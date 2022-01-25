Triệu Lộ Tư 'hớp hồn' cư dân mạng qua loạt ảnh đời thường

Sao quốc tế 25/01/2022 12:30

Mới đây, những hình ảnh mà Triệu Lộ Tư đăng tải đang thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Triệu Lộ Tư là một trong những nữ diễn viên "phất lên như diều gặp gió" trong làng giải trí Hoa ngữ. Được mệnh danh là "Tiểu Triệu Lệ Dĩnh", cô nàng luôn mang theo nét ngây thơ, đôi mắt to tròn thanh khiết hiếm thấy.

Mới đây, một số hình ảnh chụp lại khoảnh khắc đời thường của Triệu Lộ Tư đã được chia sẻ lên mạng xã hội. Như thường lệ, gương mặt của Triệu Lộ Tư vẫn "trang điểm như không", nhẹ nhàng và tự nhiên nhất có thể.

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Khoảnh khắc 'dốn tim' cư dân mạng của Triệu Lộ Tư - Ảnh: Internet
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Nữ diễn viên cũng chỉ diện trang phục đơn giản là chiếc váy hai dây, tôn lên vóc dáng mảnh mai và bờ vai khiến phái nam rung động. Những bức ảnh này dường như không cần sự chuẩn bị cầu kỳ của ekip, chỉ bằng nhan sắc và cách thể hiện biểu cảm của Triệu Lộ Tư đã đủ gây ấn tượng.

Dù không trang điểm quá đậm, cũng không mặc lên những bộ cánh lấp lánh nhưng nữ diễn viên vẫn "đốn tim" người xem khi thể hiện là phong cách của chính mình. bên cạnh đó, Triệu Lộ Tư là một trong những sao nữ tự tin khoe mặt mộc hoặc thường xuyên chụp ảnh trong trạng thái trang điểm cực nhẹ nhàng, không màu mè. Tuy vậy nhưng cô nàng lại chiếm được cảm tình của khán giả với nét đẹp tự nhiên đó.

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Những bức hình ở biển của nữ diễn viên khiến người xem không khỏi rung động - Ảnh: Internet

Triệu Lộ tư thường được khen là "nữ thần mặt mộc", nhan sắc mang lại cảm giác thanh thuần, ngọt ngào. Tuy nhiên, cô nàng cũng không ít lần bị gọi là "bản sao Triệu Lệ Dĩnh", "cọ nhiệt" với đàn chị để tiến thân. Mặc dù thị phi không ít, lại còn bị so sánh với đàn chị đình đám trong Cbiz nhưng không thể phủ nhận rằng Triệu Lộ Tư sở hữu ngoại hình nổi bật nhất nhì dàn diễn viên nữ thế hệ sau 95.

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