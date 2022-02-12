Nghệ sĩ tai tiếng 'hết đường' quay lại đóng phim Hoa ngữ

Tổng cục Quảng bá Phát thanh Truyền hình Quốc gia Trung Quốc vừa công bố các nguyên tắc quản lý nghệ sĩ, trong đó có việc những cá nhân có đời tư tai tiếng sẽ không được phép xuất hiện trên phim truyền hình.
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Theo một bài viết vừa được đăng tải trên trang Sina ngày 12/2 vừa qua, Tổng cục Quảng bá Phát thanh Truyền hình Quốc gia Trung Quốc (NRTA) đã công bố kế hoạch hoạt động trong 5 năm tới của ngành truyền hình, cụ thể các nguyên tắc trong bản kế hoạch này sẽ được áp dụng nhằm quản lý nghiêm ngặt hơn các ngôi sao Hoa ngữ và vấn đề thù lao của họ.
Nguyên tắc được chú ý và bàn luận sôi nổi nhất đó chính là cấm những nghệ sĩ phạm pháp, vô đạo đức tái xuất trên phim truyền hình. Điều này được cho là nhắm tới mục tiêu loại bỏ những cá nhân thiếu lành mạnh ra khỏi màn ảnh nhỏ, đồng thời giúp nâng cao hệ thống đào tạo nhân tài đầu ngành với tiêu chí là tất cả các thành viên trong ê kíp sản xuất một bộ phim từ biên kịch, đạo diễn đến diễn viên ngoài tài năng thì phải có đời tư khá trong sạch.
Từ quy định trên, có thể thấy rằng những ngôi sao đình đám vướng bê bối nặng nề về đời tư trong thời gian qua như Phạm Băng Băng, Trịnh Sản, Trương Triết Hạn, Triệu Vy... đều sẽ không còn cơ hội đóng phim truyền hình hay xuất hiện trên màn ảnh nhỏ một lần nào nữa.
Ngoài ra, trong kế hoạch này, NRTA còn nhấn mạnh về quy định giới hạn thù lao diễn viên. Theo đó, mức cát - xê của nghệ sĩ tham gia phim không được chiếm quá 40% tổng chi phí sản xuất và cát-xê của diễn viên chính cũng không được cao hơn 70% tổng cát-xê của các diễn viên còn lại.
Để tránh việc các đơn vị sản xuất và nghệ sĩ sẽ bắt tay nhau "lách luật" và tạo ra "hợp đồng âm dương" như việc Trịnh Sảng nhận 160 triệu NDT (khoảng 25,1 triệu USD) khi tham gia 77 tập phim của Thiến Nữ U Hồn vào năm 2021, nhà chức trách tuyên bố sẽ xử lý nghiêm trọng, thậm chí là cấm sóng các cá nhân, tổ chức dùng các thủ đoạn bẩn này.