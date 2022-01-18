"Thánh trà xanh" Triệu Lộ Tư đăng ảnh khoe mặt mộc, dân tình càng thêm bất ngờ về vẻ đẹp ấn tượng của cô nàng.

So với nhiều mỹ nhân thế hệ mới của làng giải trí Hoa ngữ, Triệu Lộ Tư là người đẹp nổi bật nhất nhì không chỉ với loạt scandal lùm xùm mà còn bởi nhan sắc trời ban cực kỳ ấn tượng. Từng là hotgirl mạng xã hội xứ Trung ngay từ khi học cấp 3, người đẹp sở hữu visual nhận được nhiều lời khen ngợi. Mới đây, nàng "Thánh trà xanh" khiến hội chị em phải trầm trồ khi đăng loạt ảnh khoe mặt mộc mới lên mạng xã hội. Cô nàng nhận được sự quan tâm lớn của công chúng vì sở hữu gương mặt V-line trời ban cùng đường nét hoàn hảo, làn da trắng mịn, hoàn toàn không có đốm mụn hay vết thâm nào. Không chỉ vậy, dù không có lông mày và son môi nhưng nhan sắc của Triệu Lộ Tư tràn đầy sức sống.

Trong loạt ảnh, nữ diễn viên mặc áo thun dài tay màu ghi đơn giản, khuôn mặt hầu như không trang điểm cùng mái tóc dài đen mượt mà đã thu hút sự chú ý của khán giả.

Cô nàng tự cầm máy ảnh số đứng trước gương chụp những bức hình rất tự nhiên, tự tin khoe sống mũi cao, đôi mắt to và hàng mi cong dài. Những khoảnh khắc này của mỹ nhân "Trường Ca Hành" khiến dân tình xuýt xoa vì quá xuất thần. Quả thật, nữ diễn viên khiến ai cũng phải ghen tị vì lợi thế nhan sắc trời ban này. Chính nhờ ưu điểm này mà gương mặt của cô nàng trở nên thanh thoát, ấn tượng và khác biệt hơn so với rất nhiều đồng nghiệp khác. Đây không phải lần đầu tiên Triệu Lộ Tư đăng ảnh mặt mộc lên mạng xã hội. Cô nàng là một trong những sao nữ tự tin khoe ra khuôn mặt chưa make up của mình. Chính nhan sắc ngọt ngào và đáng yêu đó đã giúp nữ diễn viên thu về "cơn mưa" thả tim của cư dân mạng. Bỏ ngoài tai những bình luận ác ý, Triệu Lộ Tư vẫn rất lạc quan và lan tỏa năng lượng vui vẻ đến cho người hâm mộ.

Gây tranh cãi trong diễn xuất, Triệu Lộ Tư vẫn 'ẵm' danh hiệu 'Nữ diễn viên 9x nổi tiếng nhất Thái Lan 2021' Trong một bảng khảo sát ở Thái Lan, Triệu Lộ Tư đã vượt qua Trình Tiêu, Thẩm Nguyệt, Hồ Ý Hoàn, Vương Nghệ Cẩn để trở thành diễn viên 9x nổi tiếng nhất Thái Lan năm 2021.

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