Từng bị nhầm mang bầu vì béo, Trần Kiều Ân giảm 11kg trong 6 tháng khiến dân tình choáng váng

Để trở lại hoạt động nghệ thuật sau thời gian dài vắng bóng, nữ diễn viên xứ Đài - Trần Kiều Ân quyết định thay đổi ngoại hình.
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Vào ngày 18/1, trang Sina đưa tin, Trần Kiều Ân trở lại hoạt động nghệ thuật và vừa tham gia buổi chụp ảnh tạp chí. Đáng chú ý là màn giảm cân thần sầu của mỹ nhân đã khiến làng giải trí xứ Trung "sốt xình xịch". Những nỗ lực của người đẹp này khiến ai cũng phải khâm phục. Giờ đây, sau thời gian vất vả, cô đã lấy lại được vóc dáng mi nhon sau một khoảng thời gian chịu áp lực rất lớn vì tăng cân vùn vụt.
Trong hình ảnh mới nhất, ngôi sao phim thần tượng một thời có vóc dáng thon gọn. Theo chia sẻ, cô đã giảm 11 kg sau 6 tháng ăn kiêng. Cân nặng hiện tại của nữ diễn viên là 52 kg, kém mục tiêu đặt ra 2 kg. Nữ diễn viên xứ Đài chia sẻ: "Tháng 7/2021, cân nặng của tôi chạm ngưỡng kỷ lục 63 kg. Tôi bị sốc và quyết định giảm cân để cơ thể khỏe mạnh, phù hợp công việc trong ngành giải trí. Tôi muốn bản thân trở về trạng thái cũ là 50 kg".
Bên cạnh đó, vào này trước, nữ diễn viên đã có buổi chụp hình đầu tiên trong năm 2022 cho 1 tạp chí. Cô bộc bạch: "Bước lên cân, con số của tôi là 52kg và tỷ lệ % mỡ thừa chỉ còn 24% mà thôi".
Trong loạt khung hình quay bằng camera thường, Trần Kiều Ân khiến nhiều người bất ngờ khi nữ diễn viên lấy lại được vóc dáng mi nhon, vòng 1 căng đầy. Khi diện bộ đầm bó sát, body mảnh mai của cô nàng càng rõ hơn bao giờ hết. Do đó, trong bài đăng của Trần Kiều Ân, người hâm mộ đã để lại bình luận khen ngợi ngoại hình thon thả của nữ diễn viên.
Vào năm ngoái, cô nàng từng phải chịu áp lực không hề nhỏ khi liên tục bị soi thân hình của mình. Nữ diễn viên tăng cân vùn vụt, lộ nọng cằm và vòng 2 lớn khiến cho truyền thông và người hâm mộ đặt nghi vấn cô nàng mang thai với người tình Alan - thiếu gia người Malaysia.