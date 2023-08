Tin tức dưa Cbiz ngày 17/2: Mối quan hệ giữa Dương Dương và Triệu Lộ Tư, Trương Tử Phong và Yên Hủ Gia?

7. Đặng Luân và Lý Thấm có từng yêu nhau không? Tin đồn về chuyện tình cảm của 2 người đã xuất hiện nhiều năm, nhưng thực sự họ chỉ là những người bạn thân thiết, làm việc rất ăn ý với nhau mà thôi. Hai người chưa từng yêu nhau, ngay đến công việc cũng không còn cùng xuất hiện nữa.



8. Chu Nhất Long có đóng phim cổ trang nữa hay không?



9. Tạm thời những kịch bản cậu ấy tiếp xúc đều là phim hiện đại.



10. Đỗ Giang khăng khăng cho rằng mình bị người khác hãm hại, đoàn đội cũng dùng cách này để tẩy não fan. Tạm thời đoàn đội sẽ không phát ngôn gì thêm, bởi vì nếu bị bắt đưa bằng chứng họ sẽ không lôi ra được.



11. Vương Lực Hoành đã hợp tác cùng BY2, phía BY2 đã hợp tác cùng 1 luật sư rất có năng lực, đang thu thập chứng cứ chuẩn bị khởi kiện Lý Tịnh Lôi.



12. Dương Dương và Triệu Lộ Tư là giả.

13. Couple tình yêu chị em của Kim Thần và Vương Tử Dị rất được hoan nghênh. Kim Thần đóng với các tiểu thịt tươi thật sự rất có cảm giác couple.



14. Trong movie tiếp theo Lưu Hạo Tồn sẽ hợp tác cùng Lý Hiện. Đề tài của bộ này có thể hướng đến tranh giải.



15. Triệu Lộ Tư vẫn luôn cảm thấy đoàn làm phim mới đối xử không công bằng với cô ấy, trên phương diện tuyên truyền cũng hời hợt. Thực tế thì tại cô ấy quá nhạy cảm mà thôi, lúc ký hợp đồng phía cô ấy cũng không có nhiều yêu cầu như vậy.



16. IQIYI đã đầu tư 500M cho dự án "Sét Hòm". Nam chính đã tìm tới Vương An Vũ, đoàn làm phim đã sửa lại kịch bản thành phim đại nam chủ, cho cậu ấy thêm rất nhiều đất diễn, nói chung muốn push Vương An Vũ bằng mọi cách. Bộ này chưa biết được đón nhận hay không, nhưng nếu flop sẽ vô cùng thê thảm.



17. Bộ phim tình chị em của Phạm Thừa Thừa và Lam Doanh Oánh rất ít dùng cách leak ảnh để pr. Trong phim có cảnh Phạm Thừa Thừa hôn Lam Doanh Oánh đến say mê, mấy big fan biết được đều không vui. Đoàn đội cậu ấy rất chú ý đến tâm tình của fan, hiện tại cũng không chủ động nhắc đến bộ này để giảm cảm giác tồn tại xuống.