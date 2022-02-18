Top 5 phim Hoa ngữ có ngân sách eo hẹp bậc nhất nhưng thành công vang dội: Triệu Lộ Tư góp vui 1 slot, có phim nổi tiếng đến mức được remake ở xứ Hàn

Sao quốc tế 18/02/2022 11:21

Bộ phim Trần Thiên Thiên Trong Lời Đồn và Thái Tử Phi Thăng Chức Ký là hai trong top 5 bộ phim hoa ngữ được đánh giá là có nội dung vô cùng ổn, vượt xa nhiều bom tấn nhưng lại có một đoàn làm phim với ngân sách "nghèo rớt mồng tơi".

Có nhiều bộ phim Hoa ngữ đã chứng minh được nghịch lý rằng dù cho sở hữu một dàn cast "cực phẩm", đạo diễn nổi tiếng và nội dung theo kịp trào lưu và ngân sách tiền tỷ thì vẫn không thể thoát kiếp thất bại. Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng có các tác phẩm làm nên kỳ tích khi mà số tiền chi ra để sản xuất là vô cùng ít và dàn diễn viên đa số cũng không phải thuộc hàng top.

5. Tôi Không Muốn Làm Bạn Với Cậu

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Tôi Không Muốn Làm Bạn Với Cậu đã được chấm tới 8.1 trên Douban dù không được quảng bá rầm rộ, dàn diễn viên tham gia cũng không quá nổi tiếng

Bộ phim Tôi Không Muốn Làm Bạn Với Cậu được ra mắt vào tháng 5/2020 và cũng không được quảng bá rầm rộ, dàn diễn viên tham gia cũng không quá nổi tiếng nhưng lại thành công mỹ mãn nhờ tác dụng của việc truyền miệng. Nội dung tác phẩm này cũng khá là mới mẻ, xoay quanh câu chuyện nhân vật Lý Tiến Bộ vô tình xuyên không về quá khứ và làm bạn với chính mẹ của mình. Nhờ sự ưu ái của khán giả, bộ phim này đã được chấm tới 8.1 trên Douban.

4. Kỳ Hồn

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Kỳ Hồn được công nhận là một trong những dự án chuyển thể thành công nhất nền điện ảnh Trung Hoa và đạt 8.7 điểm Douban

Khi mới tung ra các hình ảnh đầu tiên, bộ phim chuyển thể Kỳ Hồn đã bị fan của bộ manga đình đám gốc Kì Thủ Cờ Vây tẩy chay kịch liệt vì hóa trang nhân vật quá lố, hình tượng nhân vật sai lệch và kỹ xảo "giả trân". Tuy nhiên, khi chính thức công chiếu, Kỳ Hồn lại bất ngờ nhận được sự yêu thích của khán giả, đồng thời được công nhận là một trong những dự án chuyển thể thành công nhất nền điện ảnh Trung Hoa và đạt 8.7 điểm Douban.

3. Đại Tống Thiếu Niên Chí

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Nhờ khả năng truyền tải thành công những giá trị tích cực về tình yêu đất nước và việc theo đuổi ước mơ, Đại Tống Thiếu Niên Chí đạt tới 8.2 trên thang điểm Douban

Nhờ khả năng truyền tải thành công những giá trị tích cực về tình yêu đất nước và việc theo đuổi ước mơ, Đại Tống Thiếu Niên Chí đã nhận về vô số đánh giá tích cực từ khán giả. Dù không được quảng bá nhiều nhưng phim vẫn đạt tới 8.2 trên thang điểm Douban, đồng thời chắp cánh cho sự thành công của cá diễn viên trẻ như Trương Vũ Kiếm, Trương Tân Thành,...

2. Trần Thiên Thiên Trong Lời Đồn

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Trần Thiên Thiên Trong Lời Đồn được đánh giá là tác phẩm hay nhất trong sự nghiệp của Triệu Lộ Tư

Được đánh giá là tác phẩm hay nhất trong sự nghiệp của Triệu Lộ Tư, Trần Thiên Thiên Trong Lời Đồn là một dự án đầu tư không cao nhưng nội dung hấp dẫn và diễn xuất tròn vai của các diễn viên đã mang lại sự thành công không hề nhỏ. Tuy vẫn theo mô-típ xuyên không quen thuộc trong nhiều bộ phim do nữ minh tinh họ Triệu đóng chính, nhưng khán giả lại đặc biệt yêu thích tác phẩm này và ưu ái cho tận 7.4 điểm trên Douban.

1. Thái Tử Phi Thăng Chức Ký

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Nhờ độ dị biệt chẳng giống ai, Thái Tử Phi Thăng Chức Ký đã thành công chinh phục người yêu phim không chỉ thị trường đại lục mà còn cả toàn châu Á

Nhờ độ dị biệt chẳng giống ai, Thái Tử Phi Thăng Chức Ký đã thành công chinh phục người yêu phim không chỉ thị trường đại lục mà còn cả toàn châu Á, thậm chí được Hàn Quốc mua lại và remake với cái tên Mr. Queen. Tuy vậy, tác phẩm này vốn có ngân sách vô cùng hạn hẹp khi dàn diễn viên không hề nổi tiếng, trang phục toàn hàng Taobao, đạo cụ rẻ tiền "tây - ta trộn lẫn', cả đoàn làm phim chỉ sắm được một chiếc quạt điện,...

Ảnh: Internet

Nghệ sĩ tai tiếng 'hết đường' quay lại đóng phim Hoa ngữ

Nghệ sĩ tai tiếng 'hết đường' quay lại đóng phim Hoa ngữ

Tổng cục Quảng bá Phát thanh Truyền hình Quốc gia Trung Quốc vừa công bố các nguyên tắc quản lý nghệ sĩ, trong đó có việc những cá nhân có đời tư tai tiếng sẽ không được phép xuất hiện trên phim truyền hình.

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Từ khóa:   phim Hoa ngữ Triệu Lộ Tư Trần Thiên Thiên Trong Lời Đồn Thái Tử Phi Thăng Chức Ký Mr. Queen

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