Đóng chung với nam tài tử lão làng, Triệu Lộ Tư 'rén' ra mặt, bỏ luôn thói quen cạ nhiệt?

Sự xuất hiện của một nam diễn viên lão làng trong dự án mới nhất Hậu Lãng của Triệu Lộ Tư đã khiến cho cô nàng rụt rè thấy rõ.

Vừa qua, dự án Hậu Lãng do Triệu Lộ Tư và La Nhất Châu thủ vai chính đã chính thức khai máy. Xuất hiện tại buổi lễ, nữ diễn viên họ Triệu trông vẫn tươi tắn như thường ngày nhưng lại có chút rụt rè và nền nã.

Dự án Hậu Lãng do Triệu Lộ Tư và La Nhất Châu thủ vai chính đã chính thức khai máy

Vậy là sau nhiều tác phẩm cổ trang lớn nhỏ vừa qua, Triệu Lộ Tư cuối cùng cũng đã tham gia vào dự án phim xã hội, chính kịch. Tuy vậy, vì lần hợp tác này còn có sự góp mặt của các tên tuổi lớn trong nghề, nhất là nam tài tử Ngô Cương - người giữ "phiên 1" của bộ phim, Triệu Lộ Tư không còn sử dụng các chiêu trò để "cạ nhiệt" cho phim nữa.

Nam tài tử Ngô Cương (thứ 3 từ trái sang) cũng tham gia vào Hậu Lãng

Được biết, tác phẩm Hậu Lãng có chủ đề mà từ trước đến nay Triệu Lộ Tư chưa từng trải nghiệm qua. Nội dung kể về những cá nhân làm việc trong lĩnh vực y học cổ truyền Trung Hoa, cặp đôi chính Triệu Lộ Tư và La Nhất Châu là những tân binh trong nghề mang những hoài bão lớn. vì vậy, rất có thể nhân vật do Ngô Cương thủ vai sẽ là một bác sĩ có thâm niên trong nghề, dìu dắt hai nhân vật trẻ tuổi kia.

Hậu Lãng vẫn chưa công bố lịch quay cụ thể

Trước đó, khi ê-kíp của Hậu Lãng công bố hai diễn viên chính là Triệu Lộ Tư và La Nhất Châu, có nhiều ý kiến trái chiều đã được đưa ra. Nhiều người cho rằng La Nhất Châu chưa từng có kinh nghiệm diễn xuất nên không hề "xứng" với Triệu Lộ Tư. Trong khi đó, fan của La Nhất Châu lại bênh vực anh, cho rằng Triệu Lộ Tư cũng không được đánh giá cao trong diễn xuất mà nam idol họ La lại xuất thân từ Học viện Hý kịch Trung ương nên trong lần hợp tác này chưa biết ai mới là người "trên cơ".

Ảnh: Weibo

Triệu Lộ Tư và Dương Dương tiếp tục lộ 'hint' hẹn hò? Bằng chứng này được đưa ra ngay trước thềm phát sóng của bộ phim Tranh Thiên Hạ (Thả Thí Thiên Hạ) mà Triệu Lộ Tư và Dương Dương hợp tác.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dong-chung-voi-nam-tai-tu-lao-lang-trieu-lo-tu-ren-ra-mat-bo-luon-thoi-quen-ca-nhiet-449587.html