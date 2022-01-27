Được cấp số đăng ký web drama, Dương Dương – Triệu Lộ Tư được kỳ vọng sẽ gây bão với “Thả thí thiên hạ”

Sao quốc tế 27/01/2022 20:48

Nên duyên cùng nam thần Dương Dương trong “Thả thí thiên hạ”, Triệu Lộ Tư được cho là sẽ bùng nổ màn ảnh nhỏ trong thời gian sắp tới.

Nổi tiếng là nữ thần của mảng phim web-drama, Triệu Lộ Tư là cái tên được biết đến nhiều qua nhiều tác phẩm thành công và được yêu thích như “Ôi hoàng đế bệ hạ của ta”, “Tam Thiên Nha sát”, “Xuân hoa thu nguyệt” hay “Trần Thiên Thiên trong lời đồn” dù chỉ mới thực sự đầu tư cho sự nghiệp diễn xuất từ năm 2020 với kinh nghiệm ít ỏi nhưng cô nàng đã nhanh chóng chứng minh thực lực của mình.

Được cấp số đăng ký web drama, Dương Dương – Triệu Lộ Tư được kỳ vọng sẽ gây bão với “Thả thí thiên hạ” - Ảnh 1

Được cấp số đăng ký web drama, Dương Dương – Triệu Lộ Tư được kỳ vọng sẽ gây bão với “Thả thí thiên hạ” - Ảnh 2

"Thả thí thiên hạ" được cho là sẽ khuấy đảo màn ảnh trong thời gian sắp tới

Cuối năm 2021, Triệu Lộ Tư hợp tác cùng nam thần rating của showbiz xứ Trung Dương Dương trong dự án phim “Thả thí thiên hạ” khiến fan hâm mộ đứng ngồi không yên và vô cùng chờ mong ngày bộ phim lên sóng. Mới đây, chiều ngày 26/1, bộ phim Thả thí thiên hạ của Triệu Lộ Tư và Dương Dương đóng chính đã được cấp số đăng ký webdrama, số tập là 40. Ngoài ra, một blogger tiết lộ thêm, Thả thí thiên hạ dự kiến sẽ được lên sóng vào tháng 3 tới.

Được cấp số đăng ký web drama, Dương Dương – Triệu Lộ Tư được kỳ vọng sẽ gây bão với “Thả thí thiên hạ” - Ảnh 3
Mới đây, bộ phim đã chính thức được cấp số đăng ký web drama khiến fan hâm mộ đứng ngồi không yên

Với nội dung thu hút, bộ phim hy vọng sẽ “khuấy đảo” màn ảnh trong năm 2022. “Thả thí thiên hạ” được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết ngôn tình võ hiệp nổi tiếng của tác giả Khuynh Linh Nguyệt. Theo đó, Triệu Lộ Tư vào vai nữ chính Bạch Phong Tịch, một thiếu nữ xinh đẹp, trẻ tuổi, tự do phóng khoáng, là công chúa Tích Vân của Bạch Phong Quốc.  Trong khi đó, Dương Dương sẽ đảm nhận vai Phong Lan Tức (tên giang hồ là Hắc Phong Tức) vốn là thế tử của Phong quốc, tuy điển trai thông minh nhưng lại là người mưu sâu kế hiểm, tâm cơ thủ đoạn.

Được cấp số đăng ký web drama, Dương Dương – Triệu Lộ Tư được kỳ vọng sẽ gây bão với “Thả thí thiên hạ” - Ảnh 4

Được cấp số đăng ký web drama, Dương Dương – Triệu Lộ Tư được kỳ vọng sẽ gây bão với “Thả thí thiên hạ” - Ảnh 5

Tạo hình của Triệu Lộ Tư và Dương Dương trong "Thả thí thiên hạ" gây sốt cộng đồng mạng vì quá "xuất sắc"

Là dự án được đầu tư lớn, nội dung phim võ hiệp được mong chờ cùng dàn diễn viên đình đám, đời tư trong sạch, sự kết hợp giữa cặp đôi trai tài gái sắc này dự đoán sẽ “làm mưa làm gió” trên màn ảnh.

Được cấp số đăng ký web drama, Dương Dương – Triệu Lộ Tư được kỳ vọng sẽ gây bão với “Thả thí thiên hạ” - Ảnh 6

Được cấp số đăng ký web drama, Dương Dương – Triệu Lộ Tư được kỳ vọng sẽ gây bão với “Thả thí thiên hạ” - Ảnh 7

Khán giả vô cùng mong chờ phản ứng hóa học của cặp đôi trai tài gái sắc trong dự án lớn này

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Dự án Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên 2 được dự đoán sẽ vô cùng "nóng" với sự trở lại của nam thần Dương Dương và vai nữ chính mới vẫn còn là một ẩn số.

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