Không giỏi giang và mạnh mẽ như những nhân vật "nữ cường", 4 diễn viên dưới đây tuy chỉ vào vai ngây thơ, trong sáng nhưng lại gây được ấn tượng mạnh với khán giả.

Trong phim Trần Thiên Thiên Trong Lời Đồn, Triệu Lộ Tư vào vai nữ biên kịch tài năng vô tình xuyên không về quá khứ vào trong thân phận của một công chúa ác độc và nên duyên với nhân vật Hàn Thước do Đinh Vũ Hề thủ vai. Với tính cách trong trẻo và đáng yêu của mình, nữ biên kịch kia đã khiến cho ai cũng yêu mến vị công chúa này và cảm hóa được trái tim của người mình yêu.

Vai Cẩm Mịch của Dương Tử trong Hương Mật Tựa Khói Sương là một cô gái ngây thơ đến nỗi chưa từng biết yêu là gì

Vai Cẩm Mịch của Dương Tử trong Hương Mật Tựa Khói Sương là một cô gái ngây thơ đến nỗi chưa từng biết yêu là gì mà lại khiến cho hai nam nhân vì yêu cô mà đánh nhau "sứt đầu mẻ trán". Tuy nhiều người tỏ ra chán ghét nhân vật này nhưng nhờ diễn xuất tài tình của cô mà công chúng lại vô cùng tán dương, cho rằng Dương Tử đã thành công khi hóa thân thành một "con nai" chính hiệu.

Triệu Lộ Tư trong vai Hoa Thiên Cốt

Khả năng diễn xuất tài tình và dung mạo của Triệu Lệ Dĩnh như sinh ra là dành cho Hoa Thiên Côt vậy

Khả năng diễn xuất tài tình và dung mạo của Triệu Lệ Dĩnh như sinh ra là dành cho Hoa Thiên Cốt vậy. Vì nhân vật được xây dựng tính cách vừa đáng yêu vừa đáng thương, cộng thêm biểu cảm xuất sắc của nữ diễn viên họ Triệu khiến bộ phim thành công ngoài mong đợi.

Viên Băng Nghiên với vai Chử Toàn Cơ

Trong phim Lưu Ly Mỹ Nhân Sát, Viên Băng Nghiên đã vào vai một thiếu nữ 16 tuổi xinh đẹp và đáng yêu khá đơn thuần nhưng lại có diễn biến tâm lý khá ấn tượng

Trong phim Lưu Ly Mỹ Nhân Sát, Viên Băng Nghiên đã vào vai một thiếu nữ 16 tuổi xinh đẹp và đáng yêu khá đơn thuần nhưng lại có diễn biến tâm lý khá ấn tượng từ vô tâm, lười nhác đến biết trân trọng và yêu thương người khác và vô cùng có trách nhiệm. Cũng nhờ vai diễn này mà Viên Bằng Nghiên được đánh giá là có sự trưởng thành trong diễn xuất và cho khán giả thấy được sự nghiêm túc trên con đường làm nghệ thuật của mình.

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