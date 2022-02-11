Vừa mới khai máy 'Hậu lãng', Triệu Lộ Tư đã được fan 'đấu tranh' đòi quyền lợi vì điều này

Mới đây, người hâm mộ của Triệu Lộ Tư đang tiến hành bảo vệ quyền lợi của thần tượng trước đoàn phim "Hậu lãng".

Mới đây, người hâm mộ của Triệu Lộ Tư đang tiến hành bảo vệ quyền lợi của thần tượng trước đoàn phim "Hậu lãng". Cụ thể, trong bộ ảnh khai máy do đoàn làm phim đăng tải, ai cũng có ảnh chụp riêng, chỉ có Triệu Lộ Tư bị sử dụng ảnh cắt ra từ ảnh chụp chung. Đồng thời, cho đến hiện tại, tất cả các diễn viên chính đã đăng bài khai máy, thế nhưng Triệu Lộ Tư cũng chưa đăng bài khai máy phim.

Triệu Lộ Tư cùng đoàn làm phim 'Hậu Lãng' - Ảnh: Internet Fan của cô nàng bức xúc vì thần tượng của mình không có ảnh riêng - Ảnh: Internet Trước đó, vào sáng ngày 10/2, ekip sản xuất phim Hậu lãng đã tổ chức buổi khai máy hoành tráng với sự góp mặt của Triệu Lộ Tư, La Nhất Châu, Ngô Cương. Nữ diễn viên ăn mặc khá đơn giản, cô còn khoác áo phao tối màu để giữ ấm. Cô cũng gây chú ý với mái tóc buộc tóc đuôi ngựa và để lộ gương mặt tròn xinh đẹp. Sau hàng loạt vai nữ chính trong các dự án cổ trang lớn, Triệu Lộ Tư đã bắt đầu chuyển dần sang mảng phim xã hội, có chút chính kịch. Vì lẽ đó, nữ diễn viên nổi tiếng với các chiêu trò "cọ nhiệt" nay không dám có hành động gì quá lố, bởi vì đoàn phim có rất đông các đàn anh, đàn chị tên tuổi.

Đề tài của "Hậu Lãng" lần này trước đây Triệu Lộ Tư chưa từng trải nghiệm qua. Bộ phim kể về những cá nhân làm việc trong ngành y học cổ truyền, với Triệu Lộ Tư và La Nhất Châu đều là những tân binh "chân ướt chân ráo" nhưng mang hoài bão lớn. Nhiều khả năng Ngô Cương sẽ đóng vai một bác sĩ ưu tú, dẫn dắt những tài năng trẻ trên con đường chinh phục ước mơ của mình.

Để lộ mặt mộc trong tiệc khai máy phim, nhan sắc của Triệu Lộ Tư gây chú ý Mới đây, Triệu Lộ Tư tự tin xuất hiện với gương mặt không son phấn trước truyền thông trong lễ khai máy phim "Hậu lãng".

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vua-moi-khai-may-hau-lang-trieu-lo-tu-da-duoc-fan-dau-tranh-doi-quyen-loi-vi-dieu-nay-449608.html