Triệu Lộ Tư và La Nhất Châu nên duyên trong phim mới 'Hậu lãng' khiến fan đứng ngồi không yên

Sao quốc tế 10/02/2022 14:30

Dự án phim truyền hình mới mang tên “Hậu Lãng” do Triệu Lộ Tư và La Nhất Châu đóng chính được khởi động.

Ngày 9/2, tổ tuyên truyền của hai nhà Triệu Lộ TưLa Nhất Châu đều ra thông báo bộ phim “Hậu Lãng” (Sóng Sau) sẽ khai máy vào ngày 10/2/2022. Đồng thời, bộ phim này cũng sẽ được livestream trong ngày khởi quay.

Triệu Lộ Tư và La Nhất Châu nên duyên trong phim mới 'Hậu lãng' khiến fan đứng ngồi không yên - Ảnh 1

Hậu Lãng là bộ phim thuộc thể loại đô thị, thanh xuân lập nghiệp, xoay quanh góc nhìn của thanh niên tuổi trẻ với nền văn hoá y học cổ truyền Trung Hoa. Trong phim, Tôn Đầu Đầu là một cô gái thẳng thắng, thích bênh vực kẻ yếu và vô tình gặp rắc rối.

Sau đó, cô đã được giáo sư Nhậm Tân Chính giúp đỡ kịp thời, tiếp đó tham gia lớp học kế thừa trung y. Cũng nhờ vậy mà cô quen được con trai của Nhậm Tân Chính, Nhậm Thiên Chân. Họ cùng giáo sư Tân Chính và các bạn học khác chung tay theo đuổi ước mơ.

Triệu Lộ Tư và La Nhất Châu nên duyên trong phim mới 'Hậu lãng' khiến fan đứng ngồi không yên - Ảnh 2
Triệu Lộ Tư trong ngày khai máy 10/2.
Triệu Lộ Tư và La Nhất Châu nên duyên trong phim mới 'Hậu lãng' khiến fan đứng ngồi không yên - Ảnh 3
Triệu Lộ Tư và La Nhất Châu nên duyên trong phim mới 'Hậu lãng' khiến fan đứng ngồi không yên - Ảnh 4
La Nhất Châu trong ngày khai máy 10/2.

 

Triệu Lộ Tư và La Nhất Châu nên duyên trong phim mới 'Hậu lãng' khiến fan đứng ngồi không yên - Ảnh 5

Trước đó, khi thông tin nữ chính, nam chính trong “Hậu Lãng” lần lượt do Triệu Lộ Tư và La Nhất Châu đảm nhiệm xuất hiện, trên mạng đã bắt đầu nổ ra nhiều cuộc tranh cãi, fan 2 nhà không ngừng đấu khẩu, hạ bệ đối phương. 

Triệu Lộ Tư và La Nhất Châu nên duyên trong phim mới 'Hậu lãng' khiến fan đứng ngồi không yên - Ảnh 6

Trong khi fan của Triệu Lộ Tư cho rằng La Nhất Châu chưa từng có kinh nghiệm trong lĩnh vực diễn xuất, danh tiếng cũng kém hẳn nữ diễn viên, không xứng để sánh vai cùng thì fan của La Nhất Châu lại cho rằng thân là sinh viên ưu tú chuẩn bị bước ra từ Học viện Hý kịch, chắc chắn La Nhất Châu phải có trình độ diễn xuất tốt. Trong khi đó, Triệu Lộ Tư vốn không hề được đào tạo qua trường lớp, những bộ phim cô từng đóng qua luôn bị gán mác một màu, lần hợp tác này chưa biết ai hơn ai thiệt.

Triệu Lộ Tư và La Nhất Châu nên duyên trong phim mới 'Hậu lãng' khiến fan đứng ngồi không yên - Ảnh 7

Được biết, La Nhất Châu không những là bạn học cùng khóa với Dịch Dương Thiên Tỉ, Lý Lan Địch, Hồ Tiên Hú... tại Học viện Hý kịch Trung ương, mà điểm thi đầu vào năm ấy của anh chàng cũng xuất sắc nằm trong Top 7. Sau này, La Nhất Châu tham gia chương trình tuyển chọn idol Thanh xuân có bạn 3 và trở thành gương mặt sáng giá cho vị trí center, dù sau đó không được debut vì Thanh xuân có bạn buộc hủy ghi hình trước nhiều tranh cãi nhưng La Nhất Châu vẫn chiếm trọn lòng tin cùng sự yêu mến của khán giả. 

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