Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên 2 rục rịch khởi quay, Trịnh Sảng mất vai sau scandal, Dương Dương có tình địch siêu 'hot'

Dự án Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên 2 được dự đoán sẽ vô cùng "nóng" với sự trở lại của nam thần Dương Dương và vai nữ chính mới vẫn còn là một ẩn số.
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Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên là một "bom tấn" ngôn tình vào năm 2016 được chuyển thể từ bộ tiểu thuyết cùng tên. Thành công của bộ phim đã đưa tên tuổi của 2 diễn viên chính là Dương Dương và Trịnh Sảng lên sao hạng A của C-biz. Tuy nhiên, sau scandal đẻ thuê chấn động làng giải trí Hoa ngữ vào năm 2021, Trịnh Sảng đã chính thức bị phong sát và cơ hội quay lại phần 2 của dự án này thậm chí còn thấp hơn số 0.
Theo một số thông tin từ cộng đồng mạng xứ Trung, Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên 2 đang trong quá trình chọn lựa nữ chính mới cho bộ phim. Theo đó, từng có tin hành lang rằng vai diễn này sẽ được giao cho Triệu Lệ Dĩnh, nhưng mới đây nhất thì 3 gương mặt sáng giá khác đã được gọi tên là Địch Lệ Nhiệt Ba, Đường Nghệ Hân và Trương Tuyết Nghênh. Trong số 3 nữ diễn viên này chỉ có Đường Nghệ Hân là chưa từng đóng cặp với Dương Dương.
Theo trang Daydaynews, phần 2 của Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên sẽ có tiêu đề Em Là Quyết Định Sáng Suốt Nhất Đời Anh. Phim dự kiến sẽ kể về cuộc hôn nhân của Tiêu Nại và Bối Vy Vy sau khi kết hôn, ngoài ra còn có 1 tình địch của Tiêu Nại cũng sẽ xuất hiện, vai diễn có thể sẽ được giao cho Bạch Kính Đình.
Tuy những thông tin xoay quanh Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên 2 khiến khán giả không khỏi "đứng ngồi không yên" nhưng cũng có nhiều ý kiến cho rằng Em Là Quyết Định Sáng Suốt Nhất Đời Anh sẽ là phần phim với nội dung hoàn toàn khác so với phần 1 và dùng tên cũ để "cọ nhiệt" với sự tái xuất của nam chính Dương Dương.
Ảnh: Internet