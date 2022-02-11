Vừa mới khai máy 'Hậu lãng', Triệu Lộ Tư đã được fan 'đấu tranh' đòi quyền lợi vì điều này

Mới đây, người hâm mộ của Triệu Lộ Tư đang tiến hành bảo vệ quyền lợi của thần tượng trước đoàn phim "Hậu lãng".
- Triệu Lộ Tư 'hớp hồn' cư dân mạng qua loạt ảnh đời thường
- Gây tranh cãi trong diễn xuất, Triệu Lộ Tư vẫn 'ẵm' danh hiệu 'Nữ diễn viên 9x nổi tiếng nhất Thái Lan 2021'
Mới đây, người hâm mộ của Triệu Lộ Tư đang tiến hành bảo vệ quyền lợi của thần tượng trước đoàn phim "Hậu lãng". Cụ thể, trong bộ ảnh khai máy do đoàn làm phim đăng tải, ai cũng có ảnh chụp riêng, chỉ có Triệu Lộ Tư bị sử dụng ảnh cắt ra từ ảnh chụp chung.
Đồng thời, cho đến hiện tại, tất cả các diễn viên chính đã đăng bài khai máy, thế nhưng Triệu Lộ Tư cũng chưa đăng bài khai máy phim.
Trước đó, vào sáng ngày 10/2, ekip sản xuất phim Hậu lãng đã tổ chức buổi khai máy hoành tráng với sự góp mặt của Triệu Lộ Tư, La Nhất Châu, Ngô Cương. Nữ diễn viên ăn mặc khá đơn giản, cô còn khoác áo phao tối màu để giữ ấm. Cô cũng gây chú ý với mái tóc buộc tóc đuôi ngựa và để lộ gương mặt tròn xinh đẹp.
Sau hàng loạt vai nữ chính trong các dự án cổ trang lớn, Triệu Lộ Tư đã bắt đầu chuyển dần sang mảng phim xã hội, có chút chính kịch. Vì lẽ đó, nữ diễn viên nổi tiếng với các chiêu trò "cọ nhiệt" nay không dám có hành động gì quá lố, bởi vì đoàn phim có rất đông các đàn anh, đàn chị tên tuổi.
Đề tài của "Hậu Lãng" lần này trước đây Triệu Lộ Tư chưa từng trải nghiệm qua. Bộ phim kể về những cá nhân làm việc trong ngành y học cổ truyền, với Triệu Lộ Tư và La Nhất Châu đều là những tân binh "chân ướt chân ráo" nhưng mang hoài bão lớn. Nhiều khả năng Ngô Cương sẽ đóng vai một bác sĩ ưu tú, dẫn dắt những tài năng trẻ trên con đường chinh phục ước mơ của mình.