát có thể sẽ hợp tác cùng Từ Khai Sính.



2. Lưu Diệc Phi chọn kịch bản cùng phải tùy duyên. Tuy kịch bản tìm tới cô ấy không ít nhưng xác suất cô ấy nhận lại không nhiều, cơ bản bây giờ cũng thiếu kịch bản tốt.



3. "Trầm Vụn Hương Phai" của Dương Tử và Thành Nghị tạm định chiếu độc quyền trên Youku. Phía Youku rất kỳ vọng bộ này có thể bạo. 4. Trong thời gian ngắn "Kiều Tàng" của Dương Mịch chưa thể quay được, nam chính cũng chưa chọn xong. Hiện tại Dương Mịch đang tiếp xúc 1 bộ phim về đề tài nữ giới, nhưng vẫn chưa chốt. Dương Mịch sẽ tiếp tục tham gia các show thực tế của Tencent. "Định Luật 80/20 Của Tình Yêu" đang đợi lịch chiếu đài, thời gian ngắn cũng chưa lên sóng được.



5. Hiện tại Thời Đại Phong Tuấn đang push chủ lực cho Tống Á Hiên, sắp tới có thể để cậu ấy đóng phim.



6. Cảm giác Ngô Thiến và Trương Vũ Kiếm ly hôn rất vui vẻ, có phải mỹ nữ muốn tập trung cho sự nghiệp rồi không? Ngay ngày lễ tình nhân bọn họ xác nhận ly hôn, chỉ có thể nói lúc yêu thì rất yêu nhưng hết yêu thì dứt khoát. Trong cuộc hôn nhân này Ngô Thiến đã luôn thiệt thòi, được cái ly hôn cũng êm đềm. Dù sao sau này 2 người vẫn hoạt động trong giới, quyền nuôi con thuộc về Ngô Thiến. Quan hệ giữa Ngô Thiến và Hoa Sách vẫn bền chặt, phim của Hoa Sách sản xuất không thiếu cho cô ấy đóng. Ngoài yên lặng đóng phim thì tạm thời Ngô Thiến không có kế hoạch nào khác. Còn về Trương Vũ Kiếm sau ly hôn danh tiếng tụt dốc thảm hại, dư luận đều đứng hết về phía nhà gái. Đoàn độ Trương Vũ Kiếm muốn nhờ nhà gái đứng ra nói đỡ mấy câu nhưng bị từ chối.

7. Đặng Luân và Lý Thấm có từng yêu nhau không? Tin đồn về chuyện tình cảm của 2 người đã xuất hiện nhiều năm, nhưng thực sự họ chỉ là những người bạn thân thiết, làm việc rất ăn ý với nhau mà thôi. Hai người chưa từng yêu nhau, ngay đến công việc cũng không còn cùng xuất hiện nữa.



8. Chu Nhất Long có đóng phim cổ trang nữa hay không?



9. Tạm thời những kịch bản cậu ấy tiếp xúc đều là phim hiện đại.



10. Đỗ Giang khăng khăng cho rằng mình bị người khác hãm hại, đoàn đội cũng dùng cách này để tẩy não fan. Tạm thời đoàn đội sẽ không phát ngôn gì thêm, bởi vì nếu bị bắt đưa bằng chứng họ sẽ không lôi ra được.



11. Vương Lực Hoành đã hợp tác cùng BY2, phía BY2 đã hợp tác cùng 1 luật sư rất có năng lực, đang thu thập chứng cứ chuẩn bị khởi kiện Lý Tịnh Lôi.



12. Dương Dương và Triệu Lộ Tư là giả. 13. Couple tình yêu chị em của Kim Thần và Vương Tử Dị rất được hoan nghênh. Kim Thần đóng với các tiểu thịt tươi thật sự rất có cảm giác couple.



14. Trong movie tiếp theo Lưu Hạo Tồn sẽ hợp tác cùng Lý Hiện. Đề tài của bộ này có thể hướng đến tranh giải.



15. Triệu Lộ Tư vẫn luôn cảm thấy đoàn làm phim mới đối xử không công bằng với cô ấy, trên phương diện tuyên truyền cũng hời hợt. Thực tế thì tại cô ấy quá nhạy cảm mà thôi, lúc ký hợp đồng phía cô ấy cũng không có nhiều yêu cầu như vậy.



16. IQIYI đã đầu tư 500M cho dự án "Sét Hòm". Nam chính đã tìm tới Vương An Vũ, đoàn làm phim đã sửa lại kịch bản thành phim đại nam chủ, cho cậu ấy thêm rất nhiều đất diễn, nói chung muốn push Vương An Vũ bằng mọi cách. Bộ này chưa biết được đón nhận hay không, nhưng nếu flop sẽ vô cùng thê thảm.



17. Bộ phim tình chị em của Phạm Thừa Thừa và Lam Doanh Oánh rất ít dùng cách leak ảnh để pr. Trong phim có cảnh Phạm Thừa Thừa hôn Lam Doanh Oánh đến say mê, mấy big fan biết được đều không vui. Đoàn đội cậu ấy rất chú ý đến tâm tình của fan, hiện tại cũng không chủ động nhắc đến bộ này để giảm cảm giác tồn tại xuống.

18. Trương Tử Phong và Yên Hủ Gia là thật. 19. Hoàng Tử Thao hiện tại có cảm giác thẹn quá hoá giận, những lý do đưa ra giải thích ngoài fan tin ra thì chẳng ai tin.



20. Diễn viên chính của "Ngự Tứ Tiểu Ngỗ Tác" là Vương Tử Kỳ và Tô Hiểu Đồng sẽ hợp tác lần 2. Lúc 2 bọn họ hot nhất thì cùng lộ chuyện yêu đương. Vốn nghĩ có thể bạo nhưng sau khi lộ chuyện tình cảm fan cp đều toang, dẫn đến flop 1 đôi. Hiện tại 2 người chỉ có thể cùng nhau sao tác, có điều kịch bản này không hay như lần trước, khó hút fan như lần đầu.



21. Nữ chính Bạch Ngọc Lan năm nay cạnh tranh rất lớn, có thể nói là cuộc chiến của những vị thần. Châu Tấn, Tôn Lệ, Nghê Ny đều được đề cử. Nếu "Hạnh Phúc Đến Vạn Gia" của Triệu Lệ Dĩnh có thể chiếu trước tháng 3 thì cũng có cơ hội được đề cử năm nay. 22. Phim hiện tại của Trình Tiêu đều là do đoàn đội chọn giúp cô ấy. 23. Nhờ có "Góc khuất trong bóng tối", Từ Mộng Khiết đã có được nhiều lợi thế khá lớn, hình tượng em gái ngọt ngào của cô ấy gần như đã được cố định, bộ tiếp theo của cô ấy vẫn được ngỗng chọn là một bộ ngọt ngào, nhẹ nhàng. 24. Âu Dương Na Na và Quan Hiểu Đồng đều là hai sao nữ có chứng thực thương vụ cao nhất trong các tiểu hoa sau 95. 25. Một show lý luận của Youku đang tiếp xúc với Trương Nghệ Hưng. 26. AB vẫn chưa kí hợp đồng với KR mùa tới, nhưng có lẽ cũng sớm thôi. 27. Lưu Thi Thi sắp có bìa ELLE, tạm định vào tháng 4. (Nguồn: Hội buôn dưa đổ vỏ Showbiz, Trà sữa Cbiz)

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