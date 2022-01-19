Từng bị nhầm mang bầu vì béo, Trần Kiều Ân giảm 11kg trong 6 tháng khiến dân tình choáng váng

Vào ngày 18/1, trang Sina đưa tin, Trần Kiều Ân trở lại hoạt động nghệ thuật và vừa tham gia buổi chụp ảnh tạp chí. Đáng chú ý là màn giảm cân thần sầu của mỹ nhân đã khiến làng giải trí xứ Trung "sốt xình xịch". Những nỗ lực của người đẹp này khiến ai cũng phải khâm phục. Giờ đây, sau thời gian vất vả, cô đã lấy lại được vóc dáng mi nhon sau một khoảng thời gian chịu áp lực rất lớn vì tăng cân vùn vụt.

Nữ diễn viên Trần Kiều Ân - Ảnh: Internet

Trong hình ảnh mới nhất, ngôi sao phim thần tượng một thời có vóc dáng thon gọn. Theo chia sẻ, cô đã giảm 11 kg sau 6 tháng ăn kiêng. Cân nặng hiện tại của nữ diễn viên là 52 kg, kém mục tiêu đặt ra 2 kg. Nữ diễn viên xứ Đài chia sẻ: "Tháng 7/2021, cân nặng của tôi chạm ngưỡng kỷ lục 63 kg. Tôi bị sốc và quyết định giảm cân để cơ thể khỏe mạnh, phù hợp công việc trong ngành giải trí. Tôi muốn bản thân trở về trạng thái cũ là 50 kg".