Sao Hoa ngữ 'chi mạnh' thưởng cuối năm cho nhân viên: Trăm triệu tiền mặt là chuyện nhỏ, xe hơi tiền tỷ là chuyện thường

Sao quốc tế 04/02/2022 20:14

Để trao thưởng cho những nỗ lực của nhân viên trong suốt một năm ròng, nhiều sao Hoa ngữ đã chọn những phần quà không hề nhỏ như tiền mặt vài trăm triệu hay những chiếc xế hộp hạng sang đáng giá tiền tỷ.

Nhiều sao Hoa ngữ không thuộc một công ty quản lý nào mà tự mình vận hành các công ty riêng để điều phối hoạt động của mình. Cũng từ đó mà họ trở thành chủ nhân của công ty, thu nhập cũng cao hơn nên thường tặng cho nhân viên của mình những phần thưởng với giá trị lớn mỗi khi Tết đến.

Dương Mịch

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Mỗi dịp Tết đến, Dương Mịch cũng thưởng nhiều phần quà có giá trị cho nhân viên của mình

"Bà chủ" Dương Mịch kể từ khi mở studio riêng thì đã được mệnh danh là bà chủ của mọi nhà khi được nhân viên khen ngợi hết lời và xem như người thân trong nhà. Mỗi dịp Tết đến, Dương Mịch cũng thưởng nhiều phần quà có giá trị cho nhân viên của mình, từng có thông tin cho biết nữ diễn viên thường lì xì đến 200.000 NDT (hơn 700 triệu VNĐ) cho các nhân viên của mình.

Angela Baby - Huỳnh Hiểu Minh

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Trước khi ly hôn, Angela Baby và Huỳnh Hiểu Minh đã nổi tiếng là vô cùng hậu đãi với nhân viên của mình

Trước khi ly hôn, Angela Baby và Huỳnh Hiểu Minh đã nổi tiếng là vô cùng hậu đãi với nhân viên của mình. Được biết, gần Tết đôi vợ chồng quyền lực của C-biz ngoài lương tháng thứ 13 thì còn chuẩn bị cho nhân viên trong công ty những phần quà có giá trị lớn như điện thoại đời mới hay xe hơi tiền tỷ.

Lâm Tâm Như

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Lâm Tâm Như sẽ lì xì nhân viên của mình vé máy bay, tiền lương gấp đôi và tiền thưởng thêm từ 30.000 đến 100.000 tệ

Ngoài nghiệp diễn xuất, Lâm Tâm Như còn là nhà sản xuất phim nổi tiếng và có quyền lực tương đối lớn trong nền phim ảnh Đài Loan, vì vậy mà nhân viên trong công ty của cô cũng không hề ít. Theo đó, mỗi dịp cuối năm, Lâm Tâm Như sẽ lì xì nhân viên của mình vé máy bay, tiền lương gấp đôi và tiền thưởng thêm từ 30.000 đến 100.000 tệ (102 triệu đến gần 330 triệu đồng).

Phạm Băng Băng

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Tại công ty của Phạm Gia, nhân viên vào cuối năm sẽ được thưởng lương tháng thứ 13, kèm theo một bao lì xì 'nặng tay' và một chuyến du lịch châu Âu

Tuy thời gian dài vừa rồi không xuất hiện trên sóng truyền hình vì scandal trốn thuế nhưng địa vị trong làng giải trí và tài sản của Phạm Băng Băng vẫn không hề suy giảm. Ngoài chụp ảnh tạp chí, nữ minh tinh còn thường xuyên tham gia sự kiện, làm gương mặt quảng cáo nên thu nhập của cô vẫn thuộc hàng "khủng" của C-biz. Tại công ty của Phạm Gia, nhân viên vào cuối năm sẽ được thưởng lương tháng thứ 13, kèm theo một bao lì xì "nặng tay" và một chuyến du lịch châu Âu, trong trường hợp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, chuyến du lịch sẽ được quy đổi thành tiền lì xì.

Ảnh: Internet

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Từ khóa:   sao Hoa ngữ Dương Mịch Phạm Băng Băng Lâm Tâm Như Angelababy

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