Triệu Lộ Tư và La Nhất Châu nên duyên trong phim mới 'Hậu lãng' khiến fan đứng ngồi không yên

Ngày 9/2, tổ tuyên truyền của hai nhà Triệu Lộ Tư và La Nhất Châu đều ra thông báo bộ phim “ Hậu Lãng ” (Sóng Sau) sẽ khai máy vào ngày 10/2/2022. Đồng thời, bộ phim này cũng sẽ được livestream trong ngày khởi quay.

Sau đó, cô đã được giáo sư Nhậm Tân Chính giúp đỡ kịp thời, tiếp đó tham gia lớp học kế thừa trung y. Cũng nhờ vậy mà cô quen được con trai của Nhậm Tân Chính, Nhậm Thiên Chân. Họ cùng giáo sư Tân Chính và các bạn học khác chung tay theo đuổi ước mơ.

Trước đó, khi thông tin nữ chính, nam chính trong “Hậu Lãng” lần lượt do Triệu Lộ Tư và La Nhất Châu đảm nhiệm xuất hiện, trên mạng đã bắt đầu nổ ra nhiều cuộc tranh cãi, fan 2 nhà không ngừng đấu khẩu, hạ bệ đối phương.

Trong khi fan của Triệu Lộ Tư cho rằng La Nhất Châu chưa từng có kinh nghiệm trong lĩnh vực diễn xuất, danh tiếng cũng kém hẳn nữ diễn viên, không xứng để sánh vai cùng thì fan của La Nhất Châu lại cho rằng thân là sinh viên ưu tú chuẩn bị bước ra từ Học viện Hý kịch, chắc chắn La Nhất Châu phải có trình độ diễn xuất tốt. Trong khi đó, Triệu Lộ Tư vốn không hề được đào tạo qua trường lớp, những bộ phim cô từng đóng qua luôn bị gán mác một màu, lần hợp tác này chưa biết ai hơn ai thiệt.

Được biết, La Nhất Châu không những là bạn học cùng khóa với Dịch Dương Thiên Tỉ, Lý Lan Địch, Hồ Tiên Hú... tại Học viện Hý kịch Trung ương, mà điểm thi đầu vào năm ấy của anh chàng cũng xuất sắc nằm trong Top 7. Sau này, La Nhất Châu tham gia chương trình tuyển chọn idol Thanh xuân có bạn 3 và trở thành gương mặt sáng giá cho vị trí center, dù sau đó không được debut vì Thanh xuân có bạn buộc hủy ghi hình trước nhiều tranh cãi nhưng La Nhất Châu vẫn chiếm trọn lòng tin cùng sự yêu mến của khán giả.