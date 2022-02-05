Phản ứng của sao Hoa ngữ khi được bế kiểu công chúa: Người phấn khích, kẻ ngại ngùng

Sao quốc tế 05/02/2022 09:51

Phản ứng của sao Cbiz khi bất ngờ được bế kiểu công chúa ngay trên sân khấu khiến khán giả thích thú.

Phản ứng của sao Hoa ngữ khi được bế kiểu công chúa: Người phấn khích, kẻ ngại ngùng - Ảnh 1

Angela Baby không gây khó cho cánh mày râu khi bế kiểu công chúa bởi dáng người nhỏ nhắn, thậm chí quá gầy của cô. Tại một sự kiện, Vương Trung Lỗi – Tổng giám đốc Tập đoàn giải trí Hoa Nghị huynh đệ đã bế phắt nữ diễn viên lên khiến cô hốt hoảng. Để giữ an toàn, cô nàng không ngừng ghì chặt tay vào cổ Chủ tịch Vương và sau đó tỏ ra khá vui vẻ với việc này.

Phản ứng của sao Hoa ngữ khi được bế kiểu công chúa: Người phấn khích, kẻ ngại ngùng - Ảnh 2

Ai cũng biết biệt danh của Nhiệt Ba là “Ba Béo”. Trong chương trình Keep Running, Lộc Hàm đã phải vã mồ hôi hột khi bế Địch Lệ Nhiệt Ba theo kiểu công chúa. Trên thực tế, dáng người của Nhiệt Ba rất đẹp nhưng cô có vóc dáng to cao chứ không bé hạt tiêu như nhiều sao nữ khác. Vì vậy, bế công chúa Nhiệt Ba thực sự không dễ dàng.

Phản ứng của sao Hoa ngữ khi được bế kiểu công chúa: Người phấn khích, kẻ ngại ngùng - Ảnh 3

Lưu Đào có vẻ khá thoải mái và phấn khích khi được MC Vương Tử Kiện bế kiểu công chúa trên sân khấu. Tấm ảnh này không chỉ được chú ý bởi sự xuất hiện xinh đẹp của Lưu Đào mà còn bởi đôi bàn tay cực kỳ lịch thiệp của Vương Tử Kiện khi bế nữ diễn viên.

Phản ứng của sao Hoa ngữ khi được bế kiểu công chúa: Người phấn khích, kẻ ngại ngùng - Ảnh 4

Khi được vận động viên Trương Kế Khoa bế công chúa ngay trên sân khấu, Triệu Lệ Dĩnh có biểu cảm xấu hổ, ngượng ngùng rất đáng yêu. Lệ Dĩnh không nặng chút nào, vì vậy, gương mặt biến dạng của Trương Kế Khoa có lẽ là làm lố rồi.

Phản ứng của sao Hoa ngữ khi được bế kiểu công chúa: Người phấn khích, kẻ ngại ngùng - Ảnh 5

Ngụy Đại Huân và Lý Thấm cũng có màn bế công chúa nhẹ tựa lông hồng ngay trên sân khấu. Một người cao lớn mạnh mẽ, một người lại mảnh khảnh, nhẹ nhàng nên màn kết hợp này rất ăn ý, thoải mái. Tư thế khi bế công chúa của Ngụy Đại Huân cũng rất duyên dáng, một tay giúp giữ váy, tay còn lại ôm lấy phần cánh tay của Lý Thấm.

Phản ứng của sao Hoa ngữ khi được bế kiểu công chúa: Người phấn khích, kẻ ngại ngùng - Ảnh 6

Trịnh Y Kiện đã có màn bế công chúa trên sân khấu rất nhẹ nhàng. Nhưng góc chụp này lại quá vô duyên, khiến nhiều người khi xem ảnh phải đỏ mặt thay cô gái.

Phản ứng của sao Hoa ngữ khi được bế kiểu công chúa: Người phấn khích, kẻ ngại ngùng - Ảnh 7

"Nữ hoàng phim hài” Giả Linh nổi tiếng với thân hình mũm mĩm, nên khi Bao Bối Nhĩ bế bổng cô theo kiểu công chúa, ai cũng hốt hoảng. Nhìn biểu cảm của Bao Bối Nhĩ, có thể thấy anh đã nỗ lực nhường nào. Về phần mình, Giả Linh hạnh phúc ra mặt. Bức ảnh này từng làm mưa làm gió trên mạng xã hội Trung Quốc một thời gian dài.

 Phản ứng của sao Hoa ngữ khi được bế kiểu công chúa: Người phấn khích, kẻ ngại ngùng - Ảnh 8

Lý Vũ Xuân khi được bế công chúa chân duỗi thẳng đơ, tư thế có chút gượng gạo nhưng vẻ mặt lại rất bình tĩnh. Cư dân mạng nhận xét cô ấy “Không hổ danh là anh Xuân”. 

Phản ứng của sao Hoa ngữ khi được bế kiểu công chúa: Người phấn khích, kẻ ngại ngùng - Ảnh 9

Tại buổi họp báo phim 101 Lời Cầu Hôn, Hoàng Bột và Lâm Chí Linh cũng diễn một màn ôm công chúa. Điều đáng chú ý nhất là cảnh đàng gái nhấc bổng đàng trai lên một cách dễ dàng. Khán giả phải trầm trồ vì sức mạnh cánh tay của Lâm Chí Linh không phải dạng vừa. 

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