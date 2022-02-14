Bộ phim "Thả Thí Thiên Hạ" hiện đang là một trong những dự án cổ trang gây chú ý bởi những câu chuyện bên lề.

Bộ phim "Thả Thí Thiên Hạ" hiện là một trong những dự án cổ trang nhận được nhiều sự quan tâm nhất trong năm 2022. Ngoài mối quan hệ tình cảm của cặp chính Triệu Lộ Tư và Dương Dương, nhiều khán giả còn cảm thấy tiếc nuối khi sự có mặt của "tiểu hoa đán 9x" đã cướp mất cơ hội của một cái tên vốn được yêu thích khác. Ban đầu, hai nhân vật chính của phim được đồn đoán sẽ do Kiều Chấn Vũ và Trần Kiều Ân thủ vai. Tin tức này gần như đã được xác định, thậm chí người hâm mộ còn vô cùng yêu thích và đổ xô làm clip "ghép đôi" hai cái tên đình đám này. Song, dự án lại dần dần chìm vào im lặng và quên lãng vào năm 2018, mãi cho đến đầu năm 2021.

Trần Kiều Ân - Ảnh: Internet Kiều Chấn Vũ - Ảnh: Internet Sau 3 năm, Tencent bất ngờ công bố bộ phim cổ trang này sẽ do Triệu Lộ Tư đóng chính. Thông tin này khiến không ít cư dân mạng chỉ trích và nảy sinh tranh cãi. Không ít người mỉa mai Triệu Lộ Tư là "công chúa Tencent" vì hàng loạt đãi ngộ mà cô nhận được mặc cho diễn xuất có hạn. Nhiều khán giả còn tiếc nuối vì Trần Kiều Ân khá phù hợp với hình tượng Bạch Phong Tịch trong nguyên tác, nhưng có lẽ vì tuổi tác nên không được lựa chọn. Giờ đây nhờ "Thả Thí Thiên Hạ", Triệu Lộ Tư có cơ hội hiếm hoi, để đời khi bạn diễn là một trong Tứ đại Đỉnh lưu Cbiz Dương Dương. Giờ đây sau 1 năm, cặp đôi lại vướng vào ồn ào tình ái khiến dân tình một phen sôi nổi. Có lẽ sau cùng, việc quyết định để Triệu Lộ Tư vào vai nữ chính thay vì Trần Kiều Ân lại mang đến nhiều lợi ích cho Tencent hơn, nhất là ở khoản "cọ nhiệt", tạo đề tài bàn tán.

Dương Dương và Triệu Lộ Tư được dự đoán là sẽ gây bão vào tháng 3 tới - Ảnh: Internet Bộ phim này được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết ngôn tình võ hiệp nổi tiếng của tác giả Khuynh Linh Nguyệt. Theo đó, Triệu Lộ Tư vào vai nữ chính Bạch Phong Tịch, một thiếu nữ xinh đẹp, trẻ tuổi, tự do phóng khoáng, là công chúa Tích Vân của Bạch Phong Quốc. Còn Dương Dương sẽ đảm nhận vai Phong Lan Tức (tên giang hồ là Hắc Phong Tức) vốn là thế tử của Phong quốc, tuy điển trai thông minh nhưng lại là người mưu sâu kế hiểm, tâm cơ thủ đoạn.

Từng bị nhầm mang bầu vì béo, Trần Kiều Ân giảm 11kg trong 6 tháng khiến dân tình choáng váng Để trở lại hoạt động nghệ thuật sau thời gian dài vắng bóng, nữ diễn viên xứ Đài - Trần Kiều Ân quyết định thay đổi ngoại hình.

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