Nghệ sĩ tai tiếng 'hết đường' quay lại đóng phim Hoa ngữ

Theo một bài viết vừa được đăng tải trên trang Sina ngày 12/2 vừa qua, Tổng cục Quảng bá Phát thanh Truyền hình Quốc gia Trung Quốc (NRTA) đã công bố kế hoạch hoạt động trong 5 năm tới của ngành truyền hình, cụ thể các nguyên tắc trong bản kế hoạch này sẽ được áp dụng nhằm quản lý nghiêm ngặt hơn các ngôi sao Hoa ngữ và vấn đề thù lao của họ.

Nguyên tắc được chú ý và bàn luận sôi nổi nhất đó chính là cấm những nghệ sĩ phạm pháp, vô đạo đức tái xuất trên phim truyền hình. Điều này được cho là nhắm tới mục tiêu loại bỏ những cá nhân thiếu lành mạnh ra khỏi màn ảnh nhỏ, đồng thời giúp nâng cao hệ thống đào tạo nhân tài đầu ngành với tiêu chí là tất cả các thành viên trong ê kíp sản xuất một bộ phim từ biên kịch, đạo diễn đến diễn viên ngoài tài năng thì phải có đời tư khá trong sạch.