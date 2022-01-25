Liệu Triệu Lộ Tư vẫn đẹp xuất thần, bất chấp khoảnh khắc 'đầu bù tóc rối'?

Trong hai bức ảnh mới đây được Triệu Lộ Tư đăng tải lên mạng xã hội, nữ minh tinh vẫn vô cùng xinh đẹp bất chấp mái tóc rối lù xù không trật tự.

Dù trong hai bức ảnh này mái tóc của Triệu Lộ Tư được chụp trong lúc gió thổi siêu mạnh khiến chúng rối tung và lù xù không trật tự thì nhan sắc của cô cũng không trở nên lôi thôi hay bị “dìm hàng”. Ngược lại, nhờ có mái tóc rối này cùng với những tia nắng đang chiếu lên khuôn mặt của nữ minh tinh khiến góc nghiêng của cô lộ ra, sóng mũi siêu cao của cô càng làm cho 2 bức ảnh này trở nên vô cùng “xuất thần”.

Triệu Lộ Tư vẫn vô cùng xinh đẹp dù chụp ảnh trong lúc 'đầu bù tóc rối'

Có thể thấy, trong hai bức ảnh này, Triệu Lộ Tư chỉ diện bộ một outfit vô cùng đơn giản gồm có áo hai dây với họa tiết hoa và quần jean trắng năng động, nhưng body của nữ diễn viên vẫn không bị dìm xuống, đặc biệt là làn da trắng sáng của cô.

Sinh năm 1998, Triệu Lộ Tư là một trong số ít các mỹ nhân Hoa ngữ thường xuyên chia sẻ những bức ảnh đời thường của mình lên mạng xã hội. Dù vướng vào nhiều tin đồn liên quan đến thái độ và bị cho là giả tạo, "trà xanh" nhưng Triệu Lộ Tư vẫn chiếm được không ít cảm tình của khán giả bởi nhan sắc xinh đẹp ngọt ngào và tính cách dễ thương, gần gũi của mình.

Outfit đơn giản càng làm tôn lên nhan sắc của Triệu Lộ Tư

Hiện tại, Triệu Lộ Tư đang trong quá trình quay phim tác phẩm Tình Hán Xán Lạn cùng với nam diễn viên Ngô Lỗi. Trong phim, nữ diễn viên vào vai Trình Thiếu Thương - một cô gái xa cha mẹ từ nhỏ, nàng lớn lên với sự che chở bảo bọc từ bà nội.

Ảnh: Internet

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